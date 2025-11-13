ETV Bharat / state

விபரீதமாக முடிந்த ஆன்லைன் பழக்கம்; மகளின் ஆபாச புகைப்படத்தை கண்டு தாய் அதிர்ச்சி

தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்த இளம்பெண்ணின் ஆபாச புகைப்படங்களை அவரது தாய்க்கே அனுப்பிய இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கைது செய்த நபரை போலீசார் அழைத்துச் செல்லும் காட்சி
கைது செய்த நபரை போலீசார் அழைத்துச் செல்லும் காட்சி
ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 13, 2025

சென்னை: ஆன்லைன் செயலி மூலம் பழகி இளம்பெண்ணிடம் அத்துமீறிய இளைஞர், அப்பெண்ணின் ஆபாச புகைப்படத்தை அவரது தாய்க்கே அனுப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையை சேர்ந்த 21 வயது இளம்பெண் கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், அவருடைய செல்ஃபோனில் இருந்த ஆன்லைன் செயலி மூலம், கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த லிபின்ராஜ் (25) என்ற இளைஞருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறியதாகத் தெரிகிறது. அதனால், இருவரும் வீடியோ காலில் பேசுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்துள்ளனர். அப்படி பேசும் போது, பெண்ணின் ஆபாச படங்களை இளைஞர் தனது செல்ஃபோனில் பதிவு செய்து வைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் 14 ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள லாட்ஜிற்கு வர வேண்டும் எனவும், இல்லையென்றால் தன்னிடம் உள்ள ஆபாச புகைப்படத்தை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டு விடுவேன் என்றும் அப்பெண்ணை லிபின்ராஜ் மிரட்டியுள்ளார். அதற்கு பயந்து லாட்ஜிற்கு சென்ற பெண்ணிடம் இளைஞர் பாலியல்ரீதியாக அத்துமீறி நடந்துள்ளார். அந்த வகையில், கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பும் அப்பெண்ணை மிரட்டி லாட்ஜிற்கு வரச் சொன்னதாக தெரிகிறது.

கைது செய்யப்பட்ட லிபின்ராஜ்
கைது செய்யப்பட்ட லிபின்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, தனது பாட்டி இறந்துவிட்டதாகவும், அதனால் தன்னால் வர முடியாது எனவும் இளம்பெண் கூறியதால் ஆத்திரமடைந்த லிபின்ராஜ், ஆபாச புகைப்படங்களை அப்பெண்ணின் தாயாருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார். இதனால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான அப்பெண் திருவொற்றியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று புகார் அளித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தலைக்கேறிய போதையில் காரை கடத்தி சென்ற இளைஞர்கள்.. சினிமா பாணியில் துரத்தி பிடித்த போலீசார்!

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். தொடர்ந்து, திருவொற்றியூர் உதவி ஆணையாளர் உத்தரவின் பேரில் கன்னியாகுமரி விரைந்த தனிப்படை போலீசார், அங்கிருந்த லிபின்ராஜை கைது செய்ய முயன்றுள்ளனர். அப்போது போலீசாரிடம் இருந்து தப்பிக்க முயன்ற லிபின்ராஜ் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்ததாகவும், அதில் அவருக்கு காலில் முறிவு ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அதனால் அவரை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். சிகிச்சைக்குப் பின்னர், லிபின்ராஜை கைது செய்த போலீசார் சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, பெண்ணை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததையும், ஆபாச புகைப்படத்தை பெண்ணின் தாய்க்கே செல்ஃபோனுக்கு அனுப்பியதையும் அவர் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து, லிபின்ராஜை திருவொற்றியூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார் அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.

