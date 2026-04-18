வில்லிவாக்கத்தில் களமிறங்கியது ஏன்? திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் பிரத்யேக பேட்டி

எதிரணி வேட்பாளர்கள் எங்களுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை. வில்லிவாக்கத்தில் பலம் வாய்ந்த ஒரே கட்சி திமுக தான். அதை நம்பியே நான் களம் காண்கிறேன் என கார்த்திக் மோகன் தெரிவித்தார்.

திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் பிரத்யேக பேட்டி
திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் பிரத்யேக பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 10:32 AM IST

சென்னை: எதிரணியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பலம், பலவீனத்தை அறிந்து தேர்தலில் நான் களம் காணவில்லை. திமுகவின் பலத்தை நம்பியே களமிறங்கியிருக்கிறேன் என வில்லிவாக்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் 5 நாட்களே இருப்பதால், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிரப் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், வேட்பாளர்களும் தொகுதிகளில் வீதிவீதியாக சென்று வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் சென்னை வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதியின் திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன், அந்த தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

சென்னை வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் முதன்முறையாக போட்டியிடும் கார்த்திக் மோகன் திமுகவின் தற்போதைய அண்ணா நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தீவிர வாக்கு சேகரிப்புக்கிடையே, திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், "வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுகவுக்கு மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். பலதரப்பட்ட மக்கள் இந்த வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் வசித்து வருகின்றனர். உழைக்கும் மக்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதி வில்லிவாக்கம்.

திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் பிரத்யேக பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தொகுதியில் மக்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் தேவைப்படுகிறது. தொகுதி மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை என்னிடம் முன் வைத்துள்ளனர். திமுக அரசு கொண்டு வந்துள்ள திட்டங்கள் அனைத்தும் மக்கள் அனைவரையும் சென்றடைந்துள்ளதா என்பது குறித்து கேட்டறிந்து வருகிறோம். வெற்றி பெற்றவுடன் தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன், "வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் எதிரணியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பலம், பலவீனத்தை அறிந்து தேர்தலில் நான் களம் இறங்கவில்லை.

எதிரணி வேட்பாளர்கள் எங்களுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை. வில்லிவாக்கத்தில் பலம் வாய்ந்த ஒரே கட்சி திமுக தான். அதை நம்பியே நான் களம் காண்கிறேன்.

கடந்த முறை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் வெற்றி அழகன் 37,000 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இந்த தேர்தலில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் வேட்பாளராக போட்டியிடும் நான் இதை முறியடிப்பேன். 37 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன். மே 4 ஆம் தேதி நான் வெற்றி பெற்ற செய்தி வரும். மீண்டும் முதலமைச்சராக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்பது உறுதி" என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.

சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் எஸ்.ஆர்.விஜயகுமார், தவெக சார்பில் ஆதவ் அர்ஜூனா மற்றும் நாதக சார்பில் ரோஷிணி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

