தேர்தல் ஆணையக் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்புச் செய்தது ஏன்? காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக விளக்கம்
ஞானேஷ் குமார் தலைமை வகிக்கும் வரை தேர்தல் ஆணையத்தின் எந்த கூட்டத்திலும் பங்கேற்கமாட்டோம் என காங்கிரஸ் நிர்வாகி அருள் பெத்தையா கூறியுள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 8:13 PM IST
சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இருந்து திமுக மற்றும் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சியினர் வெளிநடப்புச் செய்தனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம்- 2027 தொடர்பாக, தமிழ்நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம், தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் நடைபெற்றது.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ், பாஜக, ஆம் ஆத்மி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், தேசிய மக்கள் கட்சி ஆகிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற்னர்.
இவர்களுடன் திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநில கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர். ஆனால், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரைக கண்டித்து கூட்டத்தில் இருந்து திமுக மற்றும் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் வெளிநடப்புச் செய்தனர்.
சந்தேகத்தை சரிசெய்ய வேண்டியது ஆணையத்தின் கடமை
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், "ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் வழக்கமான கூட்டம்தான் இது. இக்கூட்டத்தில் புதிய வாக்காளர்களை சேர்ப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது; உயிரிழந்த வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. எஸ்ஐஆரின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்தல் ஆணையம் மீதான சந்தேகத்தை சரிசெய்ய வேண்டியது ஆணையத்தின் கடமை.
வரும் ஜனவரி 04- ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும்போது எஸ்ஐஆர் முன்பிருந்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை, எஸ்எஸ்ஆருக்கு பிறகு சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர் எண்ணிக்கை குறித்த விவரத்தை வெளியிட வலியுறுத்தினோம். அதை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. வெளிநடப்பு செய்வது ஜனநாயக உரிமை. அதனால் சில கட்சிகள் சென்றனர். வெற்றி பெற்றால் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை வாழ்க என்பதும், தோல்வியடைந்தால் ஒழிக என்பதும் சிலரது வழக்கமாக உள்ளது.
ஞானேஷ் குமாருக்கு ஆதரவாக நான் கூறுவதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம்; ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் எடுத்த நடவடிக்கையைக் குறிப்பிடுகிறேன். தேர்தல் ஜனநாயகப் படி நடந்தால் தேர்தல் ஆணையத்தை நாங்கள் ஆதரிப்போம். நீக்கப்பட்ட 97 லட்சம் வாக்காளர் விவரத்தை நாங்கள் கேட்டுள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்காது
காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகி அருள் பெத்தையா கூறுகையில், "எஸ்எஸ்ஆர் தொடர்பான கூட்டத்தைப் புறக்கணித்துள்ளோம். எஸ்ஐஆர் குறித்து தொடர்ந்து காங்கிரஸ் போராடி வருகிறது. ஞானேஷ் குமார் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர். ஞானேஷ் குமார் தலைமை வகிக்கும் வரை தேர்தல் ஆணையத்தின் எந்த கூட்டத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்காது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
எஸ்ஐஆரில் தவெக நிலைபாட்டில் முரண்பாடு
பாஜக நிர்வாகி கராத்தே தியாகராஜன் கூறுகையில், "தேர்தல் ஆணையக் கூட்டத்தில் பாஜக சார்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்தோம். எஸ்ஐஆர் பணிகள் நடந்து வெளியிடப்பட்டிருந்த இறுதி வாக்காளர்கள் பட்டியலில் குளறுபடி என தேர்தல் ஆணையத்திடம் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்த கட்சிகள் புகார் அளிக்கவில்லை. தவெக கூட எந்த தொகுதியிலும் எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் கடிதம் வழங்கவில்லை. அரசியல் நோக்கத்துடன் குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கின்றனர். பாஜகவை பொறுத்தவரையில் எஸ்ஐஆர் பணிகள் நேர்மையாக நடந்துள்ளன. எஸ்ஐஆர்-யைப் பொருத்தவரை தவெக நிலைபாடு முரண்பாடாக உள்ளது. திமுக தங்களது நிலைப்பாட்டை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான பாலாஜி கூறுகையில், "எஸ்எஸ்ஆர் நடவடிக்கைத் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நாடு முழுவதும் ஜனநாயகப் படுகொலை நடந்திருக்கிறது. அதற்கு பொறுப்பேற்று ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்றார்.
எஸ்ஐஆரை வைத்து வாக்குத் திருட்டு
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரான செல்லசுவாமி கூறுகையில், "குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை வைத்துக் கூட்டத்தை நடத்தக் கூடாது. எஸ்ஐஆர்-யை வைத்து வாக்குத் திருட்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். ஆதாரங்களோடு குற்றச்சாட்டுகளை தலையில் சுமந்திருக்கும் ஆணையர் இருக்கும் வரை நியாயமான தேர்தலை நடத்த முடியாது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வேண்டும்.
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்று நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடந்துக் கொண்டிருக்கும் சூழலில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்த தேவையில்லை. இந்திய நாட்டிற்கு எதிராக சட்டவிரோதமாக நடந்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்தியா முழுவதும் நடைபெறும் போராட்டங்களை, அடக்குமுறைகளை ஏவி தடுக்கப் பார்க்கிறார்கள். பிரதமரும், உள்துறை அமைச்சரும் வரிந்துக்கட்டி வருகிறார்கள்" என்றார்.