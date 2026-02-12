ETV Bharat / state

திமுகவின் தொழிற்சங்க அலுவலகத்தில் இரு தரப்பினரிடையே மோதல்

திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ தொழிலாளர் சங்கத்துக்கு பதவிக்கால முடிவடைந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இதுவரையில் தேர்தலை நடத்த முடியாமல் திமுகவின் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க பேரவை திணறி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

திமுகவின் தொழிற்சங்கம் அலுவலகத்தில் இருதரப்பினரிடையே மோதல்
திமுக தொழிற்சங்க அலுவலகத்தில் இரு தரப்பினரிடையே மோதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: திமுகவின் தொழிற்சங்கமான தொமுச அலுவலகத்தில் பழைய நிர்வாகிகள் மற்றும் புதிய நிர்வாகிகளுக்கு இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுகவின் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க பேரவையில், மாநகர போக்குவரத்து கழக கிளை செயல்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சங்கத்துக்கான நிர்வாகிகளின் பதவி காலம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிந்து விட்டது. புதிய நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தலை நடத்துவதில் தொடர்ந்து ஏற்கெனவே பதவியில் இருந்த நிர்வாகிகள் முட்டுக்கட்டை போட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் போக்குவரத்து துறையில் நிகழும் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக குரல் கொடுப்பதற்கு நிர்வாகிகள் இல்லாத நிலை நிலவியது. இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் போக்குவரத்து ஊழியர் சங்கத்திற்கு தற்காலிகமாக நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டனர். இவர்கள், சங்கத்தின் செயல்பாடுகளை கவனித்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், 2022 ஆம் ஆண்டு வரை செயல்பட்டு வந்த பழைய நிர்வாகிகளே, அடுத்த தேர்தல் நடைபெறும் வரை செயலாற்றுவார்கள் என திமுகவின் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க பேரவை நேற்று முன்தினம் திடீரென அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

இதனை அடுத்து நேற்று மாலை பல்லவன் சாலையில் உள்ள தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க அலுவலகத்திற்கு பழைய நிர்வாகிகள் சென்றனர். அங்கு ஏற்கனவே பணியில் இருந்த நிர்வாகிகள் அவர்களை உள்ளே விடவில்லை. இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இரு தரப்பினருக்கும் இடையே ஒருவரை ஒருவர் கடுமையாக தாக்கிக் கொண்டனர். நாற்காலிகளை தூக்கி எரிந்தும், வீடியோ காட்சி எடுக்க முயன்ற ஒருவரின் செல்போன் கீழே தள்ளியும் அடித்து கொண்டனர் .

பழைய நிர்வாகிகளை தற்காலிக நிர்வாகிகள் அடித்து வெளியேற்றினர். இந்த அடிதடி சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

