'விளையாட்டு துறையையும் நானே கவனித்திருக்கலாமோ என தோன்றுகிறது: மேடையில் சட்டென சொன்ன முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

'விளையாட்டு துறையையும் நானே கவனித்திருக்கலாமோ என தோன்றுகிறது: மேடையில் சட்டென சொன்ன முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!
தமிழ்நாடு போன்று எந்த மாநிலமும் விளையாட்டுகளுக்கும், விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் உதவி செய்திருக்காது என்று பெருமையுடன் நெஞ்சை நிமிர்த்தி நான் சொல்வேன்.
Published : October 14, 2025 at 10:54 PM IST
சென்னை: ''நானே விளையாட்டு துறையையும் கவனித்திருக்கலாமோ என்று தோன்றுகிறது. காரணம் உதயநிதி ஸ்டாலின் பணி அப்படி இருக்கிறது. அவரது பணி இன்னும் சிறக்க வேண்டும்'' என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 7 ஆம் தேதி சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தார். அதில் ரூ.37 கோடி பரிசுத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டது.
சென்னை பெரியமேடு ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகள் அண்மையில் நடைபெற்றன. பள்ளி, கல்லூரி, மாற்றுத்திறனாளி, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என 5 பிரிவுகளின் கீழ் தடகளம், டென்னிஸ், கூடைப்பந்து, கால்பந்து, பளு தூக்குதல் உள்ளிட்ட 37 வகை விளையாட்டுப் பிரிவுகளில் மொத்தம் 196 போட்டிகள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் 109 தங்கம், 90 வெள்ளி, 82 வெண்கலம் என 281 பதக்கங்களுடன் சென்னை மாவட்டம் முதலிடம், 36 தங்கம், 22 வெள்ளி மற்றும் 30 வெண்கலம் என்று 88 பதக்கங்களுடன் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் இரண்டாம் இடம், 33 தங்கம், 27 வெள்ளி மற்றும் 35 வெண்கலம் என்று 95 பதக்கங்களுடன் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 3 ஆம் இடம் பெற்றுள்ளது. முதல் 3 இடம் பெற்ற மாவட்டங்களை சார்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகளுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கோப்பைகளை வழங்கி வாழ்த்தினார்.
விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
இளமையான, ஆற்றல் நிறைந்த அமைச்சரிடம் இளைஞர்களின் நலனையும், விளையாட்டு துறையின் எதிர்காலத்தையும் ஒப்படைத்தால் அது எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக அமையும் என்பதற்கு தமிழ்நாடுதான் எடுத்துக்காட்டு. தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுத் துறையின் ‘Golden Age’ ஆக நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி இருக்கிறது. விளையாட்டை வளர்க்கவும், திறமையான வீரர்களை அடையாளம் கண்டு ஊக்குவிக்கவும், உரிய அங்கீகாரம் வழங்கவும் ரூ.37 கோடி பரிசுத் தொகையுடன் “முதலமைச்சர் கோப்பை” விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்தி இருக்கிறோம்.
இந்த CM Trophy-ன் கடந்த ஆண்டு வெற்றியைப் பார்த்து, 16 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 338 பேர் இந்த ஆண்டு பங்கேற்க ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் செய்திருந்தார்கள். 5 பிரிவுகளின் கீழ் நடந்த 38 போட்டிகளில் மாவட்ட, மண்டல அளவை எல்லாம் கடந்து 32 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் மாநில அளவில் கலந்து கொண்டார்கள்.
இவர்களில் தனிநபர் பிரிவில் முதல் 3 இடங்களை பிடித்த வெற்றியாளர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் - 75 ஆயிரம் ரூபாய் - 50 ஆயிரம் ரூபாய் - டீம் விளையாட்டு அணியில் இருக்கும் எல்லோருக்கும் 75 ஆயிரம் ரூபாய் - 50 ஆயிரம் ரூபாய் - 25 ஆயிரம் ரூபாயும் பரிசுத்தொகை வழங்குகிறோம்.
கடந்த அதிமுக ஆட்சியின் 5 ஆண்டு காலத்தில், விளையாட்டு துறை உட்கட்டமைப்புக்காக 170 கோடியே 33 லட்சம் ரூபாய் தான் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் நாம் ஆட்சிக்கு வந்த இந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் 601 கோடியே 38 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறோம். விளையாட்டு வீரர்களின் கனவுகளுக்கு சிறகுகள் வழங்க தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளையை தொடங்கி இதுவரைக்கும் 1369 வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு 25 கோடி ரூபாய்க்கு உதவிகளை வழங்கியிருக்கிறோம்.
தமிழ்நாடு போன்று எந்த மாநிலமும் விளையாட்டுகளுக்கும், விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் உதவி செய்திருக்காது என்ற பெருமையுடன் நெஞ்சை நிமிர்த்தி நான் சொல்வேன். “தமிழ்நாட்டில் விளையாட்டை ஒருவர் தனது கெரியராக எடுத்தால் நிச்சயம் சாதிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் இத்தனை ஆயிரம் பேர் போட்டிகளில் பங்கெடுக்குறீர்களே, உங்களின் இந்த நம்பிக்கை தான் எங்களுக்கான பெரிய விருதாக அமைந்திருக்கிறது.
நானே விளையாட்டு துறையையும் கவனித்திருக்கலாமோ என்று இப்போது தோன்றுகிறது. காரணம், உதயநிதியின் பணி அப்படி இருக்கிறது. உதயநிதியின் பணி இன்னும் சிறக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு வீரர்கள் இன்னும் வெற்றிகளை குவிக்க வேண்டும். உங்களுக்கான அத்தனை வாய்ப்புகளையும் நாங்கள் நிச்சயம் உருவாக்கி தருவோம். நீங்கள் விளையாட்டில் கவனம் செலுத்தி முறையாக பயிற்சிகள் செய்து, உங்கள் திறமையால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாகவுக்கு பெருமை சேருங்கள். இவ்வாறு மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.