அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டை காண வரும் தமிழக முதல்வர்: சிறந்த வீரருக்கு கார் பரிசு
தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டைக் காண வெளிநாட்டை சேர்ந்த பலரும் மதுரையில் முகாமிட்டுள்ளனர்.
Published : January 17, 2026 at 6:53 AM IST
மதுரை: அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இன்று கோலாகலமாக தொடங்க உள்ளது.
அவனியாபுரம், பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டைத் தொடர்ந்து இன்று (ஜன.17) அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில், ஜல்லிக்கட்டை காண்பதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று மதுரை வருகை தருகிறார். இந்த போட்டியில் அதிக காளைகளைப் பிடித்து வெற்றி பெறும் சிறந்த வீரருக்கு ஹூண்டாய் கார் பரிசாக வழங்கப்பட உள்ளது.
உலகப் புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இன்று காலை 7 மணி அளவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன்குமார், அமைச்சர் பி.மூர்த்தி ஆகியோர் தலைமையில், மாடுபிடி வீரர்கள் உறுதிமொழியுடன் தொடங்க உள்ளது. அலங்காநல்லூரில் உள்ள முக்கிய கோயில்களில் காளைகள் வாடிவாசலில் முதலில் அவிழ்த்து விடப்படவுள்ளன. இந்த வீர விளையாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான காளைகளும், நூற்றுக்கணக்கான மாடுபிடி வீரர்களும் பங்கேற்கின்றனர். சுமார் 10-லிருந்து 12 சுற்றுகள் வரை போட்டிகள் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு சுற்றிலும் முதன்மை பெரும் வீரர்கள், தேர்வு செய்யப்பட்டு இறுதிச்சுற்றில் அவர்கள் அனைவரும் விளையாடுவார்கள். தற்போது, முதலமைச்சரின் வருகையை ஒட்டி அலங்காநல்லூர் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், காலை 9.45 மணியளவில் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டை காண வரும் முதல்வர், களத்தில் விளையாடும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கும், காளைகளுக்கும் பரிசளிப்பார். அதைத் தொடர்ந்து, பரமக்குடியில் உள்ள தியாகி இமானுவேல் சேகரன் மணிமண்டபம் திறக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு புறப்பட்டுச் செல்ல உள்ளார்.
இதற்காக, சென்னையில் இருந்து மதுரை வரும் முதலமைச்சருக்கு பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, ஜல்லிக்கட்டை அரசியல் பிரமுகர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் என பலரும் காண வரவுள்ளதால், அவர்களுக்காக பிரத்யேக மேடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, தமிழர்களின் வீர விளையாட்டைக் காண வெளிநாட்டை சேர்ந்த பலரும் மதுரையில் முகாமிட்டுள்ளனர்.
தற்போது, ஜல்லிக்கட்டு நடக்கவுள்ள அலங்காநல்லூர் பகுதியில் 108 ஆம்புலன்ஸ்கள் 12 -ம் பைக் ஆம்புலன்ஸ்கள் 2 -ம் ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் 40 பேரும் என அனைத்து தயார் நிலையில் உள்ளது. போட்டியின் போது வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்படும் பட்சத்தில், அவர்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டு போதிய முதலுதவிகள் அளிக்கப்படும். பிறகு அருகில் உள்ள அரசு சிறப்பு முதலுதவி மையத்தில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.தேவைப்படும் பட்சத்தில் அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சை அரசு ராஜாஜி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் என 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை மண்டல மேலாளர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார்.