Exclusive: சென்னைக்கு ‘வாட்டர் மெட்ரோ’ - திட்டத்தை தயாரித்து வழங்கிய ‘கும்டா’

சென்னை சென்ட்ரல் முதல் மாமல்லபுரம் வரையிலான வாட்டர் மெட்ரோ திட்டத்தை செயல்படுத்த, ஆய்வறிக்கையை தயார் செய்து அரசின் பார்வைக்கு ‘கும்டா’ கொண்டு சென்றுள்ளது.

கும்டா இலச்சினை
கும்டா இலச்சினை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 7:15 AM IST

5 Min Read
By எஸ். ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: சென்னையின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான பொது போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்படுத்துவது குறித்து தனது ஆய்வு அறிக்கையை சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் (CUMTA-கும்டா) அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது.

அதில் 2023 முதல் 2048-ஆம் ஆண்டு வரையில், 25 வருடங்களுக்கான தொலைநோக்கு போக்குவரத்து திட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பேருந்து, மெட்ரோ, புறநகர் ரயில், விரைவு ரயில், புதிய வழித்தடங்கள், பொது இடங்களில் சாலை வசதி, சாலை அமைப்பு, பார்க்கிங் வசதிகள், சரக்கு போக்குவரத்து உள்ளிட்ட விரிவான திட்டம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் முக்கியமாக வாட்டர் மெட்ரோ போக்குவரத்து புதியதாக இடம் பெற்றுள்ளது.

சென்னையைப் பொருத்தவரை வாட்டர் மெட்ரோ என்ற பெயர் தான் புதிதாக இருக்கலாம். ஆங்கிலேய ஆட்சி காலங்களில் இப்போது கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கும் கூவம் ஆறுகளில் படகு போக்குவரத்து இருந்தது. இவை பக்கிங்கம் கால்வாய் என்ற அடையாளத்தைக் கொண்டிருந்தது.

மறுமலர்ச்சி பெறும் சென்னை

தற்போது, அரசிடம் சமர்பிக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகள் தொடர்பான ஆய்வறிக்கையில், சென்னை சென்ட்ரல் முதல் கோவளம் வரையில் 35 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கும், கோவளம் முதல் மாமல்லபுரம் வரையில் 20 கி.மீ என மொத்தம் 55 கி.மீ தூரத்திற்கு நீர் வழி போக்குவரத்திற்கு கும்டா பரிந்துரை செய்துள்ளது. வாட்டர் மெட்ரோ படகு போலல்லாமல், மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் படகு போக்குவரத்தாக இருக்கும்.

இது தொடர்பாக தெரிந்துகொள்ளவும், வாட்டர் மெட்ரோ குறித்த கூடுதல் தகவல்களை அறிந்துகொள்வதற்காகவும் கும்டாவின் உறுப்பினர் செயலாளர் ஜெயக்குமாரை நேரடியாக சென்று சந்தித்தோம். அவர் கூறிய தகவல்கள் சாத்தியமற்ற மனநிலையையும் சாத்தியமாகும் என்ற நிலைக்கு மாற்றிவிடும் வகையில் இருந்தது.

சென்னைக்கு ஏன் இது தேவை, புறநகர் வளர்ச்சியுடன் இந்த திட்டங்கள் எப்படி இணைக்கப்படுகிறது, வாகன நெரிசலை குறைப்பதில் இதன் முக்கிய பங்கு என்ன, சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் இது முன்னிலைபடுத்தப்பட்டிருக்கும் திட்டங்கள் என்ன என ஒரு நீள கேள்விப் பட்டியலை சுருக்கமாக விளக்கி, மறுமலர்ச்சி சென்னைக்கு தொடக்கப் புள்ளி வைத்துள்ளார்.

முக்கியமாக, சென்னைக்கு பெரும் ஆபத்தாக இருக்கும் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தில் உப்புநீர் சேர்வது, மழை காலங்களில் பெருக்கெடுக்கும் வெள்ளம் போன்ற பாதிப்புகளில் இருந்து, ‘கும்டா’ முன்வைதுள்ள திட்டம் தலைநகரை பாதுகாக்கிறது.

இந்திய ரயில்வே போக்குவரத்து சேவை துறையில் அதிகாரியாக இருந்த ஜெயக்குமார், தற்போது கும்டாவின் உறுப்பினர் செயலாளராக உள்ளார். அடுத்த 25 ஆண்டிற்கான பெருநகர சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பொது போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஆவணத்தை அவர் தயார் செய்துள்ளதாக நம்முடன் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

அவர் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள 55 கிமீ வாட்டர் மெட்ரோ திட்டத்தின் வாயிலாக போக்குவரத்து, சுற்றுலா மட்டும் இல்லாமல், 55 கிமீ நீளத்திற்கு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் போன்றவை அமைய வாய்ப்புள்ளது.

மேலும், வாட்டர் மெட்ரோ போக்குவரத்திற்காக சுத்தம் செய்யப்படும் இந்த 55 கிமீ வெள்ளப்பிடிப்பு பகுதி, பெருவெள்ளத் தடுப்பிற்கும் பயனுள்ளதாக அமையும். கடலில் இருந்து உப்புநீர் நிலத்தடி வழியாக நன்னீரில் கலப்பதையும் தடுக்கும்.

இது மட்டும் இன்றி நடைபாதை, மிதிவண்டி பாதை, பூங்காக்கள் போன்றவற்றை கரைகளில் மேம்படுத்தினால், அருகில் உள்ள மக்கள் பயன்படுத்துவதுடன், சுற்றுலாவும் மேம்படும் என்பது ஜெயக்குமார் போட்ட மாஸ்டர் பிளான்.

மொத்தமாக பொது போக்குவரத்திற்காக நாங்கள் வழங்கி இருக்கும் திட்டத்திற்கு, சுமார் ரூ. 6,500 கோடி செலவாகும் என்று குறிப்பிட்ட ஜெயக்குமார், இதன் திட்ட அறிக்கையை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தயாரிக்கும் என்றும், அதன் பின்னர் அரசு செயல்படுத்துவது குறித்து முடிவு எடுக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.

பக்கிங்காம் கால்வாய் நிலை என்ன?

ஜெயக்குமார் அளித்த தகவல்களின் படி, பக்கிங்காம் கால்வாயில் 2 மீட்டர் ஆழத்திற்கு வண்டல் மண் உள்ளது என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதனை எடுத்தால் மொத்தம் 3 மீட்டர் ஆழம் கிடைக்கும். தற்போது, அந்த நீரில் மீன்கள் கூட வாழ முடியாத நிலையில் உள்ளது. அந்த அளவிற்கு கழிவு நீர் கலந்துள்ளது.

கால்வாய் தூர் வாரியப் பின்னர் கரைகளை பலப்படுத்த வேண்டும். கழிவு நீர் கலப்பதை தடுத்து அதனை சுத்திகரிப்பதற்கு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைக்க வேண்டும். அதில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் மட்டும் வெளியேறும் வகையில் கட்டுமான அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும்.

அப்படி செய்யும் போது உயிரினங்கள் வாழ முடிவதுடன், போக்குவரத்திற்கும் பயன்படும். மேலும், லாக் முறையைப் பயன்படுத்தி தண்ணீர் வெளியில் செல்லாமல் தடுக்க முடியும். உலகளவில் இந்த ‘லாக்’ முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை அனைத்து வடிவதிலும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தினால் மட்டுமே திட்டம் வேகமாக முழுமை பெறும் என்று ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார்.

இவற்றிற்கான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்வதற்கு 8 மாதங்கள் ஆகும் என்று கூறும் அவர், அதன் பின்னர் அரசிற்கு தெரிவித்து திட்டத்தை செயல்படுத்துவோம் என்று கூறினார்.

புதிய புறநகர் ரயில்வே திட்டங்கள்

மேலும் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்கு மெட்ராே 54 கிலோ மீட்டர் பயன்பாட்டில் உள்ளது. 118 கிலோ மீட்டர் தூரம் பயன்பாட்டிற்கு வர உள்ளது. 2048 ல் 400 கிலாே மீட்டர் தூரத்திற்கு மெட்ரோ வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் மாநரக பேருந்துகள் 3400 இருக்கிறது. அது 2048ல் 8500 பேருந்துகளாக அதிகரிக்க வேண்டும்.

அதேபோல் ரயில்வே போக்குவரத்திலும் 200 கிலோ மீட்டர் தூரம் அதிகரிக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளோம்.குறிப்பாக தாம்பரம் முதல் செங்கல்பட்டு வரையில் 4 வது வழித்தடம் ரயில்வே வாரியம் அனுமதி அளித்துள்ளது. செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் வழியாக அரக்கோணம் 2 வழி தடம் திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து வருகின்றனர். இந்த 2 ரயில் திட்டம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் போது புறநகர் வளர்ச்சிக்கு பயனுள்ளதாக அமையும்.
மேலும் காஞ்சிபுரம் முதல் ஸ்ரீ பெரும்புத்தூர் வரையில் புதிய வழித்தடம் அமைக்கவும் பரிந்துரைச் செய்துள்ளோம். திருவள்ளுர் மம்பேடு வழியாக காஞ்சிபுரத்திற்கு ஒரு வழித்தடம், சென்னை எண்ணூர், சிங்கப்பெருமாள்கோவில், மகாபலிப்புரம் வரையில் ஒரு ரயில் வழித்தடடம் பரிந்துரை செய்துள்ளோம். இந்த திட்டங்கள் 25 ஆண்டுகளில் நிதியை பொறுத்து அமைக்கப்படும்.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 2 ம் கட்டத்திற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதனைத் தாெடர்ந்து 2 ம் கட்டத்தின் விரிவாக்கப்பணிகள் செய்யப்படும். அதில் விமானநிலையம் முதல் கிளாம்பாக்கம், கலங்கரை விளக்கம் முதல் உயர்நீதிமன்றம் அளித்துள்ளோம். தாம்பரம் வேளச்சேரி வழியாக கிண்டி, கிண்டியில் இருந்து அடையாறு பாேன்ற வழித்தடம் அளித்துள்ளோம். கலைஞர் நூற்றாண்டு வணிக வளாகத்திற்கும் இணைப்பு கொடுத்துள்ளோம். 3 ம் கட்டம் ,4ம் கட்டமாக செயல்படுத்த வேண்டியதையும் பரிந்துரை செய்துள்ளோம்.

பொது போக்குவரத்து 1950 முதல் ஒப்பிட்டால் வாகன எண்ணிக்கை கூடியுள்ளது. சாலையில் அளவை அதிகரிக்க முடியவில்லை. எனவே பள்ளி,கல்லூரி, அலுவலக நேரங்களில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும். அப்போது தான் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க வேண்டும். மக்களும் பொது போக்குவரத்தில் செல்வதற்கு தயக்கம் காட்டாத வகையில் குளிர்சாதன பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளோம். பொது மக்கள் தங்களின் வாகனங்களை வீடுகளில் விட்டு விட்டு பொது பாேக்குவரத்தில் வரும் வகையில் மாற்றம் செய்யப்படும். மாநகர போக்குவரத்தில் தற்பொழுது உள்ள 3500 பேருந்து 6500 என 5 ஆண்டுகளில் அதிகரிக்கும். மாநகர பேருந்து அதற்கான பணிகளை துவக்கி உள்ளது. மெட்ரோ பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது. ரயில்வேயின் சேவைகளையும் 2 மடங்காக உயர்த்த வேண்டும் என பரிந்துரை வழங்கி உள்ளோம். கூடுலாக புறநகர் ரயில் இயக்கும் போது, அரக்கோணம் திருவள்ளுர் போன்ற பகுதியில் இருந்து வருபவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அதேபோல் ரயில்வேயில் மண்டல அளவில் ஆர்ஆர்டிஎஸ் சென்னை விழுப்புரம் பாண்டிச்சேரி, சென்னை தாம்பரம் காஞ்சிபுரம் இதற்கான திட்ட அறிக்கையை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தயாரித்து வருகின்றனர்.

சென்னை கும்மிடிப்பூண்டி நெல்லூர் ஸ்ரீ சிட்டி ஆகிய வழித்தடங்கள் 439 கிலாே மீட்டர் தூரத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ளோம். இதற்கான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்படவில்லை.

