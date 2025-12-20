நம்மை வாக்களிக்க விடாமல் பாஜக தடுக்க பார்க்கும்; அதை முறியடித்து மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம்: முதல்வர் ஸ்டாலின்
பொதுமக்களின் நலனையும், உரிமையையும் பாதுகாக்க திமுகவும், திராவிட மாடல் அரசும் எப்போதும் துணை நிற்கும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
Published : December 20, 2025 at 10:51 PM IST
நெல்லை: நம்மை வாக்களிக்க விடாமல் தடுப்பதற்கு அனைத்து வேலைகளையும் பாஜக அரசு செய்யும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
கிறிஸ்தவ நல்லெண்ண இயக்கம் சார்பில் மனிதநேய மகத்துவ கிறிஸ்மஸ் விழா நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை அடுத்த டக்கரம்மாள்புரத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு கிறிஸ்மஸ் குடிலை திறந்து வைத்து கிறிஸ்மஸ் கேக் வெட்டி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழக முதலமைச்சர், "இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் என அனைவரும் ஒரு தாய் வீட்டு பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டும். இது போன்ற விழாக்கள் அதற்கு துணை நிற்க வேண்டும். எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கும் பெரும்பான்மையினர், சிறுபான்மை மக்களின் நலனை மாண்பை எப்போதும் போற்றி பாதுகாப்பார்கள்.
மதச்சார்பின்மை, மத நல்லிணக்கத்தை விரும்புவர்கள் உங்களுக்கு துணையாக பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். என்றைக்கும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன் என்பதற்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளேன். திமுக தான் சிறுபான்மையினர் மீது அக்கறை கொண்டுள்ள இயக்கம். சிறுபான்மையினருக்கு பொற்காலம் எனும் சொல்லும் ஏராளமான திட்டத்தை கொடுத்துள்ளது. திராவிடம் ஆட்சி அமைந்த பின்னர் சிறுபான்மையினருக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை கொடுத்தது. சிறுபான்மையினருக்கு பார்த்து பார்த்து பல்வேறு திட்டங்கள் திமுக அரசால் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அனைத்து மதங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் இந்த அரசு எந்த பாகுபாடும் இன்றி கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி வருகிறது. இது சிலரது கண்களை உறுத்துகிறது. எப்படி தமிழகத்தில் அமைதியை சீர்குலைக்கலாம் என நினைக்கிறார்கள். ஒன்றாக இருக்கும் மக்களை எதிரிகளாக பிரிக்க சிலர் யோசிக்கிறார்கள். ஆன்மீகத்தின் பெயரால் சில அமைப்புகள் அழைத்து செல்ல நினைக்கும் வழி வன்முறைக்கான பாதை என்பதை தமிழகம் உணர்ந்துள்ளது. எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற ஏசுபிரான் வார்த்தைக்கு இலக்கணமாக திராவிட மாடல் ஆட்சி நடக்கிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மத்திய அரசு சிறுபான்மை மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் அரசாக உள்ளது. அதனால் தான் குடியுரிமை திருத்தச்சட்டம் கொண்டு வந்தபோது திமுக அதனை எதிர்த்து கடுமையான போராட்டம் நடத்தியது. துரோகம் செய்வதையும், மக்கள் நலனை அடகு வைப்பதை மட்டுமே லட்சிய அரசியலாக எடுத்துச் செல்லும் அதிமுக அந்த சட்டத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது. மத்திய பாஜகவை பொறுத்தவரை மதசார்பின்மை என்ற வார்த்தை அவர்களுக்கு வேப்பங்கையை சாப்பிட்டது போல் கசக்கிறது. அதனை அரசியலமைப்பு சட்டத்திலிருந்து நீக்க துடியாய் துடிக்கிறார்கள். நாட்டின் பன்முக தன்மையை சிதைத்து ஒரே தேர்தல், ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே தேர்தல், ஒரே கட்சி, ஒரே தலைவர் என்ற எதேச்ச அதிகார எதிர்காலத்தை உருவாக்க நினைக்கிறார்கள். தமிழகத்திலும் அவர்களது பிளானை செயல்படுத்த நினைக்கிறார்கள்.
இப்படிப்பட்ட ஆபத்தையும், பாஜகவோட நாசகார திட்டத்தையும் எதிர்க்கும் வலிமை தமிழகத்திற்கும், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் உண்டு. இப்போது கூட எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. இதனால் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் நாட்டில் உருவாகியுள்ளது என அனைவருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் திமுக சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. ஒரு பக்கம் நீதிமன்றம் சென்று வழக்கு தொடர்ந்திருந்தாலும், மக்கள் மன்றத்தில் ஒவ்வொரு வீடு வீடாக சென்று அவரது வாக்குரிமையை உறுதி செய்ய திமுக நிர்வாகிகள் துணையாக இருந்தார்கள்.
இந்த நிலையில்தான் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள அனைவரும் உங்களது வாக்கு இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.எஸ்ஐஆர் பணியை பொறுத்தவரை நமது பணிகள் இன்னும் முடியவில்லை. உங்களது வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டிருந்தால் திமுக நிர்வாகிகள் உங்களது வீடு தேடி வருவார்கள். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்களை சேர்க்க உதவிகளை செய்வார்கள். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். நம்மை வாக்களிக்க விடாமல் தடுப்பதற்கு பல்வேறு பணிகளை பாஜக அரசு செய்யும். ஆனால் அதையெல்லாம் முறியடித்து நாம் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம். உங்களது நலனையும் உரிமையையும் பாதுகாக்க திமுகவும் திராவிட மாடல் அரசும் என்றும் துணை நிற்கும். நீங்களும் எப்போதும் எங்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டும்" என்றார்.