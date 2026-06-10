மேகதாது பிரச்சனை குறித்து மத்திய அரசிடம் முதல்வர் வலியுறுத்த வேண்டும்: அன்புமணி
மேட்டூர் அணையை நீர் வரத்து இல்லாததால் தற்போது திறக்க முடியாத சூழ்நிலை நிலவி வரும் நிலையில், கர்நாடக அரசு மேலும் ஒரு புதிய அணையை கட்டினால் தமிழகம் வஞ்சிக்கப்படும் என அன்புமணி தெரிவித்தார்.
Published : June 10, 2026 at 5:36 PM IST
சென்னை: டெல்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய், மேகதாது பிரச்சனை குறித்து மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்த வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி கேட்டுக் கொண்டார்.
டெல்லி செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்த அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் கல்வி பிரச்சனைகள், கல்வி கொள்கை சார்ந்த பிரச்சனைகள், சுகாதார துறையில் தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய ஆறு மருத்துவக் கல்லூரிகள் குறைவாக உள்ளது. அதே போன்று மருத்துவ மேல்படிப்பு தொடர்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய இடங்கள் மத்திய பட்டியலுக்கு சென்றுள்ளது. இது தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய அநீதியாகும்.
அது மட்டுமில்லாமல் கர்நாடக அரசால் காவிரியில் கட்டப்பட திட்டமிட்டுள்ள மேகதாது அணை தமிழ்நாட்டை சூழ்ந்துள்ள ஒரு முக்கிய பிச்சனையாக உள்ளது. இரண்டு மாநிலங்கள் இடையேயான ஆறுகளின் உடன்படிக்கையின்படி காவிரியில் எவ்விதமான புதிய கட்டுமானங்களையும் அனுமதிக்க கூடாது என்ற விதி உள்ளது.
கர்நாடகா மாநில அரசு எந்த விதமான புதிய நடவடிக்கைகளை இந்த விதிக்கு எதிராக மேற்கொண்டாலும், அதற்கு தமிழ்நாட்டின் அனுமதியை பெற்று தான் செய்ய முடியும். இது தான் முறை, இது தான் சட்டம். உலகம் முழுவதும் இது தான் நீதி. ஆனால் தற்போது தமிழ்நாட்டின் அனுமதி இல்லாமல் கர்நாடகா அரசு மேகதாது அணை கட்ட முயன்று வருகிறது. கர்நாடக அரசின் இந்த முயற்சியை நிச்சயம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "ஜூன் 12-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும். ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து இன்று மேட்டூர் அணை திறக்க முடியாத சூழலில் உள்ளது. ஏனென்றால் மேட்டூர் அணையில் தற்போது 40 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே உள்ளது. சுமார் 90 அடி உயரத்திற்கு தண்ணீர் நிரம்பினால் தான் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க முடியும்.
இவ்வாறு இக்கட்டான நிலையில் தமிழகம் இருக்கும் நிலையில், கர்நாடக அரசு மேலும் ஒரு அணையை கட்டினால், குடிப்பதற்கு நமக்கு காவிரியில் தண்ணீர் வராது. இது மிகப்பெரிய அநீதி. டெல்லி செல்லும் முதலமைச்சர் காவிரி பிரச்சனை குறித்து பிரதமரிடம் பேச வேண்டும். மேகதாதுவில் அணை கட்டக்கூடாது என வலியுறுத்த வேண்டும். சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
பாரதிராஜா இறப்பு தொடர்பாக பேசிய அவர், "இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவிற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சாதாரண கிராமத்தில் பிறந்து தமிழ் திரை உலகில் மிகப் பெரிய சாதனைகளை படைத்தவர். திரைத்துறையில் மட்டுமின்றி மக்கள் மனதிலேயே அவர் மாற்றத்தை கொண்டு வந்தவர்.
கடந்த வாரம் நானும் இயக்குநர் தங்கர்பச்சானும் அவரை நேரில் சென்று சந்தித்து பேசினோம். என்னை அப்போது அவர் நலம் விசாரித்தார். நல்ல உடல் நலத்துடன் இருந்தார். அவர் இறந்த செய்தி மிகப்பெரிய பேரதிர்ச்சியாக உள்ளது. பாரதிராஜாவின் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.