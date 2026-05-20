சென்னை, வேலூரில் அதிகபட்ச வெப்பம் பதிவாகலாம் - தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் தகவல்
தாம்பரம், திருவேற்காட்டில் 40.8 டிகிரி செல்சியஸ், பூந்தமல்லியில் 40.7 டிகிரி செல்சியஸ், வில்லிவாக்கத்தில் 40.6 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் இன்று பதிவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : May 20, 2026 at 11:01 PM IST
சென்னை: சென்னை, வேலூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் வரும் நாட்களில் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகபட்ச வெப்பம் பதிவாகலாம் என்று தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் எச்சரித்துள்ளார்.
கோடைக்காலம் என்பதால் தமிழ்நாடு முழுவதும் கடும் வெயில் பொதுமக்களை வாட்டி வதைத்து வருகிறது. ஆங்காங்கே ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்தாலும் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. இன்றும் (மே 20) சென்னை உள்பட 10- க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டிற்கும் மேல் வெப்பநிலைப் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில் தனியார் வானிலை ஆய்வாளரும், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் நிறுவனருமான பிரதீப் ஜான் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் இதுகுறித்து விரிவாக தெரிவித்துள்ளார்.
அதில், "சென்னைக்கு இன்று வெயில் நாள். சென்னையில் இன்று கடும் சுட்டெரித்தது. மீனம்பாக்கத்தில் 42 டிகிரி செல்சியஸும், நுங்கம்பாக்கத்தில் 40.7 டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. சென்னை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்கள் வெப்பமாக இருக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மற்ற மாவட்டங்கள் வெப்பமாக இருக்காது.
வேலூர், திருத்தணி உள்பட காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் வரும் மே 31- ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டிலேயே மிகவும் அதிகளவு வெப்பநிலை பதிவாகலாம். அதன் பிறகு வெப்பநிலை குறையும். எனவே, பகல் 11.00 மணி முதல் பிற்பகல் 03.00 மணி வரை வெப்பநிலை உச்சத்தில் இருக்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் மறக்காமல் குடையை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: கிளாண்டர்ஸ் தொற்று; 100-க்கும் மேற்பட்ட குதிரைகளின் மாதிரிகள் ஹரியானாவுக்கு அனுப்பி வைப்பு
வேலூரில் 41.6 டிகிரி செல்சியஸ், திருத்தணியில் 41.5 டிகிரி செல்சியஸ், சென்னை மாநகரத்தில் 40.7 டிகிரி செல்சியஸ், மதுரை விமான நிலையத்தில் 39 டிகிரி செல்சியஸ், தொண்டியில் 39 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் இன்று பதிவாகியுள்ளது.
ஆவடியில் 41.6 டிகிரி செல்சியஸ், காஞ்சிபுரத்தில் 41.3 டிகிரி செல்சியஸ், தாம்பரம் மற்றும் திருவேற்காட்டில் 40.8 டிகிரி செல்சியஸ், பூந்தமல்லியில் 40.7 டிகிரி செல்சியஸ், வில்லிவாக்கத்தில் 40.6 டிகிரி செல்சியஸ், சோழிங்கநல்லூர் மற்றும் கிளாம்பாக்கத்தில் 39.4 டிகிரி செல்சியஸ், பள்ளிக்கரணையில் 39 டிகிரி செல்சியஸ், செம்பரம்பாக்கத்தில் 39.3 டிகிரி செல்சியஸ், ராணிப்பேட்டையில் 39.2 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.