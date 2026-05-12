பறப்பதற்கு முன்பே கண்டறியப்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு: 238 பேர் உயிர் தப்பினர்

பறப்பதற்கு முன்பே கண்டறியப்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு: 238 பேர் உயிர் தப்பினர்
விமானம் பறப்பதற்கு முன்னரே அதில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு கண்டறியப்பட்டதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 12, 2026 at 6:11 PM IST
சென்னை: சென்னையில் இருந்து அபுதாபிக்கு புறப்பட தயாராக இருந்த விமானத்தில் முன்கூட்டியே தொழில்நுட்பக் கோளாறு கண்டறியப்பட்டதால் 238 பயணிகள் உயிர் தப்பினர். விமானம் ஓடுபாதையில் சென்று கொண்டிருந்த போதே தொழில்நுட்பக் கோளாறு கண்டறியப்பட்டது.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து இன்று (மே 12) காலை 10.15 மணிக்கு எடிஹாட் ஏர்வேஸ் (Etihad Airways) நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானம் ஒன்று ஐக்கிய அரபு நாட்டில் உள்ள அபுதாபி-க்கு, 228 பயணிகள் மற்றும் 10 விமான ஊழியர்கள் என 238 பேருடன் அனைத்து சோதனைகளுக்கும் உட்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் புறப்பட தயாரானது.
தொடர்ந்து, விமான நிலைய ஓடுபாதையில் விமானம் வட்டமடிக்க தொடங்கியது. அப்போது விமானத்தில் இயந்திர கோளாறு ஏற்பட்டிருப்பதை உணர்ந்த விமானிகள், உடனடியாக ஓடு பாதையிலேயே விமானத்தை அவசர அவசரமாக நிறுத்தினர்.
அதன் பின்னர், சென்னை விமான நிலைய பொறியாளர் குழு, பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்து விமானத்தை முழுமையாக ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, விமானத்தில் ஹைட்ராலிக் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
ஆகையால், அந்த விமானம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 25 ஆவது நடைமேடைக்கே மீண்டும் கொண்டு வரப்பட்டது. மேலும், விமானத்தில் இருந்த 228 பயணிகள் மற்றும் 10 விமானப் பணியாளர்களும் கீழே இறக்கப்பட்டு, விமான நிலையத்தில் உள்ள ஓய்வறைகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
அதைத்தொடர்ந்து, அவர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் தண்ணீர் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டன. இதற்கிடையில், விமான பொறியாளர் குழு, ஹைட்ராலிக் பிரச்சனையை சரி செய்யும் பணியை தொடங்கினர். விமானம் முழுமையாக சரி செய்யப்பட்ட பின்னரே பயணிகள் விமானத்தில் ஏற்றப்பட்டு மீண்டும் புறப்படும் என சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனால் விமான பயணிகள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அபுதாபி சென்று சேர முடியாமல் அவதிக்கு ஆளாகினர். விமானம் பறப்பதற்கு முன்னரே அதில் ஏற்பட்ட தொழில் நுட்பக் கோளாறு கண்டறியப்பட்டதால், பெரும் உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், இந்த சம்பவத்தால் சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டது.