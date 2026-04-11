பதட்டமான வாக்குச்சாவடி எண்ணிக்கை குறைப்பு - தேர்தல் அதிகாரியிடம் அதிமுக வேட்பாளர் புகார்
சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக சார்பில் இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.
Published : April 11, 2026 at 7:46 PM IST
சென்னை: சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் பதட்டமான வாக்குச்சாவடி எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிமுக வேட்பாளர் ஆதிராஜாராம், தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை இன்று (ஏப்ரல் 11) நேரில் சந்தித்த சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளர் ஆதிராஜாராம் மனு அளித்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக வேட்பாளர் ஆதிராஜாராம், "சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போதை மருந்து மாஃபியாக்கள், சமூக விரோதிகள் அதிகம் உள்ளனர். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 22 பதட்டமான வாக்குசாவடிகளாக அறிவிக்கப்பட்டு காவல்துறைப் பாதுகாப்புடன் தேர்தல் நடைபெற்றது. ஆனால் இந்த முறை 22 வாக்குசாவடிகளில் 18 வாக்குசாவடிகளைப் பதட்டமான பட்டியலிருந்து நீக்கிவிட்டனர். இதனை ஏற்க முடியாது.
இதன்மூலம் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிகேணி தொகுதியில் வன்முறைகள், மோதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளித்துள்ளோம். சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் பதட்டமான வாக்குசாவடிகள் உள்ளது என மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியிடம் கூறியுள்ளார்.
ஆனாலும் திருவல்லிக்கேணி, மயிலாப்பூர் காவல் துணை ஆணையர்கள் தகவலின் பேரில் பதட்டமான வாக்குசாவடியை நீக்கியுள்ளனர். எனவே சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் பதட்டமான வாக்குசாவடிகளைக் கண்டறிந்து மக்கள் அமைதியான முறையில் வாக்களிக்க பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதியைப் பொறுத்தவரையில் அதிமுகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.
சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மக்களுக்கான எந்தவொரு நலத்திட்ட உதவிகளையும் திமுக செய்யவில்லை. குறிப்பாக மீனவர்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களும், கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது. இந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் அதிமுக நிறைவேற்றும்; திமுக மீனவர்களுக்கு எதுவும் செய்யாதது மட்டும் அல்லாமல் திமுக சார்பில் மீனவர் சமுதாயத்தைச் சார்ந்த ஒருவரை கூட வேட்பாளராக நிறுத்தப்படவில்லை" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், திமுகவின் இளைஞரணியின் செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், இரண்டாவது முறையாக போட்டியிடுகிறார். கடந்த முறை போட்டியிட்ட அவர் சுமார் 70 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.