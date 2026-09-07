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'வீராணம் திட்ட டெண்டரில் ஊழல் குற்றச்சாட்டு' சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி முதல்வர் விஜய் பேச்சு

சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையில், சத்திய நாராயணா பிரதர்ஸுக்கு டெண்டர் வழங்குவதற்காக அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி, தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவியையும் அதிகாரத்தையும் தவறாக பயன்படுத்தினார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் விஜய் தெரிவித்தார்.

முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் விஜய் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 3:24 PM IST

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சென்னை: வீராணம் திட்ட டெண்டரில் ஊழல் நடைபெற்றதாக சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பதிலுரை வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், "மக்கள் பணத்தில் இருந்து ஒரு பைசா கூட தொடமாட்டோம், தொட்டவர்களை விடமாட்டோம். கடந்த வாரம் பேசும்போது, என் டேபிளில் மூன்று துறைகள் தொடர்பான கோப்புகள் இருக்கின்றன. அதை எப்போது திறக்க வேண்டுமோ, அப்போது திறப்பேன் என்று சொன்னேன். உடனே எதிர்க்கட்சியினர், இப்போதே திறந்து பாருங்கள் என்று சவால் விட்டார்கள். இப்போது அந்தக் கோப்பைத் திறப்பதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய மாதிரியைப் பார்ப்போம்.

முந்தைய திமுக ஆட்சிக்கு அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய ஒரு ஆவணம் உள்ளது. அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய அந்த ஆவணத்தில் உள்ள சில தகவல்களை மட்டும் மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லப் போகிறேன். இதை முழுமையாகப் படித்தால் இரண்டு, மூன்று நாட்கள் ஆகும். எனவே, அதில் உள்ள முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் படிக்கிறேன்.

இதில் சர்க்காரியா கமிஷன் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம்.
1970-களில் திமுக ஆட்சி இருந்தபோது, சத்யநாராயணா பிரதர்ஸ் என்ற நிறுவனத்துக்கு, வீராணம் திட்டத்துக்கான குழாய்களைத் தயாரிப்பதற்கான டெண்டர் வழங்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக சர்க்காரியா விசாரணைக் கமிஷன் இறுதி அறிக்கை அளித்துள்ளது.

அந்த அறிக்கையில் வீராணம் திட்டம் தொடர்பாக தனியாக ஒரு பிரிவு உள்ளது. அது சுமார் 80 பக்கங்கள் கொண்டது. அதாவது 71-வது பக்கத்திலிருந்து 150-வது பக்கம் வரை அந்தப் பிரிவு இடம் பெற்றுள்ளது. அதில், டெண்டர் பெற வேண்டுமென்றால் 2.5 சதவீத கமிஷன் தர வேண்டும் என்று அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதியின் மருமகன் மாறன் கேட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. டெண்டர் தொகை ரூ.16 கோடிக்கும் அதிகம் என்று மதிப்பிடப்பட்டிருந்த நிலையில், அதில் 2.5 சதவீதம் என்றால் சுமார் ரூ.40 லட்சம் கமிஷனாக வரும் என்ற கணக்கும் அந்த விசாரணைக் கமிஷன் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது.

2001-ஆம் ஆண்டு இதே அவையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களும், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் அவர்களும் இதே சர்க்காரியா விசாரணைக் கமிஷன் அறிக்கை குறித்து பேசியிருக்கிறார்கள். அப்போதுதான் சத்யநாராயணா என்ற பெயரும், அவருடைய மருமகன் புருஷோத்தம் என்ற பெயரும் பேசப்பட்டது. சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு விஷயத்தை, 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே சட்டப்பேரவையில் பேசியிருக்கிறார்கள் என்பதை எடுத்துப் பார்த்தோம். அப்போதுதான் பல விஷயங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்தன.

அப்படிப் பார்த்தால், அந்த அறிக்கை பொன்விழா ஆண்டைக் கண்டிருக்கிறது. கட்சியின் பொன்விழா கண்ட சாதனைகளில் ஒன்றாக இந்த சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையும் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம்.

அதன்பிறகு, அந்த அறிக்கையில் புருஷோத்தம் என்பவர் அளித்த வாக்குமூலமும் இடம்பெற்றுள்ளது. அவர் கூறியபடி பார்த்தால், 1970 -1974ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் ஏழு தவணைகளில் மொத்தம் ரூ.29 லட்சம் கையூட்டு கொடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. கையூட்டு என்றால் லஞ்சம். லோனுக்கு இஎம்ஐ கட்டுவது போல, தவணை தவணையாக லஞ்சம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ரூ.29 லட்சம் மட்டும் அல்ல. முரசொலி கட்டிடத்திற்கு பொருட்கள் வாங்கித் தருவது, கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கான செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு வகைகளிலும் பணமும், பொருட்களும் வழங்கப்பட்டதாக அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள்மீது எனக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் உண்டு. அவருடைய பெயரை தவறாகக் குறிப்பிட்டிருந்தால் அதற்காக வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் இங்கு நான் சொல்வது எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு அல்ல. அந்த விசாரணை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள குற்றச்சாட்டுகளையே நான் எடுத்துச் சொல்கிறேன். மேலும், அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்களைத்தான் மக்களிடம் தெரிவிக்கிறேன்.

சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையில், சத்திய நாராயணா பிரதர்ஸுக்கு டெண்டர் வழங்குவதற்காக அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்கள், தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவியையும் அதிகாரத்தையும் தவறாக பயன்படுத்தினார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் டெண்டர் தொகையை குறைத்துக் குறிப்பிடச் சொல்லி, அப்போது தலைமைப் பொறுப்பில் இருந்த உசேனை கட்டாயப்படுத்தினார் என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது வெறும் குற்றச்சாட்டு அல்ல, கட்டாயப்படுத்தினார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சில குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக, “The following charges have been established by cogent, convincing and reliable evidence, oral, documentary and circumstantial என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதையெல்லாம் நான் இப்போது பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால், நான் ஏன் இதைச் சொல்கிறேன் என்றால், எங்களுடைய அரசியல் பாரம்பரியம் பற்றி தெரியுமா? எங்களுடைய அரசியல் அனுபவம் பற்றி தெரியுமா? எங்களுடைய அரசியல் சீனியாரிட்டி பற்றி தெரியுமா? என்று வீர வசனங்களைப் பேசுவார்கள். அவர்களுடைய அரசியல் சீனியாரிட்டி என்ன? அவர்களுடைய அனுபவம் என்ன? அவர்களுடைய அரசியல் பாரம்பரியம் என்ன? என்பதை மக்களிடம் நாம் ஆதாரத்தோடு சொல்ல வேண்டாமா? இதை எல்லாம் சொன்னால், அவர்கள் எழுந்து ஓடினாலும் ஓடிவிடுவார்கள். அதற்கு நாம் பொறுப்பல்ல.

இப்போதும் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஆதாரம் கேட்கின்றீர்கள் என்றால், நாடாளுமன்ற ஆவணங்களை எல்லாம் தேடிப் பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இங்கே நம்முடைய சட்டப்பேரவைக்குள்ளேயே நூலகம் இருக்கிறது. அங்கே சென்று தேடிப் பாருங்கள். சர்க்காரியா கமிஷன் தொடர்பான புத்தகங்கள், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான ஆவணங்கள் இன்றும் அங்கே இருக்கின்றன.

Mr. Clean, Mr. Clean என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே, அப்போதே இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்திருக்கின்றன என்றால், இப்போது நீங்கள் யோசித்துப் பாருங்கள், உண்மையில் யார் Mr. Clean?" எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

TAGGED:

SARKARIA COMMISSION
சர்க்காரியா கமிஷன்
வீராணம்
கருணாநிதி
CHIEF MINISTER VIJAY

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