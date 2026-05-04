செய்யாறு தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்றுமா திமுக? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: செய்யாறு தொகுதியில் திமுக சார்பாக ஓ.ஜோதி, அதிமுக சார்பாக முக்கூர் என்.சுப்பிரமணியன், நாதக சார்பாக எம். தமிழ்செல்வன், தவெக தூசி கே.மோகன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:10 AM IST
செய்யாறு (திருவண்ணாமலை): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், செய்யாறு தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒன்றான செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1951-ம் ஆண்டு முதல் காங்கிரஸ் 2 முறையும், திமுக 8 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், பாமக 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2011 மற்றும் 2016 தேர்தல்களில் அதிமுக தொடர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2021 தேர்தலில் திமுக இத்தொகுதியைக் கைப்பற்றியது.
இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 1,17,854, பெண்கள் 1,21,993 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 9 என மொத்தம் 2,39,856 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
2021 கள நிலவரம்
செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதியில் 2021 தேர்தலில் 15 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்தனர். இத்தேர்தலில் 2,14,460 (82.52%) வாக்குகள் பதிவாகின. அதில் திமுக வேட்பாளர் ஓ.ஜோதி 1,02,460 (47.78%) வாக்குகள் பெற்று, 12,271 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதிமுக வேட்பாளர் தூசி கே.மோகன் 90,189 (42.05%) வாக்குகள் பெற்றுத் தோல்வியடைந்தார்.
நாம் தமிழர் வேட்பாளர் ஜி.பீமன் 12,192 வாக்குகளும், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் வேட்பாளர் டி.மயில்வாகனம் 2,429 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனர்.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தொகுதியில் 91.97 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த முறை 13 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ள நிலையில், திமுக சார்பாக மீண்டும் ஓ.ஜோதி களம் இறங்குகிறார். அதிமுக சார்பாக 2011 தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற முக்கூர் என்.சுப்பிரமணியன், மீண்டும் களம் காண்கிறார். நாம் தமிழர் சார்பாக எம். தமிழ்செல்வன், தவெக சார்பாகக் கடந்த முறை அதிமுக சார்பாக நின்று தோல்வியடைந்த தூசி கே.மோகன் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.
|செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|ஓ.ஜோதி
|திமுக
|2016
|தூசி கே.மோகன்
|அதிமுக
|2011
|முக்கூர் என்.சுப்பிரமணியன்
|அதிமுக