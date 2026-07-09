ரயில் டிக்கெட் பரிசோதகரை தாக்கிய சம்பவம்: வழக்கறிஞர் மோகனாவுக்கு முன்ஜாமீன்
பேருந்திற்காக நின்றிருந்த என்னிடம் டிக்கெட் எடுக்கவில்லை என தகராறில் ஈடுபட்டதாகவும், அலுவலகத்துக்கு அழைத்து சென்று தனது செல்போனை பறித்தது தாக்குதல் நடத்தியதாக வழக்கறிஞர் மோகனா மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 9, 2026 at 8:17 PM IST
சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் டிக்கெட் பரிசோதகரை தாக்கியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் வழக்கறிஞர் மோகனாவுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ரயிலில் டிக்கெட் எடுக்காமல் பயணம் செய்ததாக எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பயணி மற்றும் டிக்கெட் பரிசோதகருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொள்ளும் வீடியோ காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்த விவகாரத்தில், டிக்கெட் பரிசோதகரை தாக்கியதாக வழக்கறிஞர் மோகனா மீதும், வழக்கறிஞர் மோகனா அளித்த புகாரில் டிக்கெட் பரிசோதகர் மீதும் எழும்பூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்கில் தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கக்கோரி வழக்கறிஞர் மோகனா, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், ஜூலை 4 ஆம் தேதி வழக்கு தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டு பேருந்து நிலையம் செல்ல எழும்பூர் ரயில் நிலைய நடைபாதையில் காத்திருந்தேன்.
அப்போது, அங்கு வந்த டிக்கெட் பரிசோதகர், தன்னை டிக்கெட் எடுக்காமல் ரயிலில் பயணம் செய்ததாக கூறி தகராறில் ஈடுபட்டார். அதற்கு பேருந்து நிலையம் செல்ல காத்திருப்பதாகவும், தான் வழக்கறிஞர் என கூறியும் பரிசோதகர் அதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.
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இதையடுத்து, அலுவலகத்துக்கு அழைத்து சென்று தனது செல்போனை பறித்ததுடன், தாக்குதலும் நடத்தினார். அதை தடுப்பதற்காக மட்டுமே முயற்சி செய்தேன். பின்னர், இது தொடர்பான வீடியோ வெளியான நிலையில் இருவர் தரப்பிலும் காவல்நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்த வழக்கில் தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் மோகன கிருஷ்ணன், டிக்கெட் பரிசோதகர் தான் தாக்குதலில் ஈடுபட்டார். வழக்கறிஞர் மீது எந்த தவறும் இல்லை. நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்க தயாராக இருப்பதால் முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, வழக்கறிஞர் மோகனாவுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.