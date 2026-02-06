சென்னையில் கார்ல் மார்க்ஸ் சிலையை திறந்து வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்
மற்ற நாடுகளில் நிறுவப்பட்டுள்ள சிலையை விட இங்கே நிறுவப்பட்ட சிலை மிகவும் நேர்த்தியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 6, 2026 at 3:29 PM IST
சென்னை: எழும்பூர் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் கார்ல் மார்க்சின் திருவுருவச் சிலையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.
காரல் மார்க்சின் சித்தாந்தத்தை நினைவு கூரும் வகையில், சென்னையில் அவருக்கு நினைவுச்சின்னம் உருவாக்கப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். அதன்படி, சென்னை எழும்பூர் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் ரூ. 80 லட்சம் செலவில் காரல் மார்க்ஸ் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதனை இன்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். மேலும், கன்னிமாரா பொது நூலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கார்ல் மார்க்சின் சிறப்பு புகைப்படக் கண்காட்சியினை பார்வையிட்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களான, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
காரல் மார்க்ஸ் சிலையை திறந்து வைத்தது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
முதல்வர் பதிவு:
'' மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸ் சிலை திறப்பு: சிவந்தது சென்னை!
"இழப்பதற்கு அடிமைச் சங்கிலிகளைத் தவிர ஒன்றுமில்லை. அடைவதற்கோ பொன்னுலகம் காத்திருக்கிறது" என உலகத் தொழிலாளர்களை ஒன்றுதிரட்டிய பொதுவுடைமைத் தத்துவத்தின் பிதாமகன் கார்ல் மார்க்ஸ் சிலை கன்னிமாரா பொதுநூலக வளாகத்தில் நிலைகொண்டது. நல்லவை எங்கிருந்து வந்தாலும் வணங்கி ஏற்றுக்கொள்வோம். அல்லவை ஆதிக்கம் செலுத்தப் பார்த்தால், தடுத்து நிறுத்துவோம். இதுதான் #DravidianModel.'' என இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார்.
Installing Marx. Uninstalling inequality. Chennai reaffirms red.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) February 6, 2026
The commanding statue of #KarlMarx now stands at the Connemara Public Library, Chennai.
We draw strength from progressive ideas, no matter where they come from. When forces of domination attempt to prevail, we… pic.twitter.com/zzWmZewNtA
வைகோ பூரிப்பு:
சிலை திறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், ''தத்துவம், சட்டம் உள்ளிட்ட பலவற்றிலும் முனைவர் பட்டம் பெற்று சின்னஞ்சிறு வயது முதல் ஏற்றத்தாழ்வை சந்தித்து அதை மாற்றி அமைப்பதற்கான சிந்தனை ஓட்டமாக செயல்பட்டவர் காரல் மார்க்ஸ். அவரது புகழை போற்றும் வகையில் கன்னிமாரா நூலகத்தின் நுழைவு வாயிலில் காரல் மார்க்ஸ் சிலையை வைக்க முதல்வர் தீர்மானித்தது மிகவும் பொருத்தமானது. சென்னைக்கு வருபவர்கள் காரல் மார்க்ஸ் சிலையை காண வருவார்கள். மற்ற நாடுகளில் நிறுவப்பட்டுள்ள சிலையை விட இங்கே நிறுவப்பட்ட சிலை மிகவும் நேர்த்தியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது'' என கூறினார்.