''பாஜகவின் வாக்குப்பறிப்பு திட்டத்தை முறியடிப்போம்'' - தென்காசியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சூளுரை!

வரலாறு தெரியாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி வருகிறார். எடப்பாடியிடம் பொய்யையும், துரோகத்தையும் தவிர வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது. அது தான் அவர் ஹிஸ்டரியே.

பயனாளிக்கு இரு சக்கர வாகனம் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
பயனாளிக்கு இரு சக்கர வாகனம் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
தென்காசி: தென்காசியில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு, ''வாக்குப்பறிப்பு போன்ற பாஜகவின் திட்டத்தை முறியடிப்போம்'' என்று சூளுரைத்தார்.

தென்காசி மாவட்டம், சீவநல்லூர் ஊராட்சிக்கு வருகை தந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அங்கு 'கலைஞர் கனவு இல்லம்' திட்டத்தின் ஒரு லட்சமாவது வீட்டை திறந்து வைத்தார். இதன் பின்னர் ஆய்க்குடியில் நடந்த அரசு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:

வடக்கில் காசி என்றால் தெற்கே தென்காசி. அங்கு அமைந்துள்ள காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 19 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் திராவிட மாடல் அரசு நடத்தியது. கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு பேசிய பிரேமாவிற்கு கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்திற்கான ஆணை வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து வீடு கட்டபட்டு வருகிறது.

வீடு என்பது ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் கனவு. குடிசைக்கு பதிலாக காங்கிரீட் வீடுகள் கட்ட வேண்டும். குடிசை இல்லா தமிழகம் அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த திட்டத்தை தமிழகத்தின் நவீன சிற்பி கலைஞர் கருணாநிதி கொண்டு வந்தார். அரசு விழா மாநாட்டை போல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வருவாய்த் துறை அமைச்சராக கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் பொறுப்பேற்ற பின்னர் 10.71 லட்சம் பேருக்கு இலவச வீடுமனை 9 லட்சம் பேருக்கு புதியதாக முதியோர் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக ஆட்சியில் 4 லட்சம் பேருக்கு அரசின் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படாமல் இருந்ததை அவர்களுக்கு வழங்கியது தான் சாத்துராரின் சாதனை. திராவிட மாடல் ஆட்சி அமைந்த பின்னர் தமிழகம் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேறி வருகிறது.

அரசு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
அரசு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற நோக்கத்தில் திராவிட மாடல் ஆட்சி நடக்கிறது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று பல அரசு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து வருகிறேன். தென்காசியில் 141 கோடி ரூபாயில் முடிவுற்ற பணிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. 291 கோடி ரூபாயில் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

தென்காசி மாவட்டத்தில் செய்த திட்டங்கள் குறித்த அறிக்கை பார்த்து எனக்கே மலைப்பாக இருந்தது. ஆட்சியின் மீது நாள்தோறும் ஏதோ ஒரு அவதூறு பரப்பபடுகிறது. எதிர்க்கட்சி தலைவர் விரக்தியின் உச்சத்தில் போய் பேசுகிறார். தொடர்ந்து நல்ல மழை பெய்து வருவது நல் ஆட்சியின் அடையாளமாக உள்ளது. விவசாயிகள் பாடுபட்டு உருவாக்கிய ஒரு நெல் மணி கூட வீணாக கூடாது என அரசு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது.

ஆட்சியில் வேளான் உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. பாசன பரப்பு அதிகரித்துள்ளது. நெல் கொள்முதல் அதிகரித்துள்ளது. 4 ஆண்டுகளில் 1 கோடியே 70 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு ஒன்றிற்கு சராசரியாக 42 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 336 மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் அதிமுக ஆட்சியில் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 27 லட்சம் மெட்ரிக் டன் மட்டுமே நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.

அக்டோபர் 1 ஆம் தேதியை நெல் கொள்முதல் செய்யும் நாளாக வைத்திருந்தது அதிமுக ஆட்சி. ஆனால் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் அதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாகவே நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த வரலாறு எல்லாம் தெரியாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி வருகிறார்.

எடப்பாடியிடம் பொய்யையும், துரோகத்தையும் தவிர வேறு எதும் எதிர்பார்க்க முடியாது. அது தான் அவர் ஹிஸ்டரியே. தினமும் ஒவ்வொரு நெல் கொள்முதல் நிலையத்திலும் 1000 மூட்டைகள் கொள்முதல் செயப்படுகின்றன. எதனையும் தெரியாமல் விவசாயி என சொல்லும் பழனிசாமி வேளாண் சட்டத்திற்கு எதிராக டெல்லியில் 2 ஆண்டுகள் விவசாயிகள் போராடியதை கொச்சைப்படுத்தி வந்தார்.

3 வேளான் சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக அரசு தான் தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வந்தது. மழை நீர் சூழ்ந்த பகுதியில் வெள்ள நிவாரண முகாம் அமைக்கப்பட்டன. நாள்தோறும் மழை பாதிப்புகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மழை பாதிப்புக்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் போர்க்கால தயாரிப்போடு அரசு உள்ளது.

3 முறை இயற்கை பேரிடர்களை இந்த அரசு சந்தித்து விட்டது. மழை வெள்ள பாதிப்புக்காக 37 ஆயிரம் கோடியை மத்திய அரசிடம் கேட்டும் கொடுக்கவில்லை. மத்திய அரசு கொடுத்தாலும் கொடுக்காவிட்டாலும் மக்களுக்கான அரசு திராவிட மாடல் அரசு அனைத்தையும் செய்து வருகிறது. என்ன தொல்லை கொடுத்தாலும் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை தடுக்க முடியவில்லை.

இப்போது தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலம் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் என்கின்ற பெயரில் வாக்குரிமையை பறிக்கும் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். ஏற்கனவே பீகாரில் என்ன நடந்தது? என்பதை நாம் பார்த்தோம். பாஜகவின் தோல்வி உறுதியானதால் வாக்காளர்களையே நீக்க துணிந்தனர். அதே பார்முலாவை தமிழகத்திலும் கொண்டு வர பார்க்கின்றனர்.

தொடக்கம் முதலே இதனை உணர்ந்து எதிர்த்து வருகிறோம். நம்மோடு, கேரளாவும் இணைந்துள்ளது. வாக்கு பறிப்பு, வாக்குத் திருட்டு போன்ற பாஜகவின் திட்டத்தை முறியடிக்க நவம்பர் 2 ல் அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது. ஜனநாயக்த்தின் அடித்தளம் வாக்குரிமை தான். அதை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டோம்.

இதையும் படிங்க: மறைந்தும்... மறையாத 'கவிஞர் வாலி''!

மக்களாட்சியை காக்கும் முன்னெடுப்பில் அரசியல் வேறுபாடுகளை கடந்து அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பங்கேற்க வேண்டும். இயற்கை பேரிடராக இருந்தாலும், எதிர்க்கட்சிகளின் சதி திட்டமாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து மக்களை காப்பதே திராவிட மாடல் அரசு. மகத்தான மக்களை மகிழ்விக்க மக்களை காக்கவே இந்த ஆட்சி. எந்நாளும் இந்த ஆட்சி தொடரும். தமிழகத்தின் வளம் பெருகும்.'' என்று தெரிவித்தார்.

