பள்ளிவாசலுக்குள் புகுந்து பொருட்களை உடைத்து காவல்துறையினருடன் ரகளை- வடபழனியில் பரபரப்பு
பள்ளிவாசலுக்குள் புகுந்து அங்கிருந்தப் பொருட்களை சேதப்படுத்தியது தொடர்பான காட்சிகள், சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 5:18 PM IST
சென்னை: வடபழனியில் உள்ள பள்ளிவாசல் ஒன்றில் போதை ஆசாமி ஒருவர் நுழைந்து பொருட்களை சேதப்படுத்தியதுடன், காவல் துறையினருடன் ரகளையில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை வடபழனி கங்கை அம்மன் கோயில் தெருவில் அமைந்துள்ள பள்ளிவாசலுக்குள் இன்று (அக்.14) அதிகாலை 5 மணியளவில் நுழைந்த நபர் ஒருவர், திடீரென அங்கிருந்த பொருட்களை அடித்து உடைத்துள்ளார். அத்துடன், பள்ளிவாசலின் பிரதான நுழைவுவாயிலில் இருந்த கண்ணாடிகள், பிளாஸ்டிக் நாற்காலிகள் உள்ளிட்டப் பொருட்களை அடித்து நொறுக்கி சேதப்படுத்தினார்.
இது குறித்து அந்த பகுதி மக்கள் வடபழனி காவல் துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வடபழனி காவல் துறையினர், பள்ளிவாசலுக்குள் சென்று அந்த நபரைப் பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது, அந்த நபர் காவல் துறையினரை ஆபாசமாக பேசியதுடன் ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
அந்த நபரைக் கட்டுப்படுத்த காவல் துறையினர் முயற்சி மேற்கொண்டனர். அப்போது, அந்த நபர், கண்ணாடிகளை தனது கைகளால் உடைத்துள்ளார். இதில் அந்த நபருக்கு காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் வழிந்தது. இதையடுத்து, அங்கிருந்த பொதுமக்களின் உதவியுடன் காவல் துறையினர், அந்த நபரைக் கட்டுப்படுத்தினர். பின்னர், ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்து அந்த நபரை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
பின்னர் இது குறித்து காவல் துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், பள்ளிவாசலுக்குள் புகுந்த நபர் கஞ்சா போதையில் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. அந்த நபர் யார்? அவர் எந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்? எதற்காக அதிகாலையில் பள்ளிவாசலுக்குள் புகுந்து பொருட்களை சேதப்படுத்தினார்? என்பது உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பள்ளிவாசலுக்குள் புகுந்து அங்கிருந்தப் பொருட்களை சேதப்படுத்தியது தொடர்பான காட்சிகள், கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகளில் பதிவாகியுள்ளது. மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் நபரின் உடல்நிலை சீரானதும் அவரிடம் விசாரணை நடத்த காவல் துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
சென்னை வடபழனி பகுதியில் பள்ளிவாசலுக்குள் நுழைந்து பொருட்கள் சேதப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம், அந்த பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.