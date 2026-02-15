அடையாறு மத்திய கைலாஷ் 'L' வடிவ மேம்பாலம் திறப்பு
இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்படுவதன் மூலம் ராஜீவ் காந்தி சாலை, கிண்டி, அடையாறு, மத்திய கைலாஷ் ஆகிய பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவதோடு, பொதுமக்களின் பயண நேரமும் குறையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை: அடையாறு மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் கட்டப்பட்ட 'L' வடிவ மேம்பாலத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.
சென்னை, ராஜீவ் காந்தி சாலை மற்றும் சர்தார் பட்டேல் சாலையை இணைக்கும் மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் ரூ.60.68 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்பட்டதால் கிண்டியில் இருந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சாலை வழியாக அடையாறு செல்பவர்களும், ஒ.எம்.ஆர் செல்பவர்களும் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமல் செல்ல முடியும். மேலும், அடையாறு மற்றும் ஒ.எம்.ஆர் சாலையில் இருந்து வருபவர்களுக்கும் போக்குவரத்து நெரிசல் இன்றி செல்ல முடியும்.
மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை களைந்திட புதிய மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியானது மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் நடைபெற்று வந்தது. இச்சாலை சந்திப்பில், அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் தொடங்கும் நேரத்திலும், முடியும் நேரத்திலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்துடனும், காலவிரயத்துடனும் சாலையை கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்தது. இதனை தவிர்க்கும் வகையில் புதிய பாலம் கட்ட அரசு முடிவு எடுத்தது.
அதன்படி, கிண்டியிலிருந்து ராஜீவ் காந்தி சாலைக்கு செல்லும் வாகனங்கள் அனைத்தும் இப்பாலத்தினை பயன்படுத்தும்போது, அடையாறு பகுதியிலிருந்து கிண்டி நோக்கி செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் எவ்வித தடையின்றி செல்லலாம். மேலும், கிண்டியிலிருந்து அடையாறுக்கும், OMR சாலையிலிருந்து கிண்டிக்கும் செல்லும் வாகனங்கள் எளிதாக இடதுபுறப் பயணம் (Free left movement) மேற்கொள்ள இயலும்.
இந்த “L” வடிவ இருதட ஒருவழிச்சாலை மேம்பாலம் 60 கோடியே 68 லட்சம் ரூபாய் செலவில், இருவழித்தடம் அகலம் கொண்டதாகவும், ஒருவழி வாகன போக்குவரத்து கொண்டதாகவும், பாலத்தின் மொத்த நீளம் அணுகு சாலை உட்பட 652 மீட்டர் அளவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. சர்தார் பட்டேல் சாலையிலிருந்து ராஜீவ் காந்தி சாலைக்கு பிரிந்து செல்லும் இடத்தில் பாலம் வளைவாகவும், இவ்வளைவானது 45 மீட்டர் ஆரம் (Radius) கொண்டதாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வளைவுப் பகுதியில் பாலத்தின் அகலம் கூடுதலாக்கப்பட்டதுடன், மணிக்கு 30 கி.மீ வேகத்தில் மட்டுமே பயணிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்படுவதன் மூலம் ராஜீவ் காந்தி சாலை, கிண்டி, அடையாறு, மத்திய கைலாஷ் ஆகிய பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவதோடு, பொதுமக்களின் பயண நேரமும் குறையும். இந்த பாலத்தை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். இந்தப் பாலத்தை திறந்து வைத்தப் பின்னர் பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக வாகனங்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டது.