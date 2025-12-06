இலங்கைக்கு கப்பல் மூலம் 950 மெட்ரிக் டன் நிவாரணப் பொருட்கள்; கொடியசைத்து துவக்கி வைத்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்!
Published : December 6, 2025 at 4:45 PM IST
சென்னை: ’டிட்வா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை மக்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழ்நாடு சார்பில் பருப்பு, சர்க்கரை, பால்பவுடர் உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை கப்பல்கள் மூலம் அனுப்பி வைக்கும் நிகழ்ச்சியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
வங்கக்கடலில் உருவான ’டிட்வா’ புயல் காரணமாக இலங்கையில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு கனமழை பெய்தது. இதில், அந்நாட்டின் பல மாகாணங்கள் கடும் சேதமடைந்தன. மழை வெள்ளத்தில் சிக்கி 400க்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாகவும், 366க்கு மேற்பட்டோர் மாயமானதாகவும் இலங்கை பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல, ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கள் வீடுகளையும், உடைமைகளையும் இழந்து நிர்கதியாக நிற்கின்றனர்.
இந்நிலையில், இலங்கையில் ’டிட்வா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். அதன்படி, ’டிட்வா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்டு, நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து 650 மெட்ரிக் டன், தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து 300 மெட்ரிக் டன் என மொத்தம் 950 மெட்ரிக் டன் நிவாரண பொருட்களை இலங்கை நாட்டிற்கு இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான கப்பல்கள் மூலம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடியசைத்து அனுப்பி வைத்தார்.
300 மெட்ரிக் டன் சர்க்கரை, 300 மெட்ரிக் டன் பருப்பு, 25 மெட்ரிக் டன் பால்பவுடர், 25 மெட்ரிக் டன் கொண்ட 5000 வேட்டிகள், 5000 சேலைகள், 10000 துண்டுகள், 10000 போர்வைகள் மற்றும் 1000 தார்பாலீன்கள் ஆகியவை இந்த நிவாரணப் பொருட்களில் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து 150 மெட்ரின் டன் சர்க்கரை, 150 மெட்ரிக் டன் பருப்பு உள்ளடக்கிய நிவாரணப் பொருட்கள் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில் இலங்கை துணைத் தூதர் டாக்டர் கணேசநாதன் கீதீஸ்வரன், அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, எஸ்.எம்.நாசர், தலைமைச் செயலர் நா.முருகானந்தம் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், மாநகராட்சி மேயர் ஜெகன், தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் இளம்பகவத், மாநகராட்சி ஆணையர் பிரியங்கா, கூடுதல் ஆட்சியர் செல்வி ஐஸ்வர்யா, கமோடர் அனில்குமார், கடற்படை ஸ்டேசன் கமாண்டர் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.