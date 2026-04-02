நாளை முதல் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் எழும்பூர் புறநகர் ரயில் சேவை; சென்னை மக்கள் நிம்மதி
நடைமேடை எண் 10, 11-ல் மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக பிப்ரவரி 20 - ஏப்ரல் 5 வரை ரயில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன்னரே ரயில் சேவை தொடக்கம்.
Published : April 2, 2026 at 6:02 PM IST
சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வந்த மேம்பாட்டுப் பணிகள் காரணமாக, கடந்த ஒன்றரை மாதங்களாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த புறநகர் ரயில் சேவைகள் ஏப்ரல் 3 முதல் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புகிறது.
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள 10, 11 ஆகிய நடைமேடைகள் நடைபெற்ற சீரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக, கடந்த பிப்.20 முதல் புறநகர் ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக, 44 ரயில்களின் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டு, எஞ்சியுள்ள ரயில்களின் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இதனால், சென்னையில் உள்ள மக்கள், தினசரி பணிக்கு செல்பவர்கள் என அனைவரும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டனர். பேருந்து நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. இந்த நிலையில், நிறுத்தப்பட்ட புறநகர் ரயில்களின் சேவை ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. தற்போது, இந்த சேவை முன்கூட்டியே வந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘புறநகர் ரயில் பயணிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் புறநகர் ரயில் சேவைகள் திட்டமிட்டபடி ஏப்ரல் 5-க்கு பதிலாக, ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் மீண்டும் தொடங்கவுள்ளது. நடைமேடை எண் 10 மற்றும் 11-ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுசீரமைப்புப் பணிகள் மிக விரைவாக முடிக்கப்பட்டதால், இந்தச் சேவை முன்கூட்டியே தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, சென்னை எழும்பூரில் நடைமேடை எண் 10, 11-ல் மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக பிப்.20 - ஏப்.5 வரை ரயில் போக்குவரத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அனைத்து பணிகளும் திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன்னரே வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டதால், இந்த தடை முன்கூட்டியே ரத்து செய்யப்பட்டு, புறநகர் ரயில் சேவைகள் மீண்டும் முழுமையாகச் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன.
அதன்படி, பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி முதல் அமலில் இருந்த தற்காலிக புறநகர் ரயில் கால அட்டவணை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதிக்கு முன்பு நடைமுறையில் இருந்த வழக்கமான வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை புறநகர் ரயில் கால அட்டவணை மீண்டும் அமலுக்கு வருகிறது.
சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் இயங்கும் அனைத்து மின்சார ரயில் (EMU/MEMU) சேவைகளும், அதன் நிறுத்தங்கள் மற்றும் இயக்க முறைகளும் பழைய நிலைக்கு திரும்பியுள்ளன. இது தினசரி பயணிகளுக்கு தடையற்ற மற்றும் திறமையான ரயில் சேவையை உறுதி செய்யும்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ‘பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை குறைக்கும் அதே வேளையில், ரயில்வே உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக சென்னை கோட்டத்தின் பல்வேறு துறைகள் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொண்ட அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய முயற்சியின் பலனாக இப்பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த தடை காலத்தின்போது பயணிகள் காட்டிய பொறுமைக்கும், புரிதலுக்கும், தொடர்ச்சியான ஆதரவிற்கும் தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம் தனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. ஏப்ரல் 3 நள்ளிரவு முதல் பயணிகள் வழக்கமான கால அட்டவணையை பின்பற்றி பயணிக்குமாறு’ கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம்/செங்கல்பட்டு வழித்தடத்திற்கான வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்கான வழக்கமான கால அட்டவணை இணைப்பு (ANNEXURE) A மற்றும் B-யில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.