ETV Bharat / state

நெருங்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல் - பிப் 26-இல் தமிழகம் வரும் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி

சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்சனை வரக்கூடிய தொகுதிகள், வாக்குச்சாவடிகள் ஆகியவை பற்றி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்ய வரும் 26, 27 ஆம் தேதிகளில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தமிழகம் வருகை தர உள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. இதனையடுத்து, இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் வருகிற 26 மற்றும் 27 ஆம் தேதிகளில் தமிழகம் வருகை தருகிறார். அப்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம் காட்டிவரும் நிலையில், அக்கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் அவர் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த உள்ளார்.

மேலும், தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் மற்றும் வருமான வரித்துறை, சுங்கத்துறை, காவல்துறை, ரயில்வே, துணை ராணுவம், தபால்துறை, விமான போக்குவரத்துறை உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்களுடனும், தொடர்ந்து அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் (கலெக்டர்கள்), மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் உடன் ஞானேஷ் குமார் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தின்போது சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை வரக்கூடிய தொகுதிகள், வாக்குச்சாவடிகள் ஆகியவை பற்றி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. தேவையான முன்னேற்பாடு பணிகள் நிறைவு பெற்ற பிறகு சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி குறித்த அறிவிப்பு மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக, பீகாரை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. அந்த வகையில், எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகளும் மிகத் தீவிரமாக நடத்தப்பட்டன. மேலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டம் வாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.

அதன்படி 6.41 கோடி வக்காளர்களில் 5.43 கோடி பேர் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தனர். அதாவது எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள், குறிப்பாக சென்னையில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 14 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 18 வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்கள் மற்றும் புதிதாக 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்களுக்காக அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது.

இதில் வாக்காளர் சேர்த்தல், திருத்தம் மற்றும் ஆட்சேபனை தொடர்பான அனைத்து பணிகளையும் பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்கள் படிவம் 6 ஐ பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தொடர்புடைய படிவத்தை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த படிவத்தை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர், உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அலுவலகங்களில் நேரடியாக பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்த இறுதி நாள் பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. தமிழ்நாட்டில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிட்ட பிறகு இதுவரை 17 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 462 பேர் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்து உள்ளனர். அதே போல் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் ஆட்சேபனைகள் குறித்து 1 லட்சத்து 84 ஆயிரத்து 664 பேர் படிவம் 7 விண்ணப்பங்களை கொடுத்துள்ளனர். முகவரியை திருத்தம் செய்ய 5 லட்சத்து 51 ஆயிரத்து 993 பேர் படிவம் 8 ஐ வழங்கியுள்ளனர்.

இதே போல் இணையதளம் வழியாக இதுவரை 5 லட்சத்து 73 ஆயிரத்து 63 பேர் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர். அதே போல் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் ஆட்சேபனைகள் குறித்து 15 ஆயிரத்து 935 பேர் படிவம் 7 விண்ணப்பங்களை கொடுத்துள்ளனர். முகவரியை திருத்தம் செய்ய 4 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 284 பேர் படிவம் 8 ஐ வழங்கியுள்ளனர்.

இதுவரை நேரடியாகவும், இணையதளம் மூலமாகவும் பெறப்பட்ட 34 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 717 விண்ணப்பங்களும் வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் மூலம் செயலாக்கப்பட்டு இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக கடந்த 12 மற்றும் 13 ஆம் தேதிகளில் இந்திய தேர்தல் ஆணைய குழுவினர் தமிழக தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் உடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

இதையும் படிங்க: தூய்மைப் பணியாளர்கள் தாகத்தை தணிக்க மோர் வழங்கும் திட்டம் - சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

TAGGED:

ELECTION COMMISSIONER TN VISIT
TAMIL NADU ELECTION 2026
தலைமை தேர்தல் ஆணையர்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல்
CHIEF ELECTION COMMISSIONER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.