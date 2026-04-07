தமிழ்நாடு தேர்தல் செலவுக்காக ரூ.1,302 கோடி - அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்
தேர்தல் பணிக்காக வரும் 13-ம் தேதி ராணுவத்தினர் தமிழகம் வருவார்கள் என தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 7, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலை நடத்தி முடிக்க ரூ.1,302 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தொடர்ந்து வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று நிறைவடைந்த நிலையில், வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை இன்று நிறைவடைந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று (ஏப்ரல் 7) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் செலவுக்காக ரூ.1,302 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தலுக்காக ரூ.795 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, செலவு செய்யப்பட்டது. அதே போல, 2024 மக்களவை தேர்தலுக்காக ரூ.1,009 ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, செலவு செய்யப்பட்டது” என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “வாக்குச்சாவடிகளில் குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் வாக்காளர்களை வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க பந்தல்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, தேர்தல் பணியாற்றுபவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேர்தலுக்கான 'மை' கொள்முதல் செய்யப்பட்டு விட்டது.
பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
தமிழ்நாட்டில் பதற்றமான மற்றும் மிகவும் பதற்றமான 3,022 இடங்களில் 5,938 வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இங்கு நுண் பார்வையாளர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். மேலும் துணை ராணுவம் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுவார்கள். மேலும், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலமும் கண்காணிக்கப்படும். ஆயுதம் தாங்கிய வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுவார்கள். இதற்காக, வரும் 13 ஆம் தேதி ராணுவத்தினர் தமிழகம் வருவார்கள்.
இந்த தேர்தலில் தபால் வாக்களிக்க 2.5 லட்சம் மூத்த குடிமக்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுக்கும் அவ்வபோது ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இலவச அழைப்பு எண் 194 மூலம் இதுவரை தேர்தல் தொடர்பாக, 43,220 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அதே போல, சி-விஜில் செயலி மூலம் 2,600 புகார்களும் பெறப்பட்டுள்ளன. அனைத்திற்கும் தீர்வு காணப்பட்டு வருகிறது.
ரூ.462 கோடி பறிமுதல்
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து தற்போது வரை ரூ.462 கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் மற்றும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், அமலாக்கத் துறை பறிமுதல் செய்த ரூ.182 கோடி தவிர, மற்ற பொருட்கள் மற்றும் பணம் உரிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில் 95 சதவீதம் உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது” என தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்தார்.