கிக் பாக்சிங்கில் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்ற சென்னை அணி
தேனியில் நடந்த மாநில அளவிலான கிக் பாக்சிங் போட்டிகளில் 1,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
Published : May 10, 2026 at 10:42 PM IST
தேனி: மாநில அளவிலான அமெச்சூர் கிக் பாக்சிங் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய சென்னை அணி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை தட்டி சென்றது.
தேனி மாவட்ட உள்விளையாட்டு அரங்கில், தமிழ்நாடு மற்றும் தேனி மாவட்ட அமெச்சூர் கிக் பாக்சிங் அசோசியேசன் இணைந்து 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில அளவிலான அமெச்சூர் கிக் பாக்சிங் போட்டியை நடத்தினர். மே 07- ஆம் தேதி முதல் மே 10- ஆம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் போட்டி நடைபெற்றது.
இந்த போட்டியில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், சேலம், மதுரை, திருச்சி, திண்டுக்கல், அரியலூர் உள்ளிட்ட 24 மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் 1,000 வீரர், வீராங்கனைகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர். இவர்கள் பல்வேறு பிரிவுகளில் நடந்த போட்டிகளில் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
விறுவிறுப்பாக நடந்த கிக் பாக்சிங் போட்டியில் முதலிடத்தை பிடித்த சென்னை அணி, சாம்பியன்ஷி பட்டத்தை தட்டிச் சென்றது. இரண்டாம் இடத்தை காஞ்சிபுரம் அணியும், மூன்றாம் இடத்தை மதுரை அணியும் பிடித்தனர். முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த அணிக்கு பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
கிக் பாக்சிங் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து வீரர், வீராங்கனைகளுக்கும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. மேலும் இந்த போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய வீரர், வீராங்கனைகள் வரும் மாதங்களில் தொடர்ந்து நடைபெறவுள்ள தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று கிக் பாக்சிங் அசோசியேஷன் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: முதல்வர் விஜய்க்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் வாழ்த்து
வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு மாவட்ட கிக் பாக்சிங் சங்கம் சார்பில் வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டது. கிக் பாக்சிங் தற்காப்பு கலையாக தொடங்கி இன்று ஒலிம்பிக் அங்கீகாரம் வரை உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.