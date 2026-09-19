சென்னை வாகன ஓட்டிகள் கவனத்திற்கு... விதிமீறல் அபராதத்தை வசூலிக்க களமிறங்கிய காவல்துறை
சிக்னலை மதிக்காமல் செல்வது, ஹெல்மெட் அணியாமல் பயணிப்பது போன்ற ஆபத்தான விதிமீறல்களுக்கு சட்டம் தன் கடமையை டிஜிட்டல் வடிவில் மிகக் கடுமையாகச் செய்து வருகிறது.
Published : September 19, 2026 at 5:53 PM IST
- By சுபாஷ் தயாளன்
"சாலை விதிகளை மதிப்பது என்பது ஏதோ காவல் துறையினரின் கட்டாயத்திற்காக அல்ல. அது நம் ஒவ்வொருவரின் உயிரையும், நம்மை நம்பியிருக்கும் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்தையும் பாதுகாக்கும் உன்னத கடமை"
இந்த விழிப்புணர்வு சென்னை வாகன ஓட்டிகளிடையே முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் தற்போது தீவிரமாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
விபத்துகள் இல்லாத, பாதுகாப்பான சென்னையை உருவாக்கும் உன்னத நோக்கில், சென்னை போக்குவரத்து காவல் துறை விதிமீறல்களை தடுக்க அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை புகுத்தியுள்ளது. சாலைக்கு சாலை பொருத்தப்பட்டுள்ள ஏஐ (AI) கேமராக்கள், மனித தவறுகளை துல்லியமாக கண்காணித்து தானியங்கி முறையில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகளை பதிவு செய்து கொண்டே இருக்கின்றன.
சிக்னலை மதிக்காமல் செல்வது, ஹெல்மெட் அணியாமல் பயணிப்பது போன்ற ஆபத்தான விதிமீறல்களுக்கு சட்டம் தன் கடமையை டிஜிட்டல் வடிவில் மிகக் கடுமையாகச் செய்து வருகிறது. விதிகளை முறையாக மதித்து நடப்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாகவும், மீறுபவர்களுக்கு பெரும் அபராத எச்சரிக்கையாகவும் இந்த டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு வேட்டை தற்போது புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த டிஜிட்டல் சலான் (Chalan) முறையின் பின்னால் ஒரு சுவாரஸ்யமான ‘ட்விஸ்ட்’ மறைந்துள்ளது. விபத்துகளை தடுக்கவும், ஒழுக்கத்தை நிலைநாட்டவும் விதிக்கப்படும் இந்த பிரம்மாண்டமான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அபராதத்தில், உண்மையில் வாகன ஓட்டிகளால் அரசு கஜானாவிற்கு கட்டி முடிக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு? இன்னும் கட்டப்படாமல் நிலுவையில் உள்ள தொகை எவ்வளவு?
சென்னையில் கடந்த ஓராண்டில் அதாவது, 2025 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 2026 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 31 ஆம் தேதி வரை போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கையும், போடப்பட்ட அபராதமும் தொடர்பாக அண்மையில் வெளியான புள்ளிவிவரம் வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிக்னலில் நிற்கும் போது வாகன ஓட்டிகளின் மொபைலுக்கு வரப் போகும் குறுஞ்செய்தி, அவர்களின் பாக்கெட்டில் இருக்கும் பணத்தை காலி செய்யப் போகிறது என்றால் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறதா? ஆம், டிஜிட்டல் முறையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இதுவரை அபராதத்தை கட்டாதவர்களிடம் இருந்து அதனை வசூலிக்கும் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை.
அதற்கு முன் கடந்த ஓராண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் மற்றும் விதிக்கப்பட்ட அபராதம் குறித்து தெரிந்து கொள்வது அவசியம். இது தொடர்பாக விரிவான புள்ளிவிவரத்தை, போக்குவரத்து காவல் துறை கூடுதல் ஆணையர் சாமுண்டீஸ்வரி, ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்தார்.
ஓரே ஆண்டில் 7.45 லட்சம் வழக்குகள்
சென்னையில் 2025 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1 முதல் 2026 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 31 ஆம் தேதி வரை போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் தொடர்பாக மொத்தம் 7 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 226 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 1 லட்சத்து 79 ஆயிரத்து 673 வழக்குகளில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. அதாவது அபராதம் செலுத்தப்பட்டு விட்டது. அதே நேரத்தில் 5 லட்சத்து 65 ஆயிரத்து 553 வழக்குகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன. அதாவது, வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதே வாகன ஓட்டிக்கு தெரியவில்லை அல்லது தெரிந்தும் அவர் அதனை கண்டுகொள்ளவில்லை.
ஹெல்மெட் முதல் 'நோ என்ட்ரி' வரை
கடந்த ஓராண்டில் பதிவான வழக்குகளில் 'நோ என்ட்ரி' பகுதிகளில் வாகனங்களை ஓட்டியதாக தான் அதிக வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. சுமார் 1 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 261 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஹெல்மெட் அணியாமல் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டியதாக 1 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 453 வழக்குகளும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக 1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 2 வழக்குகளும் பதிவாகி இருப்பதாக சென்னை போக்குவரத்து காவல் துறையின் புள்ளிவிவரம் தெரிவிக்கிறது.
இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து சென்றவர் ஹெல்மெட் அணியாதது தொடர்பாக 40 ஆயிரத்து 951 வழக்குகளும், நோ பார்க்கிங் விதிமீறலுக்கு 27 ஆயிரத்து 556 வழக்குகளும், மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதாக 26 ஆயிரத்து 341 வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
அதே போல், அஜாக்கிரதையாகவும் ஆபத்தான முறையிலும் வாகனம் ஓட்டியதாக 25 ஆயிரத்து 367 வழக்குகள், ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டியதாக 17 ஆயிரத்து 414 வழக்குகள், இரு சக்கர வாகனத்தில் 3 பேர் பயணம் செய்ததாக 14 ஆயிரத்து 25 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
சிக்னலை மீறியதாக 6,086 வழக்குகளும், செல்போனில் பேசிக் கொண்டே வாகனம் ஓட்டியதாக 5,097 வழக்குகளும், வாகனங்களின் பதிவு எண் பலகை தொடர்பான விதிமீறலில் 11,459 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ஆட்டோ, டாக்ஸி மற்றும் சரக்கு வாகனங்களில் ஓட்டுநர்கள் சீருடை அணியாமல் இருந்ததற்காக 7,129 வழக்குகளும், நோ யு டர்ன் பகுதியில் வாகனத்தை திருப்பியதாக 1,194 வழக்குகளும், தடை செய்யப்பட்ட நேரத்தில் லாரிகளை சென்னை மாநகருக்குள் கொண்டு வந்ததற்காக 1,842 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
காரில் சீட் பெல்ட் அணியாததற்காக 919 வழக்குகளும், அதி வேகமாக காரை ஓட்டியதாக 622 வழக்குகளும், வாகனத்தின் சைலன்சரை மாற்றியமைத்ததாக 558 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
போக்குவரத்து சிக்னல்களில் ஸ்டாப் லைனை மீறியதாக 467 வழக்குகளும், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக சரக்குகளை ஏற்றிச் சென்றதாக 344 வழக்குகளும், காரில் சன் கன்ட்ரோல் ஃபிலிம் ஒட்டியதாக 293 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
கண்ணைக் கூசும் வகையில் முகப்பு விளக்குகளை பயன்படுத்தியதாக 226 வழக்குகளும், தேவையின்றி ஒலிப்பான்களை பயன்படுத்தியதாக 42 வழக்குகளும், பைக் மற்றும் கார் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டதாக 35 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
வாடகை வாகனங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட அதிகமான பயணிகளை ஏற்றிச் சென்றதாக 14 வழக்குகளும், வாடகை வாகனங்களில் அதிக கட்டணம் கோரியதாக 14 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ஓட்டுநர் இருக்கையில் இருவர் அமர்ந்து வாகனம் ஓட்டியதாக 5 வழக்குகளும், மீட்டர் பயன்படுத்தாமல் வாடகை வாகனத்தை இயக்கியதாக ஒரே ஒரு வழக்கும், சவாரிக்கு வர மறுத்ததாக ஒரு வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் இதர பொதுவான போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் தொடர்பாக 1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 405 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
விண்ணைத் தொடும் அளவுக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதம்
போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட 7 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 226 வழக்குகளில் விதிக்கப்பட்ட அபராதம் ரூ. 120 கோடியை தாண்டியுள்ளது. ஆனால் அதில் ரூ. 35 கோடியே 99 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 500 மட்டுமே வசூலாகியுள்ளது. மீதமுள்ள ரூ.84 கோடியே 51 லட்சத்து 81 ஆயிரத்து 375 அபராதம் வசூலிக்கப்பட வேண்டிய நிலையிலேயே உள்ளதாக போக்குவரத்து காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், அபராதத் தொகையில் முதலிடத்தில் இருப்பது மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதற்காக வசூலிக்கப்பட்ட ரூ.12 கோடியே 30 லட்சம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிவேகமாகவும் ஆபத்தான முறையிலும் வாகனம் ஓட்டியதற்காக ரூ.9 கோடியே 67 லட்சத்து 53 ஆயிரமும், நோ பார்க்கிங் பகுதியில் வாகனங்களை நிறுத்தியதற்காக ரூ.1 கோடியே 38 லட்சத்து 33 ஆயிரமும், போக்குவரத்துக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக வாகனங்களை நிறுத்தியதற்காக ரூ.2 கோடியே 49 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 500 வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டியதற்காக ரூ. 2 லட்சத்து 10 ஆயிரமும், சிக்னல் விதிமீறலுக்காக ரூ.21 லட்சத்து 50 ஆயிரமும், வாகனம் ஓட்டும் போது செல்போன் பயன்படுத்தியதற்காக ரூ.59 லட்சத்து 17 ஆயிரமும் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹெல்மெட் அணியாமல் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டியதற்காக ரூ. 55 லட்சத்து 34 ஆயிரமும், பின்னால் அமர்ந்து சென்றவர் தலைக்கவசம் அணியாததற்காக ரூ. 27 லட்சத்து 60 ஆயிரமும், சீட் பெல்ட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டியதற்காக ரூ.1 லட்சத்து 75 ஆயிரமும், நோ-என்ட்ரி பகுதியில் வாகனம் இயக்கியதற்காக ரூ.5 கோடியே 70 லட்சத்து 32 ஆயிரமும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரு சக்கர வாகனத்தில் மூன்று பேர் பயணம் செய்ததற்காக ரூ.21 லட்சம், சைலன்சரை மாற்றியமைத்ததற்காக ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 500, பைக் மற்றும் கார் பந்தயங்களில் ஈடுபட்டதற்காக ரூ.1 லட்சத்து 90 ஆயிரமும் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
லேன் விதிமீறலுக்காக ரூ.26 ஆயிரத்து 500, ஸ்டாப் லைனை மீறியதற்காக ரூ.98 ஆயிரத்து 500, முறையான சீருடை அணியாமல் வாகனம் இயக்கியதற்காக ரூ.10 லட்சத்து 54 ஆயிரமும், ஓட்டுநர் இருக்கையில் இருவர் அமர்ந்து வாகனம் இயக்கியதற்காக ரூ.1,500, நோ-யு-டர்ன் பகுதியில் வாகனத்தைத் திருப்பியதற்காக ரூ.6 லட்சத்து 76 ஆயிரத்து 500 அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
கார் கண்ணாடிகளில் சன் கன்ட்ரோல் ஃபிலிம் பயன்படுத்தியதற்காக ரூ.1 லட்சத்து 42 ஆயிரமும், தேவையின்றி ஹார்ன் பயன்படுத்தியதற்காக ரூ.20 ஆயிரமும், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக உயரத்தில் சரக்குகளை ஏற்றிச் சென்றதற்காக ரூ.2 லட்சத்து 60 ஆயிரமும், அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தைத் தாண்டி லாரிகள் நகருக்குள் நுழைந்ததற்காக ரூ.12 லட்சத்து 91 ஆயிரமும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
கண்ணைக் கூசும் வகையில் முகப்பு விளக்குகளைப் பயன்படுத்தியதற்காக ரூ.1 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 500, பயணிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமாக ஏற்றிச் சென்றதற்காக ரூ.4 ஆயிரத்து 500, வாடகை வாகனங்களில் கூடுதல் கட்டணம் கோரியதற்காக ரூ.12 ஆயிரம்,பிற விதிமீறல்கள் என்ற பிரிவில் ரூ.1 கோடியே 3 லட்சத்து 67 ஆயிரமும் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஓராண்டில் மேற்கண்ட மோட்டார் வாகன விதிமீறல்களுக்காக மொத்தம் 35 கோடியே 99 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலுவை அபராதத்தை வசூலிக்கும் நடவடிக்கை தொடக்கம்
நிலுவையில் உள்ள இ-சலான் அபராதத்தை வசூலிக்க சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல் துறை தற்போது சிறப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதற்காக சென்னை மாநகரின் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு மண்டலங்கள் மற்றும் தலைமையகம் என மொத்தம் 15 இடங்களில் சிறப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- கிழக்கு மண்டலம்: அயனாவரம் ஐசிஎஃப் இணைப்பு, ராயப்பேட்டை மியூசிக் அகாடமி, அபிராமபுரம் கிரீன்வேஸ் சாலை சந்திப்பு, ராயப்பேட்டை மணிக்கூண்டு சந்திப்பு ஆகிய இடங்களில் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- மேற்கு மண்டலம்: அண்ணாநகர் ரவுண்டானா, அண்ணா வளைவு, மதுரவாயல் காவல் நிலைய வளாகம், மாதவரம் ரவுண்டானா
- வடக்கு மண்டலம்: பூக்கடை, வண்ணாரப்பேட்டை, புளியந்தோப்பு
- தெற்கு மண்டலம்: தியாகராய நகர், அடையாறு, புனித தோமையர்மலை ஆகிய இடங்களிலும் சிறப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- இதுதவிர வேப்பேரியில் உள்ள பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையாளர் அலுவலகத்தின் 7-வது தளத்தில் செயல்படும் ஐடிஎம்எஸ் தலைமையகத்திலும் ஒரு சிறப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல் துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த 15 சிறப்பு மையங்களும் செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி முதல் 30 ஆம் தேதி வரை தினமும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை செயல்பட உள்ளன.
இந்த மையங்கள் மூலம் நிலுவையில் உள்ள இ சலான்கள் தொடர்பாக வாகன ஓட்டிகளை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்புகொண்டு தகவல் தெரிவிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் நிலுவையில் உள்ள சலான்களின் விவரங்கள் வாகன ஓட்டிகளுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலமாகவும் அனுப்பப்படும். தங்களது வாகனத்தின் மீது நிலுவையில் உள்ள இ சலான் குறித்து தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் பொதுமக்கள் தொலைபேசி மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாக மையங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இ-சலான் குறித்து விழிப்புணர்வு இல்லை
"தற்போது அதிநவீன கேமிராக்கள் மூலம் போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டு, வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இ-சலான்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால் தங்களது வாகனத்தின் மீது இ-சலான் உருவாக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து பல வாகன ஓட்டிகளுக்கு தெரிவதில்லை.
அதே போல் மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறையின் பெயரில் வரும் குறுந்தகவல் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் போன்றவை போலியானவை என கருதி சிலர் அதை கண்டு கொள்ளாமலே விட்டு விடுகின்றனர். இதனால், நிலுவையில் உள்ள இ சலான்கள் குறித்த தகவல்களை வாகன ஓட்டிகளுக்கு நேரடியாக கொண்டு சேர்த்து அபராதத்தை செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பை எளிதாக்கும் வகையில் இந்த சிறப்பு அழைப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன" என்றார் சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை இணை ஆணையர் சாமுண்டீஸ்வரி.
அபராதத்தை செலுத்துவது எப்படி?
வாகன ஓட்டிகள் தங்களது வாகனத்தின் மீது நிலுவையில் உள்ள இ-சலான் விவரங்களை e-Challan இணையதளம் மற்றும் NextGen e-Challan மூலம் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும், Paytm செயலி, தபால் நிலையங்கள், தமிழ்நாடு இ-சேவை மையங்கள் ஆகியவற்றின் மூலமும் அபராதத் தொகையை செலுத்தலாம்.
ஆனால், மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டிய வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் அபராதத்தை நீதிமன்றத்தின் மூலம் தான் செலுத்த முடியும். நிலுவையில் உள்ள அபராத விவரங்களை சரி பார்த்து இந்த வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் அதனை செலுத்துவதற்கு வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஒரு வாரம் அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து விதிகளை மீறினால் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை
தொடர்ந்து விதிகளை மீறுவோர் மீது என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த, சென்னை போக்குவரத்து காவல் துறை கூடுதல் ஆணையர் சாமுண்டீஸ்வரி, "ஒரே விதிமீறலை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு உயர்த்தப்பட்ட அபராதம் விதிப்பதுடன், அவர்களின் ஓட்டுநர் உரிமத்தை இடைநீக்கம் செய்வது அல்லது ரத்து செய்வது உள்ளிட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். அபராதம் விதிப்பது மட்டுமின்றி, தொடர்ந்து விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோரை கண்காணித்து அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் போக்குவரத்துக் காவல் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
மேலும், சென்னையில் போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை தற்போது அடுத்தகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. விதிமீறலை கண்டறிந்து வழக்குப்பதிவு செய்வது, அபராதம் விதிப்பது என்பதுடன் நில்லாமல், விதிக்கப்பட்ட அபராதம் உண்மையில் வசூலாகிறதா என்பதையும் கண்காணிக்கும் நடவடிக்கையையும் தற்போது தொடங்கியுள்ளது" என தெரிவித்தார்.
மேலும் இது குறித்து போக்குவரத்து காவல் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "சென்னையில் போக்குவரத்து விதிமீறல்களை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளுடன் சாலை விபத்துகள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை குறைப்பதற்கான விழிப்புணர்வும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
ஹெல்மெட் அணிவது, பின்னால் அமர்ந்து பயணிப்பவர்களும் ஹெல்மெட் அணிவது, காரில் சீட் பெல்ட் அணிவது, சிக்னல்களை மதிப்பது, வேக வரம்பை கடைபிடிப்பது, நோ என்ட்ரி மற்றும் நோ பார்க்கிங் பகுதிகளில் வாகனங்களை இயக்காமல் நிறுத்தாமல் இருப்பது, மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டாமல் இருப்பது போன்ற அடிப்படை பாதுகாப்பு விதிகளை ஒவ்வொரு வாகன ஓட்டியும் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
காவல் துறையினர் விதிமீறல்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். வாகன ஓட்டிகளும் போக்குவரத்து விதிகளை பொறுப்புடன் கடைபிடித்தால் தான் விபத்துகளையும், உயிரிழப்புகளையும் குறைக்க முடியும்" என்றனர்.