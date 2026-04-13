ETV Bharat / state

EXCLUSIVE | நாங்கள் செய்வது நேர்மறை அரசியல்; ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளர் எழிலன் பேட்டி

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் வளர்மதி அமைச்சராக இருந்தவர். அப்போது அவர் தொகுதிக்கு என்ன நன்மைகளை செய்தார்? என்று கேள்வி எழுப்புகிறார் எழிலன்.

author img

Published : April 13, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BY செ.சிவக்குமார்

"பெண் தலைவர்களை கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவதெல்லாம் மன்னிக்க முடியாத ஒன்று."

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சரியாக ஒன்பது நாள்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் பிரச்சாரம், பரப்புரை என அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. சென்னை ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் மீண்டும் திமுக வேட்பாளராக களம் காணும் மருத்துவர் எழிலன் நாகநாதன் தொகுதியில் பம்பரமாய் சுழன்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

தனது பரபரப்பான நேரத்திற்கு நடுவே அவர், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார். நமது நிருபர் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு எழிலன் பதில் அளித்தார். அதன் விவரம் வருமாறு:

கேள்வி: தொடர்ந்து 2-வது முறையாக ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறீர்கள். தேர்தல் களம் எவ்வாறு உள்ளது?

பதில்: தேர்தல் களம் எப்போதும் எங்களுக்கு தேர்வு களம் தான். பொதுமக்களுக்கு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பல்வேறு திட்டங்களை தந்துள்ளோம். பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை, மாணவர்களுக்கு காலை உணவு திட்டம், மகளிருக்கான விடியல் பயணம் போன்ற திமுக அரசின் திட்டங்களால் பொதுமக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக எனது தொகுதியில் இறகு பந்து மைதானம், உடற்பயிற்சி கூடங்கள், உணவு கூடம், கிரிக்கெட் டர்ப் மைதானம் போன்றவை புதிதாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் அரசு பள்ளிகள் நவீன மயமாக்கப்பட்டுள்ளன

கேள்வி: ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் இதுவரை செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் என்ன? மக்கள் எதிர்பார்ப்பு எவ்வாறு உள்ளது?

பதில்: தொகுதியில் மருத்துவமனைகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு குழந்தைகள் கருத்தரிப்பு மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது. மழைநீர் கால்வாய்கள் அமைப்பது, கழிவுநீர் கால்வாய்களை புதுப்பிப்பது போன்ற அடிப்படை வசதிகள் கட்டமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. முதல்வரின் தலைமை பண்பும், அவரின் ஆளுமைத் திறனும் மக்களுக்கு பிடித்துள்ளது. இதனால் இந்த தேர்தலில் திமுகவின் வாக்கு சதவிகிதம் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.

இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE | 5,000 வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்கப்படும் - மயிலை த.வேலு வாக்குறுதி

கேள்வி: எதிரணி வேட்பாளரான அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதியை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறீர்கள்?

பதில்: நாங்கள் செய்வது "Pro Active Politics". எதிர்மறை அரசியல் எங்களது அணுகுமுறை கிடையாது. நாங்கள் மக்களுக்கு செய்த நலத் திட்டங்களை சொல்லி ஓட்டு கேட்கிறோம். ஆனால் எதிரணியில் போட்டியிடும் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் வளர்மதி முன்னாள் ஆளும்கட்சி அமைச்சராக இருந்தவர். ஆனால் அவர் அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் என்ன நன்மைகளை செய்தார்? ஒப்பீட்டளவில் நாங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி வாக்காளர்கள் நன்கு அறிந்துள்ளனர்.

கேள்வி: தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்றால் முதலில் கொண்டு வரக்கூடிய திட்டங்கள் என்ன?

பதில்: தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் எம்எல்ஏ ஆன பின், குடிமக்கள் ஆளுமைக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். கல்வி, மருத்துவம், விளையாட்டு உள்ளிட்ட துறைகளை மக்களின் வாசலுக்கே கொண்டு செல்லும் வகையிலான "க்யூ ஆர் கோட் சிஸ்டம்" அறிமுகம் செய்ய உள்ளேன். முதியோருக்கு பிசியோதெரபி மையம் அமைக்கப்படும். குறிப்பாக ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் பார்க்கிங் பிரச்சனையை சரி செய்யும் வகையில் பயன்படுத்தப்படாத நிலங்கள் கண்டறியப்பட்டு, அவை 'பார்க்கிங் பே' வாக மாற்றம் செய்யப்படும். இந்த இடங்கள் சி.சி.டி.வி.யின் மூலம் கண்காணிக்கப்படுவதுடன் அரசாங்கத்தால் பராமரிக்கப்படும். இதன் மூலம் சாலை ஓரங்களில் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவது தடுக்கப்படும்.

கேள்வி: தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் திமுக' மீது எடப்பாடி வைக்கும் குற்றச்சாட்டுக்கு உங்கள் பதில் என்ன?

பதில்: காலம் காலமாக தமிழ்நாடு அரசியலில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஒழுக்கமான நடத்தை பின்பற்றப்பட்டு வந்தது. ஆனால் ஒரு கீழ்த்தரமான தனிமனித தாக்குதலை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னெடுத்து வருகிறார். பெண் தலைவர்களை கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக எடப்பாடி பேசுவதெல்லாம் மன்னிக்க முடியாத ஒன்று. எடப்பாடியின் ஒழுக்கமற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தை கண்டு பொதுமக்கள் முகம் சுளிக்கின்றனர்.

TAGGED:

EZHILAN DMK
THOUSAND LIGHTS CONSTITUENCY
எழிலன் திமுக
ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.