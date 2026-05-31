9 தசாப்தங்களாக பொதுப் போக்குவரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் சென்னை புறநகர் ரயில் சேவை
குறைந்தபட்ச கட்டணம் 5 ரூபாய் மட்டுமே என்ற நிலையில், இந்த புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பு தினமும் பல லட்சம் பயணிகளுக்கு சிக்கனமான, எளிமையான போக்குவரத்து சேவையைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது.
Published : May 31, 2026 at 8:53 PM IST
சென்னை: இந்தியாவின் பழமையான மற்றும் மிகப்பரந்த போக்குவரத்து அமைப்புகளில் ஒன்றான சென்னை புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பு, கடந்த ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக சென்னை பெருநகரப் பகுதியின் வளர்ச்சியிலும் மேம்பாட்டிலும் முக்கியப் பங்கு வகித்து வருகிறது.
எளிமையாக தொடங்கப்பட்ட இந்த புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பு, இன்று சென்னை பொதுப் போக்குவரத்தின் முதுகெலும்பாக உருவெடுத்து, தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகளுக்கு சேவை வழங்கி வருகிறது. அத்துடன் சென்னை மாநகரத்தின் சமூக மற்றும் பொருளாதாரக் கட்டமைப்பின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகவும் திகழ்கிறது.
தென்னிந்தியாவின் முதல் நகரம்
சென்னையில் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்துப் பயணம் கடந்த 1931-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 11ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. அன்றுதான் சென்னை கடற்கரையில் (Madras Beach) இருந்து தாம்பரம் வரை மின்சார ரயில் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் தென்னிந்தியாவில் மின்சார புறநகர் ரயில் சேவையைப் பெற்ற முதல் நகரம் என்ற பெருமையை சென்னை பெற்றது.
சுமார் 29 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த மின்மயமாக்கப்பட்ட கடற்கரை - தாம்பரம் வழித்தடம், ரயில்வே நவீனமயமாக்கலில் ஒரு முன்னோடி சாதனையாக அமைந்ததுடன் எதிர்கால புறநகர் ரயில் விரிவாக்கத்திற்கும் அடித்தளமிட்டது.
தொடக்க காலங்களில் கைமுறையாக வழங்கப்பட்ட காகித டிக்கெட்டுகள், 'அணா' மதிப்பில் மிகக் குறைவான கட்டணம், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ரயில் சேவைகள் மட்டுமே இருந்தன. இந்த கட்டமைப்பு எளிமையானதாக இருந்தாலும், தொழிலாளர்கள், மாணவர்கள், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு சிக்கனமான மற்றும் நம்பகமான போக்குவரத்துச் சேவையை வழங்கி, அவர்களின் தினசரி பயணங்களை புறநகர் ரயில்வே எளிதாக்கியது.
சென்னை புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பால், சென்னை கடற்கரை, தாம்பரம், மாம்பலம், சைதாப்பேட்டை, கிண்டி, அரக்கோணம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்கள், சென்னை் ரயில்வே பாரம்பரியத்தின் அழியாத சின்னங்களாக விளங்குகின்றன. இவை தலைமுறை தலைமுறையாகப் பயணிகளைக் கண்டு வருவதோடு, நகரத்தின் வளர்ச்சிக்கும் கணிசமாகப் பங்களித்துள்ளன.
நீட்டிக்கப்பட்ட ரயில் சேவை
வேகமாக வளர்ந்து வரும் பெருநகரத்தின் போக்குவரத்துத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், புறநகர் ரயில் நெட்வொர்க் பல தசாப்தங்களாக படிப்படியாக விரிவடையத் தொடங்கியது.
1985-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 5-ஆம் தேதி, மின்சார ரயில் (EMU) சேவைகள் கும்மிடிப்பூண்டி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு வடசென்னை புறநகர் பகுதிகளுக்கான இணைப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, அதே ஆண்டு (1985) ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி மேற்கு வழித்தடப் பயணிகளின் வசதிக்காக அரக்கோணம் வரை சேவைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டன.
காலப்போக்கில், இந்த சேவைகள் தெற்கே செங்கல்பட்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டு, சென்னையின் வடக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு புறநகர்ப் பகுதிகளை இணைக்கும் வலுவான ஒட்டுமொத்த ரயில் கட்டமைப்பாக மாறியது.
பறக்கும் ரயில் சேவை
சென்னையின் நகர்ப்புற ரயில் பயணத்தில் மற்றொரு முக்கிய மைல்கல், பறக்கும் ரயில் சேவை (MRTS) திட்டத்தின் அறிமுகமாகும். சென்னை கடற்கரை முதல் சேப்பாக்கம் வரையிலான முதல் பறக்கும் ரயில் வழித்தடம் 1995-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 19-ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கப்பட்டு, பிரத்யேக நகர்ப்புற ரயில் வழித்தடப் பயணத்திற்கு வழிவகுத்தது.
இச்சேவை பின்னர் 1997ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30-ஆம் தேதி திருமயிலை வரையிலும், 2007ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 15ஆம் தேதி வேளச்சேரி வரையிலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இதனால் நகர்ப்புற ரயில் போக்குவரத்து மேலும் வலுவடைந்தது.
இந்த வழித்தடத்தின் இறுதிப் பகுதியாக வேளச்சேரி முதல் பரங்கிமலை (St. Thomas Mount) வரையிலான பறக்கும் ரயில் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க சேவை 2026 மார்ச் 14-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இது பரங்கிமலையில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பன்முனைப் போக்குவரத்து மையத்தை உருவாக்கி இருப்பதுடன் பயணிகள் எளிதாக மாறிச் செல்லும் வகையில் பறக்கும் ரயிலை, சென்னை மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில் பாதைகளுடன் நேரடியாக இணைக்கும் வகையில் உள்ளது.
5 ரூபாயில் பயணம்
சென்னை புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பானது, ரயில் சேவையிலும், பயணிகள் மத்தியிலும் கிடைக்கும் ஆதரவிலும் அசாத்திய வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. தொடக்க காலங்களில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான சேவைகளை மட்டுமே வழங்கி வந்த சென்னை புறநகர் ரயில்வே, இன்று நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான ரயில் சேவைகளை வழங்கி, லட்சக்கணக்கான பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் இந்தியாவின் பிஸியான போக்குவரத்து அமைப்புகளில் ஒன்றாக விளங்குகிறது.
வெறும் போக்குவரத்து என்பதைத் தாண்டி, நகர்ப்புற விரிவாக்கத்திலும், கல்வி மற்றும் பணி நிமித்தமான பயணங்களை எளிதாக்குவதிலும், சென்னையைச் சுற்றியுள்ள சிறு நகரங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதிலும் சென்னை புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பு முக்கியப் பங்கு வகித்து வருகிறது.
பல தசாப்தங்களாகத் தொடர்ந்து நவீனமயமாக்கல் பணிகளும் விரிவாக்கப் பணிகளும் நடைபெற்று வரும்போதிலும், சென்னையின் புறநகர் ரயில் பயணம், இன்னும் மிகக் குறைந்த கட்டணத்திலேயே கிடைக்கிறது. குறைந்தபட்ச கட்டணம் வெறும் 5 ரூபாய் மட்டுமே என்ற நிலையில், இந்த புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பு தினமும் பல லட்சம் பயணிகளுக்கு சிக்கனமான, எளிமையான போக்குவரத்து சேவையைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது.
ஏசி ரயில் சேவை
கால ஓட்டத்தில் பயணிகளின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும் புறநகர் ரயில்வே தொடர்ந்து தன்னை மேம்படுத்திக் கொண்டே வருகிறது. அந்த பயணத்தின் ஒரு முக்கிய மைல் கல்லாக கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி, முதல் குளிர்சாதன (AC EMU) புறநகர் ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே அறிமுகம் செய்தது. இது பொதுமக்களுக்கு நவீன மயமான சொகுசான பயண அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
பயணிகளுக்கான வசதிகளும் ரயில் நிலையங்களின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாற்றத்தைக் கண்டுள்ளன. தொடக்க காலத்தில், சாதாரணமான நடைமேடைகள், கைமுறையாக இயக்கப்பட்ட சிக்னல் ஆகியவை இருந்த நிலையில், இன்றைய புறநகர் நிலையங்கள், மின்னணு தகவல் பலகைகள், பொது அறிவிப்பு அமைப்புகள், நகரும் படிக்கட்டுகள் (Escalators), மின்தூக்கிகள் (Lifts), நடைமேம்பாலங்கள், சிசிடிவி கண்காணிப்பு, மின்விளக்கு வசதிகள், குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரங்கள், டிஜிட்டல் டிக்கெட் வசதிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு வசதிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன.
பயணிகளின் வசதிக்காக தாம்பரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் இதர முக்கிய புறநகர் ரயில் நிலையங்கள் சமீபத்தில் நவீனமயமாக்கப்பட்டு மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன.
நவீனமான ரயிவ் சேவை
டிக்கெட் வழங்கும் முறைகளும் காலப்போக்கில் கணிசமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. கைமுறையாக வழங்கப்பட்ட காகித டிக்கெட்டுகளில் தொடங்கிய இந்த ரயில் பயணம், இன்று கணினிமயமாக்கப்பட்ட டிக்கெட் கவுண்டர்கள், தானியங்கி டிக்கெட் வழங்கும் இயந்திரங்கள் (ATVMs), ரயில்ஒன் செயலி (RailOne App), டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நவீன கட்டமைப்பாக உருவெடுத்து, பயணிகளுக்கு தடையற்ற, வசதியான பயணத்தை உறுதி செய்துள்ளது.
இன்று, சென்னை புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பானது, சென்னை கடற்கரை – செங்கல்பட்டு வழித்தடம், சென்னை சென்ட்ரல் – அரக்கோணம் வழித்தடம், சென்னை சென்ட்ரல் – கும்மிடிப்பூண்டி/சூலூர்பேட்டை வழித்தடம் மற்றும் பறக்கும் ரயில் வழித்தடம் என நான்கு முக்கிய வழித்தடங்களைக் கொண்டுள்ளது. இவை நாட்டின் மிகப்பெரிய புறநகர் ரயில் கட்டமைப்புகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கின்றன.
மிகவும் சிக்கனமான, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொதுப் போக்குவரத்து முறைகளில் ஒன்றான புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பு, தினசரி லட்சக்கணக்கான பயணிகளின் போக்குவரத்துத் தேவையை தொடர்ந்து பூர்த்தி செய்து வருகிறது.
சென்னை கோட்டத்தின் உள்கட்டமைப்பு நவீனமயமாக்கல், ரயில் நிலையங்களின் மறுமேம்பாடு, பயணிகள் வசதிகள் மற்றும் ரயில் சேவைகள் ஆகியவற்றில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதால், சென்னை புறநகர் ரயில்வே கட்டமைப்பு, சென்னையின் பாரம்பரியம், மீள்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சியின் அடையாளமாகத் திகழ்ந்து வருகிறது.
சென்னை புறநகரில் கடந்த 1931ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 11ஆம் தேதி தொடங்கிய ரயில் பயணம், தலைமுறை தலைமுறையாக தொடர்ந்து பயணிகளுக்கு சேவைகளை வழங்கி, பெருமைமிகு பாரம்பரியத்தை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்கிறது.