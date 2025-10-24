பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள்! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை!
பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னையில் 215 இடங்களில் நிவாரண மையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
Published : October 24, 2025 at 3:13 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவ மழையால் சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தேங்கும் மழை நீரை வெளியேற்றுவதற்காக 1,436 மோட்டார் பம்புகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிய நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் மழை நிலவரம், மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல் துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
பருவ மழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் இடங்களில், மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்காக 1,436 மோட்டார் பம்புகளும், 100Hp திறன் கொண்ட 150 மோட்டார் பம்புகளும், டிராக்டர் மேல் பொருத்தப்பட்டுள்ள 500 மோட்டார் பம்புகள், மழை காரணமாக விழும் மரங்களை உடனுக்குடன் அகற்றுவதற்காக 457 மர அறுவை இயந்திரங்களும்தயார் நிலையில் உள்ளது.
மழைநீர் சூழ்ந்து பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அளித்திடும் நோக்கில் வெள்ள நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை மாநகரில் பொதுமக்களுக்கு 454 குடிநீர் வாகனங்கள் மூலம் தடையில்லாமல் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. காலை, மதியம், இரவு என மூன்று வேளைகளிலும் உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் உத்தரவின்படி, சென்னை பெருநகர மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் இடங்களில் மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்காக 1,436 மோட்டார் பம்புகளும், 100Hp திறன் கொண்ட 150 மோட்டார் பம்புகளும்,— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) October 24, 2025
(1/2) pic.twitter.com/YFHEilymXb
215 நிவாரண மையங்கள்
தொடர்ந்து, சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 215 இடங்களில் நிவாரண மையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. இந்த மையங்களில் உணவு, சுகாதார வசதி, குடிநீர் வசதி ஆகியவை செய்யப்பட்டுள்ளது. நிவாரண மையங்களுக்கு உணவு வழங்க ஏதுவாக 106 சமையல் கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளது.
மேலும், சென்னை மாநகராட்சி தொடர்பான புகார்களை 1913 என்ற எண்ணிற்கும், குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீர் அகற்றல் தொடர்பான புகார்களை 1916 என்ற உதவி எண்ணிற்கும் 24 மணி நேரமும் கட்டணமில்லாமல் தெரிவித்து தேவையான உதவிகளைப் பெறும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பருவமழையால் பாதிப்புகளை அகற்றிட உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சியின் அலுவலர்கள், பொறியாளர்கள், பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 22 ஆயிரம் பேரும், சென்னை குடிநீர் வாரியம் 2,149 களப்பணியாளர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை, சீனிவாசபுரம் அருகில் அடையாறு ஆறு கடலில் கலக்கும் முகத்துவாரத்தில் நடைபெற்று வரும் தூர்வாரும் பணிகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்கள் பார்வையிட்டு, ஆய்வு செய்து முகத்துவாரத்தை அகலப்படுத்தும் பணியினை விரைந்து முடித்திடுமாறு அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார். pic.twitter.com/Mh4CXJDvnl— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 24, 2025
முகத்துவாரத்தில் ஆய்வு
முன்னதாக சென்னை, சீனிவாசபுரம் அருகில் அடையாறு ஆறு கடலில் கலக்கும் முகத்துவாரத்தில் நடைபெற்று வரும் தூர்வாரும் பணிகளை முதலமைச்சர் பார்வையிட்டார். இதில், கரைப்பகுதியில் தூர்வாரி அள்ளப்பட்ட மணல் குவியலை உடனடியாக அகற்றிடவும், இப்பகுதியில் கூடுதலாக இரண்டு பொக்லைன் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி முகத்துவாரப் பகுதியினை அகலப்படுத்தி தூர் வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், முகத்துவாரப் பகுதியினை மாநகராட்சி வட்டார துணை ஆணையர் தலைமையில், நீர்வளத்துறை மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலர்கள் கொண்ட குழுவை அமைத்து வடகிழக்கு பருவமழை காலம் முழுவதும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும் அலுவலர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார்.