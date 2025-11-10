ETV Bharat / state

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பில் 8 பேர் உயிரிழப்பு; முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

டெல்லி கார் வெடிகுண்டு சம்பவத்தை அடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 10:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லி செங்கோட்டை அருகே உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காரில் இன்று மாலை 7 மணியளவில் குண்டுவெடித்து சிதறியது.

இந்த சக்திவாய்ந்த குண்டுவெடிப்பில் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். காயமடைந்தவர்கள் டெல்லியில் உள்ள எல்என்ஜேபி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு பெற்று வருகின்றனர். நாட்டையே உலுக்கியுள்ள இந்த கோர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் எக்ஸ் பக்கத்தில், '' டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த குண்டுவெடிப்பு பல அப்பாவி உயிர்களைப் பறித்துள்ள சம்பவத்தால் அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன். சம்பவ இடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் மனதை உடைக்கும்படியாக உள்ளது. துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ள உயிரிழந்தவர்களுக்கு எனது இரங்கலையும், குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குண்டுவெடிப்பில் பாதிக்கப்பட்டு காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் விரைவில் குணமடைய வாழ்த்துகிறேன்.'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு: டெல்லி கார் வெடிகுண்டு சம்பவத்தை அடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கோவை மாவட்டத்தின் எல்லைகளிலும், குறிப்பாக தமிழக - கேரளா எல்லையில் போலீஸ் பாதுகாப்பு மற்றும் தொடர் கண்காணிப்பை உறுதிப்படுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவை மாநகர் பகுதியில் 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் உள்ளதாகவும், மக்கள் கூடும் பகுதிகளில் ரோந்து பணியை தீவிரப்படுத்தி இருப்பதாகவும் மாநகர காவல் ஆணையர் சரவண சுந்தர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், போலீசார் ரோந்து பணியையும் அதிகரிக்க உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: 'ஜாய் கிரிசில்டாவின் குழந்தைக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்' - நீதிமன்றத்தில் மாதம்பட்டி தரப்பு கோரிக்கை!

அதே போல, நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு முக்கிய இடங்களில் பாதுகாப்பை தீவிரப்படுத்த நெல்லை சரக டிஐஜி உத்தரவிட்டுள்ளார். அந்த வகையில், கூடங்குளம் அணு மின் நிலையம், நெல்லையப்பர் கோயில் உள்ளிட்ட ஆறு முக்கிய இடங்களில் பாதுகாப்பை அதிகரிக்க போலீசார் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்,

நெல்லை சரகத்திற்கு உட்பட்ட திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் இரவு ரோந்து பணியில் இருக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி ரயில் நிலையங்களிலும் பயணிகளின் உடைமைகளை சோதனை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதேபோன்று சென்னை மாநகரின் முக்கிய இடங்களிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

MK STALIN
DELHI BOMB BLAST RED FORT
டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு
செங்கோட்டை
DELHI BOMB BLAST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.