மே 4 முதல் அரைமணி நேரம் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும்; அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்

‘500 தபால் வாக்குகளுக்கு ஒரு மேசை’ என்ற விகிதத்தில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும் என்று அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 5:58 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி மே 4ஆம் தேதி காலை 8.00 மணிக்கு துவங்கும் என தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற பொது தேர்தல் கடந்த 23ஆம் தேதி நடைப்பெற்றது. இத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணியானது வருகிற மே 4ஆம் தேதியன்று 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் நடைபெறவுள்ளது. பொதுவாக வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கும்போது முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு பின்பு, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கை துவங்கும்.

ஆனால் இந்த முறை கடைசியாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும் என்று முன்பு கூறப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் பழைய முறையே பின்பற்றப்படும் என்று தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், “வாக்குகள் எண்ணும் பணி சரியாக காலை 8:00 மணிக்கு துவங்கும். முதலில் காலை 8:00 மணிக்கு தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணியும், இதையடுத்து 30 நிமிடங்களுக்கு பிறகு, அதாவது காலை 8:30 மணிக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் எண்ணும் பணியும் துவங்கும்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளை எண்ணும் சுற்றுகளில், கடைசி சுற்று வாக்குகள் எண்ணும் பணி, தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி முடிக்கப்பட்டவுடன் தான் துவங்கப்படும்.

ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும் மையத்திலும் ஒரு பகுதியில் தபால் வாக்குகளும், மற்றொரு பகுதியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளும் அதற்குரிய மேசைகளில் எண்ணப்படும். இரண்டிற்கும் தனித்தனியாக மேற்பார்வைக்காக உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அளவில் (ARO Level) அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுவார்கள்.

‘500 தபால் வாக்குகளுக்கு ஒரு மேசை’ என்ற விகிதத்தில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும். தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட மொத்த 3.60 லட்சம் அலுவலர்களில், வாக்காளர்களாக பதிவு செய்து, வாக்களிக்க விண்ணப்பித்த 2.88 லட்சம் அலுவலர்கள் (80%) தபால் வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

இத்துடன் தேர்தல் பணிக்காக நியமனம் செய்யப்பட்ட காவல்துறை சார்ந்த அலுவலர்களும், மற்ற தேர்தல் Zonal/Sector-இல் பணிபுரிந்த அலுவலர்கள், தேர்தல் கண்காணிப்பு குழுக்களில் பணியாற்றிய அலுவலர்களும் சேர்த்து மொத்தம் 3.36 லட்சம் தேர்தல் அலுவலர்கள் தபால் வாக்குகளாகவும், 1.10 லட்சம் அலுவலர்கள் தேர்தல் பணி சான்றிதழ் (Election Duty Certificate) பெற்று நேரடியாக வாக்குச்சாவடியிலும் வாக்களித்துள்ளனர்.

85+ மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் அளித்த படிவம் 12D விண்ணப்பத்தின் பெயரில், மொத்தம் 1.73 லட்சம் வாக்காளர்கள் தபால் வாக்களித்துள்ளனர். இதுவரை சேவை வாக்காளர்கள் (Service Voters) 18,000 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்த வாக்காளர்கள் மட்டுமின்றி, கூடுதலாக 6.37 லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு வாக்களிக்க ஏதுவாக வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்களிடம் வாக்குகள் பெறப்பட்டுள்ளன” என்று அந்த குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

