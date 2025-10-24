''நவீன அம்சங்களுடன் தொல்காப்பியப் பூங்கா'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்!
சுற்றுச்சூழல் கல்வி, ஆராய்ச்சி மையமாக செயல்பட்டு வரும் தொல்காப்பிய பூங்காவில் நடத்தப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கல்வி நிகழ்ச்சியில் இதுவரை 1400-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 1,12,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், 6,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
Published : October 24, 2025 at 4:51 PM IST
சென்னை: சென்னையில் பல்வேறு நவீன அம்சங்களுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட தொல்காப்பியப் பூங்காவை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு அடையாறு, ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் 58 ஏக்கர் பரப்பளவில் தொல்காப்பிய பூங்கா உருவாக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு திறந்து வைக்கப்பட்ட இந்த பூங்கா சுற்றுச்சூழல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையமாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக பராமரிப்பில்லாமல் இருந்த இப்பூங்காவை 2021 ஆம் ஆண்டு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கீழ் செயல்படும் சென்னை நதிகள் சீரமைப்பு அறக்கட்டளை சார்பில் புதுப்பிக்க திட்டமிடப்பட்டது.
அதன்படி இந்த பூங்காவை 58 ஏக்கர் பரப்பளவில் விரிவுப்படுத்தி பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை கொண்டு வரும் வகையில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் ரூ.42.45 கோடி மதிப்பீட்டில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்தது. இந்த பூங்காவில் புதிய நுழைவு வாயில், கண்காணிப்பு கோபுரம், பார்வையாளர் மாடம், திறந்தவெளி அரங்கம், குழந்தைகள் விளையாட்டுப் பகுதி, 3.7 கிலோமீட்டர் நீள நடைபாதை, இணைப்பு பாலம் ஆகிய அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரூ.9 கோடியே 30 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய தொங்குப் பாலம் (Skywalk bridge) கட்டப்பட்டுள்ளது.
அடையாறு முகத்துவாரம் செல்லும் வகையில், தொல்காப்பியப் பூங்காவின் கட்டடம் 1 மற்றும் கட்டடம் 2 ஆகியவற்றை இணைக்கும் விதமாக பசுமைவழிச்சாலையின் குறுக்கே இந்த ஸ்கைவாக் நடைமேம்பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு உள்ளது. 160 மீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த பாலம் 600 நபர்கள் நின்றாலும் தாங்கும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையமாக செயல்பட்டு வரும் தொல்காப்பிய பூங்காவில் நடத்தப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கல்வி நிகழ்ச்சியில் இதுவரையில் 1400-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 1,12,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் 6,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
முழுமையாக புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த தொல்காப்பியப் பூங்காவை இன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ரிப்பன் வெட்டி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார்.
|இதையும் படிங்க: ''90% ஆண்கள் மதுவால் உயிரிழப்பு.. இளம் விதவைகள் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்'' - வானதி சீனிவாசன்!
இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி.ஆர்.பாலு, தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், சென்னை மேயர் பிரியா, துணை மேயர் மகேஷ் குமார், தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் மற்றும் நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.