தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்: முன்னேற்பாடுகள் குறித்து தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஆலோசனை
தேர்தலை எதிர்கொள்ள செய்ய வேண்டிய முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்து ஒவ்வொரு துறை சார்பில் இந்தக் கூட்டத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
Published : December 10, 2025 at 8:42 PM IST
சென்னை: எதிர்வரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்து 15 துறை உயரதிகாரிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு மே அல்லது ஜூன் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு, தேர்தல் தொடர்பான பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம் மும்முரம் காட்டி வருகிறது. மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளும் (SIR) மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த படிவங்களை சமர்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி (நாளை) வரை தேர்தல் ஆணையம் நீட்டித்திருந்தது. அதன் பிறகு, டிசம்பர் 12 முதல் 15 ஆம் தேதி வரை அட்டவணை புதுப்பித்தல் மற்றும் வரைவு பட்டியல் தயாரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெறும்.
இதையடுத்து, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். அந்த பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள், தங்கள் பெயர்களை சேர்த்துக்கொள்ள டிசம்பர் 16 முதல் ஜனவரி 15 வரை கால அவகாசம் வழங்கப்படும். பின்னர், டிசம்பர் 16 முதல் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதிக்குள் அவை சரிபார்க்கப்பட்டு, இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்து 15 துறை அதிகாரிகளுடன் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் ஆலோசனை நடத்தினார். சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு காவல்துறை, வருமானவரித்துறை, வணிவரித்துறை, தபால் துறை, ரயில்வே, சிஆர்பிஎப், விமான நிலையங்கள் ஆணையரகம், போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
தேர்தலை எதிர்கொள்ள செய்ய வேண்டிய முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்தும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவது தொடர்பாகவும் ஒவ்வொரு துறை சார்பில் இந்தக் கூட்டத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக ஒவ்வொரு துறைக்கும் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதல் நிலை சரிபார்ப்பு பணி நாளை முதல் தொடங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் பயன்படுத்தப்பட உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனைத்து மாவட்டங்களில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் உள்ள கிடங்குகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரநிதிகள் முன்னிலையில் இந்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
முதல் நிலை சரிபார்ப்பு பணியில் பழுதானது என கண்டறியப்படும் இயந்திரங்கள் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.