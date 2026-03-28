கட்சி பதவியை ராஜினாமா செய்த தி.நகர் திமுக எம்எல்ஏ
தற்போதைய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட அக்கட்சித் தலைமை வாய்ப்பு வழங்கவில்லை.
Published : March 28, 2026 at 9:55 PM IST
சென்னை: தனது உழைப்பிற்கு மதிப்பில்லை என்று கூறி தி.நகர் திமுக எம்எல்ஏ ஜெ.கருணாநிதி தனது கட்சிப் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி வரும் மே 04- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான திமுக சார்பில் போட்டியிடும் 164 பேர் கொண்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (மார்ச் 28) வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த பட்டியலில் தற்போது அமைச்சர்களாக உள்ள கயல்விழி செல்வராஜ், மனோ தங்கராஜ், ஆர்.காந்தி ஆகியோருக்கு திமுக தலைமை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கவில்லை. எனினும், ஆர்.காந்தியின் மகனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் சிலருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள்:
திருத்தணி எம்எல்ஏ சந்திரன், காஞ்சிபுரம் எம்எல்ஏ எழிலரசன், ராயபுரம் எம்எல்ஏ ட்ரீம்ஸ் மூர்த்தி, தி.நகர் எம்எல்ஏ ஜெ.கருணாநிதி, வில்லிவாக்கம் எம்எல்ஏ வெற்றி அழகன், தாம்பரம் எம்எல்ஏ ராஜா, எழும்பூர் எம்எல்ஏ பரந்தாமன், திருவிக நகர் எம்எல்ஏ தாயகம் கவி, திருக்கோவிலூர் எம்எல்ஏ பொன்முடி, தஞ்சாவூர் எம்எல்ஏ நீலமேகம், பெரம்பலூர் எம்எல்ஏ பிரபாகரன், முசிறி எம்எல்ஏ தியாகராஜன், ஸ்ரீரங்கம் எம்எல்ஏ பழனியாண்டி, லால்குடி எம்எல்ஏ சௌந்தரப்பாண்டியன், குளித்தலை எம்எல்ஏ மாணிக்கம், கிருஷ்ணராயபுரம் எம்எல்ஏ சிவகாமசுந்தரி, அரவக்குறிச்சி எம்எல்ஏ இளங்கோ, வேடசந்தூர் எம்எல்ஏ காந்திராஜன், திருப்பூர் தெற்கு எம்எல்ஏ செல்வராஜ், குன்னூர் எம்எல்ஏ ராமச்சந்திரன் (கொறடா), நாமக்கல் எம்எல்ஏ ராமலிங்கம், உளுந்தூர்பேட்டை எம்எல்ஏ மணிக்கண்ணன், கலசப்பாக்கம் எம்எல்ஏ சரவணன், ஓசூர் எம்எல்ஏ பிரகாஷ், ஜோலார்பேட்டை எம்எல்ஏ தேவராஜ், செங்கல்பட்டு எம்எல்ஏ வரலட்சுமி மதுசூதனன், அண்ணா நகர் எம்எல்ஏ மோகன் (மோகனுக்கு பதிலாக அவருடைய மகன் கார்த்திக் மோகனுக்கு வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு), அம்பத்தூர் எம்எல்ஏ ஜோசப் சாமுவேல் ஆகியோருக்கு இம்முறை வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
சீட் கிடைக்காத அதிருப்தி:
சென்னை தியாகராய நகர் தொகுதியை மீண்டும் தனக்கு ஒதுக்காததால் கட்சித் தலைமை மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக திமுக எம்எல்ஏ ஜெ.கருணாநிதி தனது தி.நகர் பகுதிச் செயலாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இது குறித்து அவர் திமுக தலைமைக்கு தனது ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்துள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "தியாகராயர் நகர் கிழக்கு பகுதிச் செயலாளராக பல ஆண்டு காலம் கடுமையாக உழைத்துள்ளேன். அந்த உழைப்பிற்கும், நேர்மைக்கும், கழகம் மேல் இருந்த பற்றிற்கும் தற்போது மதிப்பில்லாத காரணத்தினால் எனது திமுக பகுதிச் செயலாளர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்கிறேன். எனக்கு ஒத்துழைப்பளித்த திமுக தலைவருக்கும், அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.