பாரம்பரிய இடங்களை பார்த்து மகிழ புதிய ஏற்பாடு: ரூ.50 கட்டணத்தில் 'சென்னை உலா' சுற்றுலா பேருந்துகள்
சென்னையில் உள்ள பாரம்பரிய கட்டடங்களை காண விடுமுறை நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை 'சென்னை உலா' சுற்றுலா பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.
Published : January 14, 2026 at 5:26 PM IST
சென்னை: சென்னையில் உள்ள பாரம்பரிய இடங்களை பார்த்து மகிழும் வகையில் ரூ.50 கட்டணத்தில் 'சென்னை உலா' பேருந்துகள் சேவையை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்தார்.
உலக அளவில் லண்டனுக்கு அடுத்தப்படியாக 2 ஆவது பழமையான மாநகராட்சி என்ற பெருமை சென்னை மாநகராட்சிக்கு உண்டு. விக்டோரியா ஹால் போன்ற பல வரலாற்று புகழ் பெற்ற பாரம்பரிய கட்டடங்கள் புனரமைக்கப்பட்டு தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன.
இந்நிலையில், சென்னை வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பாரம்பரிய கட்டடங்களை சுற்றி பார்க்க வின்டேஜ் தோற்றத்தில் 'சென்னை உலா' பேருந்து சேவை தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் இந்த புதிய சேவையை இன்று சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை உலா பேருந்துகள் நிற்கும் இடங்கள்
இந்த பேருந்துகள் 16 பாரம்பரிய கட்டடங்களில் உள்ள பகுதிகளில் நின்று செல்லும் வகையில் பயண திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் சேவையைத் தொடங்கும் இந்த பேருந்துகள், பூங்கா ரயில் நிலையம், எழும்பூர் ரயில் நிலையம், எழும்பூர் அருங்காட்சியம், வள்ளுவர் கோட்டம், அண்ணா மேம்பாலம், லஸ் கார்னர், சாந்தோம், கலங்கரை விளக்கம், விவேகானந்தர் இல்லம், கண்ணகி சிலை, மெரினா கடற்கரை, போர் நினைவுச் சின்னம், தலைமைச் செயலகம், உயர் நீதிமன்றம், பல்லவன் இல்லத்தில் நிறைவடையும்.
அதன்படி சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் (MTC) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்த 'சென்னை உலா' பேருந்துகளில், மேற்குறிப்பிட்ட விருப்பமான நிறுத்தத்தில் ஏறி, பிடித்தமான இடத்தில் இறங்கி ரசிக்கலாம். மீண்டும் அடுத்து வரும் 'சென்னை உலா' பேருந்தில் சுற்றுலா பயணிகள் பயணத்தைத் தொடரலாம்.
அதன்படி விடுமுறை நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையும், மற்ற நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) மாலை 4 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையும் 'சென்னை உலா' சுற்றுலா பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.
இதற்காக மொத்தம் 5 பேருந்துகள், ஆரம்ப காலத்தில் ஓடிய பேருந்துகள் போல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு பேருந்து வீதம் மேற்குறிப்பிட்ட பேருந்து நிறுத்தங்களுக்கு வரும். அதில் ரூ.50 கட்டணம் செலுத்தி டிக்கெட் பெற்று பொதுமக்கள் பயணிக்கலாம்.
சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம், எழும்பூர் ரயில் நிலையம், மெரினா கடற்கரை மற்றும் வின்டேஜ் பேருந்து நடத்துனர்களிடம் இருந்தும் இதற்குரிய பயணச் சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும், சென்னை ஒன் செயலி வழியாக மின்னணு பயண சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இனி வரும் விழா காலங்களில் பாரம்பரியம் மற்றும் சுற்றுலா இயக்க சேவைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இப்பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.