''நிறைய பேர் 'அவுட் டேட்' ஆகிவிடுவார்கள்.. லியோனி 'அப்டேட்' ஆகி நிலைத்து நிற்கிறார்'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு

திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி 100 க்கும் மேற்பட்ட பேச்சாளர்களை உருவாக்கி மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டினார். அது மட்டும் இல்லை. பெருமையோடு சொல்கிறேன். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு செயலாளராகவும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

காணொளி வாயிலாக உரையாற்றிய மு.க.ஸ்டாலின்
காணொளி வாயிலாக உரையாற்றிய மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 31, 2026 at 11:03 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவர் திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி 50 ஆம் ஆண்டு பொன்விழாவை முன்னிட்டு லியோனி ஆகிய நான் 50 ஆண்டு பொன்விழா நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக கலந்துகொண்டு, ''நிறைய பேர் 'அவுட் டேட்' ஆகிவிடுவார்கள். லியோனி 'அப்டேட்' ஆகி நிலைத்து நிற்கிறார்'' என்று பாராட்டி பேசினார்.

சென்னை சேப்பாக்கம், கலைவாணர் அரங்கில் இன்று தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவர் கலைமாமணி திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி 50 ஆம் ஆண்டு பொன்விழாவை முன்னிட்டு "லியோனி ஆகிய நான் 50 - ஆண்டு பொன்விழா" நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சார்ந்த பிரமுகர்கள் கலந்துகொண்டனர். விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக கலந்துகொண்டு திண்டுக்கல் ஐ. லியோனிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து உரையாற்றினார்.

திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி, உதயநிதி ஸ்டாலின்
திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி, உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

பட்டிமன்ற உலகத்தை பொறுத்தவரை லியோனி கதாநாயகன். தன்னுடைய கருத்தாழமிக்க சிந்தனைகளால் நயமிக்க நகைச்சுவை பேச்சால் தமிழக மக்களை 50 ஆண்டுகளாக மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கக் கூடிய லியோனியை பாராட்டுகிறேன். வாழ்த்துகிறேன். பேச்சுலக மேடைகளில் இன்னும் பல்லாண்டு காலம் அவர் கோலோச்ச வேண்டும் என்று முதலமைச்சராக மட்டுமல்ல. அவருடைய ரசிகனாக வாழ்த்துகிறேன்.

சிரிப்பொலி - பேச்சொலி - இசையொலி - மேடையொளி இதுதான் திண்டுக்கல் லியோனி. எப்படிப்பட்ட கவலையில் இருந்தாலும், மன அழுத்தத்தில் இருந்தாலும் லியோனி பேச்சைக் கேட்டால் மகிழ்ச்சியும், புன்னகையும் தானாக வரும். அரசியல் மேடைகள், பட்டிமன்ற மேடைகள் என்று தன்னுடைய வெற்றிக்கொடியை பறக்கவிட்டிருக்கின்ற அவருடைய சாதனை சாதாரணமானது அல்ல. 50 ஆண்டுகள் மேடைகளில் நிலைத்து நிற்கின்ற சாதனையை எல்லோராலும் செய்துவிட முடியாது. நிறைய பேர் out date ஆகிவிடுவார்கள். ஆனால் நம்முடைய லியோனி update ஆகி நிலைத்து நிற்கிறார்.

பொன்விழாவில் கலந்துகொண்டவர்கள்
பொன்விழாவில் கலந்துகொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

1976 இல் திண்டுக்கல் G.T.N. கலைக் கல்லூரியில் படிக்கும்போது தமிழ்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் மா.வைத்தியலிங்கன் தலைமையில் அரங்கேறிய அவருடைய பட்டிமன்ற மேடைப் பயணம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. நகைச்சுவை மட்டுமல்ல. பாட்டு, பல குரல் என்று மேடையையே கலக்குவார். நம்முடைய லியோனியின் பட்டிமன்றங்களை பார்க்க எவ்வளவு மக்கள் கூடுவார்களோ, அதைவிட அதிகமாக அவருடைய பட்டிமன்ற கேசட்டுகளை மக்கள் விரும்பி வாங்கினார்கள்.

பட்டுக்கோட்டையா? கண்ணதாசனா? பழைய பாடலா? புதிய பாடலா? என்று அவரின் ஜனரஞ்சகமான பட்டிமன்றங்கள் ஒலிக்காத வீடுகளும் இல்லை. கேட்காத மக்களும் இல்லை. கேசட், சிடி கடந்து, இன்றைக்கும் யூடியூபில் லியோனியின் பட்டிமன்றங்களை எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மேடை நிகழ்வுகள், தொலைக்காட்சியில் இசைக்குழுவினரோடு இணைந்து பாட்டுமன்றம், இசையமைப்பாளர்கள், நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் கூட இணைந்து உலகம் முழுவதும் நிகழ்ச்சிகள் என ஏராளமான சாதனைகள் படைத்திருக்கிறார். நம்முடைய லியோனியின் சிறப்பு என்னவென்றால் அவருடைய நகைச்சுவை சிரிக்க மட்டுமல்ல. சிந்திக்கவும் வைக்கும். மறுபடி மறுபடியும் கேட்க தூண்டும். இது தான் லியோனியின் தனித்தன்மை.

இப்படி, பட்டிமன்ற மேடைகளில் கலக்கிக் கொண்டிருந்த லியோனி தான் ஒரு கலைஞரின் ரசிகர் என்று பெருமையோடு சொல்லி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இணைந்தார். இணைந்ததும் கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் “நல்லாப் பேசுங்க… நல்லதையே பேசுங்க” என்ற பேச்சரங்க நிகழ்ச்சியை 300 வாரங்கள் நடத்தினார். 100 வாரங்கள் பேச்சுத் திருவிழாவை நடத்தினார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினை முத்தமிடும் லியோனி
உதயநிதி ஸ்டாலினை முத்தமிடும் லியோனி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சி மூலம் 100 க்கும் மேற்பட்ட பேச்சாளர்களை உருவாக்கினார். மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டினார். அது மட்டும் இல்லை. பெருமையோடு சொல்கிறேன். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளராகவும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். திமுக மேடைகளிலும், பட்டிமன்ற மேடைகளிலும், தொலைக்காட்சிகளிலும் கொடிகட்டி பறக்கின்ற நம்முடைய லியோனி பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துகிறேன். இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

