தமிழ்நாடு வெல்லும்... வாக்களித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி
தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : April 23, 2026 at 9:21 AM IST
சென்னை: திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்துடன் சென்று வாக்களித்து ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றினார்.
தமிழ்நாட்டில் 17-வது சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, ஒரே கட்டமாக 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை முதலே பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். அதேபோல் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், திரைப் பிரபலங்கள், தொழிலதிபர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றன. மாலை 06.00 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைகிறது. தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் வாக்குச்சாவடி மையங்களில் நிழற்பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள S.I.E.T. கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு தனது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், மகனும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், மருமகள் கிருத்திகா உதயநிதி, பேரனும், ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான இன்பநிதி ஆகியோருடன் சென்ற திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், மக்களோடு மக்களாக வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து தனது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "நான் எப்படி ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றியுள்ளேனோ அதே போல் தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களும் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை முறையாக ஆற்ற வேண்டும். தவறாமல் ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்ற வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், நடிகர் அஜித் மாற்றம் வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கு no need என பதில் அளித்துள்ளார். இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன? என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், நடிகர் அஜித் கூறியது நல்ல கருத்து தான். தமிழ்நாடு வெல்லும் என்று கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: வேட்பாளராக முதன்முறையாக வாக்களித்த விஜய்
கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடுகிறார். அதேபோல் திமுக இளைஞரணிச் செயலாளரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தொகுதியில் இரண்டாவது முறையாகப் போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். 442 பெண்கள் உள்பட 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணியில் 295 துணை ராணுவப் படை கம்பெனிகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.அதேபோல், 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாடு போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இத்தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்குமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இன்று பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் மே 04- ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.