நெருங்கிய தீபாவளி... தி.நகரில் களைகட்டிய ஷாப்பிங்!

தி.நகர் ரங்கநாதன் தெருவில் 5 இடங்களில் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

தி.நகர் ரங்கநாதன் தெரு
தி.நகர் ரங்கநாதன் தெரு
Published : October 19, 2025 at 8:47 PM IST

1 Min Read
சென்னை: நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் சென்னையின் முக்கிய வணிகப்பகுதியான தி.நகரில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.

நாடு முழுக்க நாளை (அக்.20) தீபாவளி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்படவுள்ளது. தீபாவளி என்றாலே நம் அனைவருக்கும் நினைவில் வருவது புத்தாடை, பட்டாசுகள், இனிப்புகள் தான். பண்டிகை நெருங்குவதற்கு முன்பாகவே துணி கடைகளிலும், பட்டாசு கடைகளிலும் மக்கள் விசிட் அடிப்பது வாடிக்கை. அதுவும், தீபாவளிக்கு முந்தைய வார இறுதி நாட்களில் தொடங்கி கடைசி நாள் வரை தீபாவளி பர்சேஸ் களைகட்டும்.

குறிப்பாக, சென்னை தி.நகரில் சென்னை மக்கள் மட்டும் அல்லாமல் புறநகரில் இருந்தும் வந்து துணிகளை வாங்கி செல்வார்கள். அந்த வகையில், நாளை தீபாவளி கொண்டாப்பட உள்ள நிலையில், மக்கள் இன்று தி.நகருக்கு படையெடுத்து புத்தாடைகளை வாங்கி செல்கின்றனர். இதனால் அந்த பகுதியில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியதால் திருட்டு சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்கும் வகையில் ஒலி பெருக்கி மூலம் போலீசார் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

அதுமட்டுமின்றி, தி.நகர் ரங்கநாதன் தெருவில் 5 இடங்களில் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு தொடர்ந்து போலீசார் கண்காணித்து வருகின்றனர். கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் டிரோன்கள் மூலமாக பாதுகாப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து துணிக்கடை வியாபாரி செல்வம் கூறுகையில், ''சென்னையில் புத்தாடைகள் கலெக்ஷனில் தி.நகர் தான் பிரபலம். இங்கு பண்டிகை நாட்களில் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மக்கள் அதிக அளவில் புத்தாடைகளை வாங்கி செல்வார்கள். இந்நிலையில், நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அதன் முந்தைய ஞாயிறு என்பதால் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. காவல்துறையினர் சிறந்த முறையில் பாதுகாப்பு அளித்து வருகின்றனர். மேலும், சமூக நலன் சார்ந்த அறிவுரைகளையும் போலீசார் வழங்கி வருவது வேடிக்கையாக உள்ளது'' என்றார்.

புத்தாடை வாங்க வந்த வசந்த் கூறுகையில், ''பள்ளிக்கரனை பகுதியிலிருந்து வந்துள்ளேன். புத்தாடைகள் மட்டுமின்றி, வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் முதல் இனிப்பு வகைகள் வரை அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் வாங்கிக்கொள்ள வசதியான இடம் என்பதால் இங்கு வந்தேன். கடந்த முறை ஒப்பிடும் போது குழந்தைகளுக்கான துணி விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது'' என்றார்.

