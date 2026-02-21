ETV Bharat / state

மதுரையில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பாலம்; முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்

அதே போன்று, மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் -கள்ளிக்குடி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரயில் பாதைக்கு மேல் மாற்றாக கட்டப்பட்டுள்ள வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சாலை மேம்பாலம் தமிழக முதல்வரால் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

புதிதாக திறக்கப்பட்ட நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பாலம்
புதிதாக திறக்கப்பட்ட நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பாலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: கோரிப்பாளையம் சந்திப்பில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் என பெயரிடப்பட்ட புதிய பாலத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

மதுரை கோரிப்பாளையம் சந்திப்பில் மேம்பாலம் கட்டுமானப் பணிகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 30.10.2023 அன்று தொடங்கி வைத்தார். கோரிப்பாளையம் சந்திப்பானது மதுரை மாநகரின் வடபகுதியையும், தென்பகுதியையும் இணைக்கும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த மிக முக்கிய சந்திப்பாகும். இப்பாலத்தின் ஏறுதளம் தமுக்கம் பகுதியில் தொடங்கி கோரிப்பாளையம் சந்திப்பை கடந்து, வைகை ஆற்றில் ஆல்பர்ட் விக்டர் பாலத்திற்கு இணையாக புதிதாக உயர்மட்ட பாலம் கட்டப்பட்டு நெல்பேட்டை அண்ணா சிலை சந்திப்பில் இறங்கும் வகையில் 1305 மீட்டர்நீளத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது.

தமுக்கம் முதல் நெல்பேட்டை அண்ணா சிலை வரை மொத்தம் 39 மேல்தளப் பணிகள் (Deck Slab) அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தமுக்கம் முதல் கோரிப்பாளையம் சந்திப்பு வரை சேவை சாலை பாலத்தின் இடதுபுறத்தில் 7.50 மீட்டர் அகலத்திற்கு 2 வழித்தடமாகவும், வலது பகுதியில் 10.50 மீட்டர் அகலத்திற்கு 3 வழித்தடமாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சேவை சாலை எல்லையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு தனி வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தமுக்கம் முதல் நெல்பேட்டை அண்ணா சிலை வரை பாலத்தின் அணுகு சாலை அமைத்தல், பாலத்தின் கீழ் இருபுறமும் சேவைச் சாலை அமைத்தல், வர்ணம் பூசுதல், மின்விளக்கு பொருத்துதல் மற்றும் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமுக்கம் முதல் நெல்பேட்டை அண்ணா சிலை வரையிலான பிரதான மேம்பாலம் 213 கோடியே 80 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டு இப்பாலத்திற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் கடந்த 16.2.2026 அன்று 'நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் மேம்பாலம்' என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது.

மதுரை நகரின் மிகப் பரபரப்பான கோரிப்பாளையம் சந்திப்பில் கட்டப்பட்ட இந்த மேம்பாலம், செல்லூர், தல்லாகுளம், தமுக்கம், நெல்பேட்டை, அண்ணாநகர் மற்றும் மதுரை மத்திய பகுதிகளுக்கு இடையேயான போக்குவரத்தை எளிதாக்கி, பொது மக்களின் பயண நேரத்தை குறைப்பதுடன், சாலை பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்தும். மேலும், அவசர சேவை வாகனங்கள் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்து வாகனங்கள் விரைவாக செல்ல வழிவகுப்பதன் மூலம் நகரின் மொத்த போக்குவரத்து திறன் மற்றும் நகர்ப்புற இணைப்பை மேம்படுத்தும்.

நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போன்று, மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் -கள்ளிக்குடி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரயில் பாதைக்கு மேல் மாற்றாக கட்டப்பட்டுள்ள 'வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சாலை மேம்பாலம்' தமிழக முதல்வரால் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது. திருமங்கலம் கள்ளிக்குடி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே உள்ள ரயில்வே கடவு எண் 377 நகராட்சி சாலையில் அமைந்துள்ளது. இந்த ரயில்வே கடவில் தினமும் சுமார் 50 முறை ரயில்வே கேட் திறந்து மூடப்படுகிறது.

இதனால் திருமங்கலத்தில இருந்து விமான நிலையத்துக்கு செல்பவர்களும், விமான நிலையத்தில் இருந்து திருமங்கலம் வருபவர்களும் இந்த ரயில்வே கேட்டில் நின்று செல்ல வேண்டி இருப்பதால் போக்குவரத்துக்கு நெரிசல் ஏற்படுவதோடு நேர விரயமும் ஏற்படுகிறது.

இதை தவிர்க்கும் பொருட்டு திருமங்கலம் கள்ளிக்குடி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரயில்வே கடவு எண் 377-க்கு மாற்றாக சாலை மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு 38 கோடியே 81 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, தற்போது மேம்பாலத்தின் அனைத்து பணிகளும் முடிவுற்றுள்ளது. இந்த புதிய சாலை மேம்பாலத்திற்கு 'வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சாலை மேம்பாலம்' என்று பெயர் சூட்டப்பட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் இன்று பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இந்த மேம்பாலமானது 582 மீட்டர் நீளத்தில், நெடுஞ்சாலை பகுதியில் 11 மற்றும் ரயில்வே பகுதியில் 3 என்று மொத்தம் 14 மேல் தளப்பணிகள் (Deck Slab) கொண்டுள்ளது. இப்பாலத்தின் இடதுபுறம் மற்றும் வலதுபுறம் வடிகால் வசதியுடன் கூடிய பயனுறு சாலை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் பாலத்தில் அணுகு சாலை, பாலத்தின் கீழ் இருபுறமும் பயனுறு சாலை, வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் மின்விளக்குகள் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்பட்டதன் மூலம் திருமங்கலத்தில் இருந்து விமான நிலையம் மற்றும் மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து திருமங்கலம் செல்லும் மார்க்கத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமலும், நேர விரயம் இன்றியும் பொது மக்கள் பயணிக்க முடியும். இதனால் திருமங்கலம், ஆலங்குளம், விடத்தக்குளம் மக்கள் பெரிதும் பயன் அடைவர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு, ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, பொதுப்பணிகள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், நிதி சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, வணிகவரி மற்றும் பதிவுத் துறை அமைச்சர் பி.மூர்த்தி, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் முனைவர் பழனிவேல் தியாகராஜன், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கோ.தளபதி, அ.வெங்கடேசன், எம். பூமிநாதன், நெடுஞ்சாலைகள் சிறு செயலாளர் டாக்டர்.ஆர்.செல்வராஜ், மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கே.ஜே.பிரவீன்குமார், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் துறைமுகங்கள் துறை மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

அவசர கோலத்தில் திறப்பு

இந்த பாலத்தின் ஒரு பக்க கட்டுமானமான மேல்பேட்டை யானைக்கல் அண்ணா சிலை சந்திப்பில் இருந்து தமுக்கம் வரை தற்போது கட்டி முடிக்கப்பட்டு பூச்சுப் பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், இன்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அதனை திறந்து வைத்து அந்த பாலத்தில் பயணம் மேற்கொண்டார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறப்புக்காக அவசரம் அவசரமாக உயர் நிலை மேம்பால பணிகளுக்கான பூச்சு, வர்ணம் பூசும் பணிகள் நடைபெற்றன. பாலத்தில் இரண்டு புறமும் உள்ள சுவர்களில் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் மதுரையின் மரபு சார்ந்த விஷயங்களை மையப்படுத்தி ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு வருகின்றன. கள்ளழகர் வைகையாற்றில் எழுந்தருளும் ஓவியத்தில் தங்க குதிரை வரையப்பட்ட நிலையில் அழகரின் ஓவியம் வரையப்படவில்லை. மேலும் மேம்பால தூண்களின் அடித்தளத்தில் இன்னமும் சிமெண்ட் பூச்சுகள் நிறைவடையவில்லை. தேர்தலுக்காக அவசரம் அவசரமாக பாலத்தை திறப்பதால் தரமானதாக இருக்குமா? என்று மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

