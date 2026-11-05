25,000 பக்கங்கள்... மலைக்க வைக்கும் குற்றப்பத்திரிகை - செந்தில் பாலாஜிக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த 'மெகா' நகல்!
வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள 51 ஆவது நபர் முதல் 100 ஆவது நபர்கள் வரையிலானவர்களுக்கு குற்றப்பத்திரிகை வழங்குவதற்காக விசாரணையை நவம்பர் 11 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 6:19 PM IST
சென்னை: அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி மோசடியில் ஈடுபட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு 25 ஆயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை நகலை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் வழங்கியது.
கடந்த 2011 முதல் 2015-ஆம் ஆண்டு வரை, போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக பதவி வகித்த காலத்தில், போக்குவரத்துக் கழகங்களில் ஓட்டுநர், நடத்துநர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு பணம் பெற்றுக் கொண்டு நியமனம் செய்ததாக, சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு காவல் துறை செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட 2,202 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள எம்.பி, எம்எல்ஏ-க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. இந்த வழக்கில் சுமார் 25 ஆயிரம் பக்கங்களைக் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இவ் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்தனர். மேலும், இந்த வழக்கை சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி என்.லோகேஸ்வரன் அமர்வு முன் இன்று (நவம்பர் 5) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி நேரில் ஆஜராகினார். பின்னர், இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட முதல் 50 பேருக்கு குற்றப்பத்திரிகை நகல், பென் டிரைவ்வில் வழங்கப்பட்டது.
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அப்போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பில், "குற்றப்பத்திரிகை நகல்களை காகித வடிவில் வழங்க வேண்டும் எனவும், தற்போது விசாரணை நடைபெறும் நீதிமன்ற அறை குறுகியதாக இருப்பதால், அடுத்த முறை விசாரணையை அனைவரும் கலந்து கொள்ளும் வகையில் நேரு ஸ்டேடியம் அல்லது தீவுத்திடலில் போன்ற நெருக்கடியில்லாத இடங்களில் நடத்த வேண்டும்" என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
அப்போது அரசுத் தரப்பில், விசாரணையை வேறு இடத்துக்கு மாற்றுவது குறித்து பரிசீலித்து முடிவெடுப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள 51 ஆவது நபர் முதல் 100 ஆவது நபர்கள் வரையிலானவர்களுக்கு குற்றப்பத்திரிகை வழங்குவதற்காக, விசாரணையை நவம்பர் 11 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.