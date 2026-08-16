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கர்நாடகாவில் 3 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட விவகாரம் - முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம்

துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பாக கர்நாடக வனத்துறை கொடுத்த விளக்கம் ஏற்புடையதல்ல என முதல்வர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 10:27 PM IST

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சென்னை: கர்நாடகாவில் 3 தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ் நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹனூர் பகுதியில் அமைந்துள்ளது மரியமங்கலம் கிராமம். இந்த கிராமம் காவிரி வனவிலங்கு சரணாலயத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ளது.

நேற்று அதிகாலை, தோமையார்பாளையம், மரியமங்கலத்தை சேர்ந்த சிலர், காட்டுக்குள் மான் வேட்டையாட சென்றுள்ளதாக சாக்யா பகுதியை சேர்ந்த வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. உடனே அவர்கள் அந்த பகுதியில் தீவிர ரோந்து பணிகளை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது மரியமங்கலம் அருகே உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் துப்பாக்கிகளுடன் சிலர் நின்றிருந்ததாகவும், அவர்களை சுற்றிவளைக்கும் போது, அவர்கள் துப்பாக்கியால் தாக்குதல் நடத்ததியதாகவும், பதிலுக்கு வனத்துறையினர் சுட்டதாகவும் கூறுகின்றனர்.

இந்த தாக்குதலில், அந்தோணிசாமி, ஜான்ரோஸ் பீட்டர் மற்றும் குமார் ஆகிய 3 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் ஒருவர் காயமடைந்தார். உயிரிழந்த 3 பேரும் தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. தொடர்ந்து தகவல் அறிந்த சாக்யா பகுதி மக்கள், வனத்துறை அலுவலகத்தை அடித்து நொறுக்கினர். இதையடுத்து ஹனூர் பகுதி தமிழர்கள் ஒன்றுகூடியதால் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.

தமிழர்களை சுட்டுக்கொன்ற கர்நாடக வனத்துறையை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டம் நடந்தது. 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்துக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். மேலும், கர்நாடக அரசை முதலமைச்சர் விஜய் கண்டிக்க வேண்டும் என அனைத்து தலைவர்களுக்கு வலியுறுத்தினர்.

இந்த நிலையில், 3 அப்பாவி தமிழர்கள் உயிரிழந்த சம்பவத்துக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில், "கர்நாடகாவின் சாம்ராஜ் நகர் மாவட்டம், ஹனூர் தாலுக்காவில் உள்ள கிராமங்களில் வசித்து வந்த தமிழர்களான அந்தோணி சாமி, ஜான் ரோஸ் பீட்டர், குமார் ஆகியோர், 2026 ஆகஸ்ட் 15 அன்று அதிகாலையில், காவிரி வனவிலங்கு சரணாலயப் பகுதியில், கர்நாடக வனத் துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது வேதனை அளிக்கிறது. இந்தப் படுகொலையை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.

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இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகக் கர்நாடக வனத்துறை கொடுத்த விளக்கம் ஏற்புடையதல்ல. இந்தக் கொடூரச் சம்பவம் தொடர்பாக நேர்மையான விசாரணை நடைபெற வேண்டும். உயர்மட்ட விசாரணைக் குழு அமைத்து, தவறிழைத்தவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் கர்நாடக அரசு வழங்க வேண்டும். இதுபோன்று இனியொரு சம்பவம் நடக்காமல் இருக்க, கர்நாடக அரசு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்" என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

CM VIJAY
KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
முதல்வர் விஜய் கண்டனம்
கர்நாடகா வனத்துறை
CM VIJAY CONDEMNED KARNATAKA GOVT

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