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ஜனநாயகத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை - பி.எல்.ஓ.க்கள் உடனான ஆலோசனைக்குப் பிறகு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் உறுதி

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக ஞானேஷ்குமார் கூறினார்.

தலைமை தேர்தல் அலுவலர் ஞானேஷ்குமார்
தலைமை தேர்தல் அலுவலர் ஞானேஷ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 3:15 PM IST

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சென்னை: வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களின் பல்வேறு கருத்துகளை கேட்டறிந்து, அதன் அடிப்படையில் ஜனநாயகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் கூறினார்.

இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தலைமையில், தமிழ்நாடு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுடனான (பி.எல்.ஓ.க்கள்) ஆலோசனை கூட்டம், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

மேலும், "ஜனநாயகத்தைக் கற்போம், ஜனநாயகத்தை வழிநடத்துவோம்” என்ற கருபொருளில் நடைபெற்ற மாநாட்டில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த 200 பள்ளிகள், 75 கல்லுாரிகள், 25 பல்கலைக்கழகங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.

தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தில் வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், இளம் தலைமுறை வாக்காளர்கள் இடையே அரசியலமைப்பு விழிப்புணர்வை வளர்த்தல், தேர்தல் பணிகளுக்கு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்டவை குறித்தும் ECINet செயலி குறித்த பிராந்திய மாநாடு பற்றியும் ஞானேஷ்குமார் ஆலோசனை நடத்தினார்.

அத்துடன் தேர்தலில் ஜனநாயக பங்களிப்பு, தேர்தல் விழிப்புணர்வு குறித்து மாணவர்கள் மத்தியிலும் அவர் உரையாற்றினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து, இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. அவர்களிடம் பல்வேறு கருத்துகளை கேட்டறிந்தேன்.

அதன் அடிப்படையில் ஜனநாயகத்தை மேம்படுத்த இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும். நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் சிறப்பாக பணியாற்றிய வாக்குச்சாவடி நிலை அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்களை மனமார பாராட்டுகிறேன்” என்றார்.

முன்னதாக சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஞானேஷ் குமார், “அண்மையில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் பெருந்திரளாக வந்து, தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றியுள்ளனர். இதன்மூலம் அதிக அளவிலான வாக்குப்பதிவு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் உயர்ந்துள்ளது.

இதற்காக, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

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உலகின் மிகப் பழமையான மற்றும் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியாவில், தேர்தல் நடைமுறையை வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் சிறப்பாகவும் நடத்துவதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் உறுதுணையாக இருந்தனர். குறிப்பாக வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள், மற்றும் மாணவர்கள் தேர்தல் பணிகளில் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர். அவர்களை நேரில் சந்தித்து, அவர்களின் பணியைப் பாராட்ட உள்ளேன்” என கூறினார்.

TAGGED:

CHIEF ELECTION OFFICER
ஞானேஷ் குமார்
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்
BOOTH LEVEL OFFICER
GYANESH KUMAR

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