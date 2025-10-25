விமானம் டேக்ஆப் ஆகும் நேரத்தில் கேட்ட 'டிக் டிக்' ஒலி! பீதியடைந்த பயணிகள்!
விமானத்தில் பயணி ஒருவர் கை தவறி அவசர கால கதவை திறப்பதற்கான ஸ்விட்சை அழுத்தியதால் அவரது பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டு, போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
Published : October 25, 2025 at 10:06 AM IST
சென்னை: இலங்கை புறப்பட இருந்த விமானத்தில் திடீரென அவசர கால கதவை திறந்தால் வரும் எச்சரிக்கை ஒலி ஒலிக்க தொடங்கியதால் பயணிகள் பீதியடைந்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து இலங்கை தலைநகர் கொழும்பு செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் நேற்று காலை 11.30 மணிக்கு புறப்படத் தயாரானது. அந்த விமானத்தில் 162 பயணிகள், 6 விமான ஊழியர்கள் உள்பட 168 பேர் இருந்தனர். முன்னதாக விமானம் டேக் ஆப் ஆவதற்காக ஓடுபாதையில் வந்து நிறுத்தப்பட்டது. அப்போது விமானத்தின் அவசரக்கால கதவு திறக்கப்பட்டால் ஒலிக்கப்படும் எச்சரிக்கை மணி ஒலித்தது. இதனால், பயணிகள் அனைவரும் பீதியடைந்தனர்.
இதையடுத்து விமான ஊழியர்கள் விமானத்திற்கு எந்தவித பாதிப்புமில்லை ஒரு பயணி அவசரக்கால ஸ்விட்சை அழுத்தியதால் சத்தம் வந்துள்ளது. விமானம் பாதுகாப்பாக உள்ளது என கூறியதை அடுத்து பயணிகள் நிம்மதி அடைந்தனர். இதையடுத்து சரியாக விமானம் டேக் ஆப் ஆகும் நேரத்தில் அவசர கால ஸ்விட்சை அழுத்தியது யார்? கை தவறி செய்யப்பட்டதா? அல்லது வேண்டுமென்றே பரபரப்பை ஏற்படுத்தச் செய்தார்களா? என விமானத்தின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில் விமானத்தின் அவசர கால கதவு அருகே உள்ள இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த குஜராத் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த லட்சுமணன் (45) அவசர கால ஸ்விட்சை அழுத்தியது தெரிய வந்தது. அவரிடம் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது லட்சுமணன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் 6 பேர், குழுவாக இலங்கைக்கு சுற்றுலா செல்ல இருந்தது தெரிய வந்தது. மேலும் லட்சுமணன் தான் வேண்டுமென்றே விமானத்தின் அவசர கால கதவைத் திறக்கும் ஸ்விட்சை அழுத்தவில்லை. தெரியாமல் கைபட்டுவிட்டது என தெரிவித்தார்.
ஆனால் அவரது விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், அவரை விமானத்திலிருந்து கீழே இறக்கி அவரது பயணத்தை ரத்து செய்தனர்.
மேலும் லட்சுமணனை சென்னை விமான நிலைய போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் லட்சுமணன் உண்மையில் கை தவறி அந்த ஸ்விட்சை அழுத்தி இருப்பதை உறுதி செய்தனர். இதையடுத்து அவரை போலீசார் கடுமையாக எச்சரித்தனர். பின் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வாங்கிக் கொண்டு அவரை விடுவித்தனர். இதற்குப் பின், லட்சுமணன் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து மாற்று விமானத்தில் இலங்கை புறப்பட்டுச் சென்றார். இந்த சம்பவம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.