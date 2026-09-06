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செய்யூர் அல்லது கும்மிடிப்பூண்டியில் சென்னையின் 2 வது விமான நிலையம் அமைக்க திட்டம் - ஆணையத்திற்கு தமிழக அரசு கடிதம்

இந்த இரு இடங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்வு செய்தாலும், அவற்றின் அமைவிடத்தைப் பொறுத்து பல்வேறு துறைகளின் அனுமதிகளைப் பெறுவதில் சவால்கள் இருக்கக்கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 4:36 PM IST

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சென்னை: சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையத்தை செய்யூர் அல்லது கும்மிடிபூண்டி ஆகிய இரு இடங்களில் எங்கு அமைக்கலாம் என்பது குறித்து சாத்தியக்கூறு ஆய்வு நடத்துமாறு இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையத்திடம் தமிழ்நாடு அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சென்னையின் இரண்டாவது பசுமை விமான நிலையத்தை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பரந்தூரில் அமைக்க முந்தைய திமுக அரசு திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால் இத்திட்டத்திற்கு அப்பகுதி மக்கள், விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்துடன் தொடர் போராட்டங்களிலும் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதையடுத்து அந்த விமான நிலையத் திட்டத்தை கைவிடுவதாக தவெக அரசு அறிவித்துள்ளது.

இதையடுத்து, சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையம் எங்கு அமையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதற்காக, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி ஆகிய இரண்டு இடங்களையும் தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த இரு இடங்களிலும் முதற்கட்ட சாத்தியக்கூறு ஆய்வு மேற்கொள்ளுமாறு இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையத்திடம் (AAI) தமிழக அரசு கடிதம் மூலம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் கைவிடப்பட்ட நிலையில், புதிய இடங்களை தேர்வு செய்யும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஏற்கெனவே இந்த இரண்டு இடங்களையும் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் குழுவினர் ஆய்வு செய்துள்ள நிலையில், விமான நிலையங்கள் ஆணையத்தின் சாத்தியக்கூறு அறிக்கை கிடைத்த பிறகு இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் புதிய விமான நிலையத்திற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள செய்யூர், புதுச்சேரி விமான நிலையம் மற்றும் கல்பாக்கம் ஆகிய இடங்களுக்கு அருகில் உள்ளது. இதேபோல், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கும்மிடிப்பூண்டி, சென்னைக்கு மிக அருகில் இருப்பதுடன், ஸ்ரீஹரிகோட்டா விண்வெளி ஏவுதளத்துக்கும் அருகில் உள்ளது.

விமான நிலையங்கள் ஆணையம், இந்த இரு இடங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்வு செய்தாலும், அவற்றின் அமைவிடத்தைப் பொறுத்து பல்வேறு துறைகளின் அனுமதிகளைப் பெறுவதில் சவால்கள் இருக்கக்கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

குறிப்பாக, தாம்பரம் இந்திய விமானப்படை தளத்தின் வான்வெளிக் கட்டுப்பாடு காரணமாக, செய்யூரில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் ஒப்புதல் பெறுவது முக்கியமானதாக இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

இரு இடங்களிலும் முதற்கட்ட சாத்தியக்கூறு ஆய்வினை இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையம் முடித்து, அதற்கான அறிக்கையை அளித்த பிறகு இரண்டாவது விமான நிலையம் அமைக்கும் பணியை தமிழக அரசு தீவிரப்படுத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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பெருமளவிலான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ள நிலையில், புதிய விமான நிலையத்திற்காக எவ்வளவு ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும்? எத்தனை நீர்நிலைகள் பாதிக்கப்படும்? என்பன போன்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

தமிழக அரசு குறிப்பிட்டுள்ள இவ்விரு இடங்களை விமான நிலையங்கள் ஆணையம் ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளித்த பிறகே அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் தெரியவரும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

CHENNAIS SECOND AIRPORT
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
TAMIL NADU GOVERNMENT
சென்னை புதிய விமான நிலையம்
NEWS AIRPORT NEAR CHENNAI

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