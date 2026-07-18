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எரிந்து நாசமான சென்னை - மதுரை ஆம்னி பேருந்து; நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பிய பயணிகள்

அதிகாலை சுமார் 5:30 மணியளவில், பேருந்தின் முன்பகுதியில் இருந்து புகை வருவதை கவனித்த ஓட்டுநர் இப்ராஹிம், பயணிகளை பேருந்தில் இருந்து இறக்கி உயிரை காப்பாற்றியுள்ளார்.

எரிந்து நாசமான தனியார் ஆம்னி பேருந்து
எரிந்து நாசமான தனியார் ஆம்னி பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 10:19 AM IST

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பெரம்பலூர்: சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு சென்ற தனியார் ஆம்னி பேருந்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 23 பயணிகள் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினர்.

சென்னையிலிருந்து பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி வழியாக மதுரைக்கு தனியார் பேருந்து ஒன்று புறப்பட்டு சென்றுள்ளது. இந்த பேருந்தை மதுரை மாவட்டம் மேலூரைச் சேர்ந்த இப்ராஹிம் (63) ஓட்டியுள்ளார். படுக்கை வசதி கொண்ட இந்த ஆம்னி பேருந்தில் 23 பயணிகள் இருந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பெரம்பலூர் மாவட்டம் மங்களமேடு அருகே உள்ள வி.களத்தூர் பிரிவு பாதை பகுதியில் இந்த பேருந்து சென்றுகொண்டிருந்தபோது, திடீரென முன்பக்கத்தில் இருந்து புகை வந்துள்ளது.

அதிகாலை சுமார் 5:30 மணியளவில், பேருந்தின் முன்பகுதியில் இருந்து புகை வருவதை கவனித்த ஓட்டுநர் இப்ராஹிம், பேருந்தை சாலை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு, ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த பயணிகளை பத்திரமாக வெளியேறுபடி கூறியுள்ளார். இதில் அதிர்ச்சியடைந்த பயணிகள் உடனடியாக தங்களின் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு பேருந்தை விட்டு பயணிகள் வெளியேறி உள்ளனர்.

பயணிகள் பேருந்தை விட்டு இறங்கும்போதே, முன்பக்கத்தில் இருந்து தீ மளமளவென பேருந்தில் தொற்றிக்கொண்டுள்ளது. பேருந்து முழுவதும் தீ பற்றி கொழுந்து விட்டு எரிந்ததால் வாகனங்கள் அந்த வழியாக செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், பயணிகளுக்கு மாற்று வண்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, அவர்கள் அனைவரும் பத்திரமாக மதுரைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

தகவல் அறிந்த மங்களமேடு காவல்துறையினரும், நெடுஞ்சாலையில் ரோந்து பணியில் இருந்த காவலர்களும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாதவாறு, வாகனங்களை கொஞ்சம் தூரத்திற்கு எதிர்பாதையில் திருப்பிவிட்டனர்.

மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உடனடியாக பெரம்பலூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு மங்களமேடு காவல்துறையினர் தகவல் கொடுத்துள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் வருவதற்குள் பேருந்து முழுமையாக எரிந்து எலும்பு கூடாக மாறியுள்ளது.

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எனினும், தீ மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்காக, தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடித்து தீயை முற்றுலுமாக அணைத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து மங்களமேடு காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.

சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்த ஆம்னி பேருந்து, திடீரென தீ-க்கு இரையான சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

TAGGED:

PERAMBALUR MANGALAMEDU
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