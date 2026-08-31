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கடல் தாண்டி மலர்ந்த காதல்... திருச்செந்தூர் முருகன் சாட்சியாக ரஷ்ய பெண்ணை கரம்பிடித்த சென்னை இளைஞர்

சென்னையை சேர்ந்த இளைஞர் சீனாவில் உள்ள நிறுவனத்தில் பணியாற்றியபோது, அதே நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ரஷ்யாவை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் மீது காதல் கொண்டு நிலையில், இருவரும் இந்து முறைப்படி இன்று திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

ரஷ்ய பெண்ணை மணந்த சென்னை இளைஞர்
ரஷ்ய பெண்ணை மணந்த சென்னை இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 7:41 PM IST

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தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில், ரஷ்ய நாட்டைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணை சென்னை மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்த வாலிபர் திருமணம் செய்து கொண்ட நிகழ்வு பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று ஆவணி மாத சுபமுகூர்த்த தினத்தை முன்னிட்டு 25-க்கும் மேற்பட்ட திருமணங்கள் நடைபெற்றன. இதனால் கோவில் வளாகம் முழுவதும் மணமக்கள், அவர்களது உறவினர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது.

25 திருமணங்களில் ஒரு திருமணம் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள அனைவரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது. காரணம், வெளிநாட்டு பெண்ணை தமிழகத்தை சேர்ந்த இளைஞர் திருமணம் செய்ததுதான்.

ரஷ்ய பெண்ணை மணந்த சென்னை இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்த உதயசங்கர் என்பவர், சீனாவில் உள்ள கார் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். அதே நிறுவனத்தில் ரஷ்ய நாட்டைச் சேர்ந்த மரியா என்ற இளம்பெண்ணும் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

ஒரே நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய இருவருக்கும் இடையே நட்பு ஏற்பட்டு, பின்னர் அது காதலாக மாறியுள்ளது. இதையடுத்து இருவரும் தங்களது காதல் குறித்து பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இரு குடும்பத்தினரும் திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவித்த நிலையில், இருவரது திருமணமும் இன்று திருச்செந்தூரில் நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

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அதன்படி, திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் முன்புள்ள சண்முகவிலாச மண்டபத்தில் இன்று திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்காக மரியாவின் பெயரை கீர்த்தனா என்று மாற்றி இந்து முறைப்படி இந்த திருமண வைபவம் நடத்தேறியது.

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரும, ரஷ்ய நாட்டைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணும் பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டதை கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து, மணமக்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். திருச்செந்தூர் கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த வித்தியாசமான திருமணம் அப்பகுதியில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

கடல் கடந்து காதலித்து, தனது பெயரை மட்டும் மாற்றியது மட்டுமல்லாமல், இந்து முறைப்படி, திருச்செந்தூர் முருகன் சாட்சியாக சென்னை இளைஞரை ரஷ்ய பெண் திருமணம் செய்த நிகழ்வுக்கு இணையவாசிகளும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

MARRIAGE
RUSSIA
திருச்செந்தூர் கோவில்
வெளிநாட்டு பெண்ணுடன் திருமணம்
CHENNAI MAN KNOT WITH RUSSIAN WOMAN

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