ETV Bharat / state

உரிய ஆவணங்களுடன் எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துச் செல்லலாம் - அர்ச்சனா பட்நாயக்

வாக்கு சாவடிகளில் அனைத்து வசதிகளையும் மேற்கொள்ள தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வெளியே வாக்காளர்கள் கைபேசியை பாதுகாக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.

தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் செய்தியாளர் சந்திப்பு
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 20 மணி நேரத்திற்குள் 1.26 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் மற்றும் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், தலைமை செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், “தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் வரும் 30 ஆம் தேதி தொடங்கி, ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி நிறைவு பெறுகிறது. இருந்தாலும் மார்ச் 31, ஏப்ரல் 3, 4, 5 பொது விடுமுறை நாட்கள் தவிர மற்ற நாட்களில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம்.

தொடர்ந்து, வேட்புமனு பரிசீலனை ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதியும், வேட்பு மனுக்களை ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதியும் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதனையடுத்து வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதியும் நடைபெறுகிறது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் மே 6 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையும்” என தெரிவித்தார்.

மேலும், “மார்ச் 15 நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் 5.69 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். ஒட்டு மொத்தமாக 2,106 பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நேற்று (மார்ச் 15) முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. வாக்கு சாவடி மையங்களில் அனைத்து வசதிகளையும் மேற்கொள்ள தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே வாக்காளர்கள் கைபேசியை பாதுகாக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பணம் பறிமுதல் குறித்து பேசிய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், “உரிய ஆவணங்களுடன் எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துச் செல்லலாம். ஆவணங்கள் இருந்தால் சோதனைக்குப் பிறகு அந்த பணம் அப்போதே திருப்பி ஒப்படைக்கப்படும்.

சோதனைகளின் போது பொதுமக்களை தொந்தரவு செய்யக் கூடாது என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகளும் கண்காணிக்கப்படும்” என்றார்.

தேர்தல் தொடர்பாக தொடர்ந்து பேசிய அவர், “வரும் 26 ஆம் தேதி வரை புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். புதிதாக வாக்காளர் அடையாள அட்டை கேட்டு ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தால் விரைவில் வாக்காளர் அட்டை கிடைக்கும்” என்று கூறினார்.

அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பிரச்சாரம் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், “பிரச்சாரத்திற்காக ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேர்தல் பிரச்சாரம் காலை 6.00 மணி முதல் இரவு 10.00 மணி வரை மேற்கொள்ளலாம். 5 ஆயிரம் பேருக்கு மேல் கூடினால் அடிப்படை வசதிகள் இருக்கிறதா? என்பதை பார்ப்போம்” என்றார்.

TAGGED:

TN ASSEMBLY ELECTION
TAMIL NADU ELECTION DATE
அர்ச்சனா பட்நாயக்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல்
ARCHANA PATNAIK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.