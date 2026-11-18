அரசு அதிகாரியின் வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்துகளை பறிமுதல் செய்க - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
அமுதா மீதான குற்றச்சாட்டு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 1:30 PM IST
சென்னை: வருமானத்துக்கு அதிகமாக சேர்த்த அரசு அதிகாரியின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
வடசென்னை கருவூலம் மற்றும் கணக்குத்துறை அலுவலகத்தில் தொலைபேசி இயக்குபவராக பணியாற்றி வந்த அமுதா கடந்த 2006 முதல் 2010 வரையிலான பணி காலத்தில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்துகள் வாங்கிக் குவித்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறைக்கு புகார் வந்தது.
இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அமுதா வருமானத்துக்கு அதிகமாக 5 ஆண்டுகளில் 47 லட்சத்து 42 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை வாங்கி குவித்தது கண்டறியப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை அமுதா மீது ஊழல் தடுப்பு சட்டம் 1988, பிரிவு 13(2) மற்றும் 13(1)(e) கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணை சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்னிலையில் நடந்தது.
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அப்போது காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான சிறப்பு வழக்கறிஞர் கு. உஷா ராணி, தொலைபேசி இயக்குபவராக பணியாற்றிய அமுதா வருமானத்துக்கு அதிகமாக 266 சதவிகிதம் சொத்துக்களை சேர்த்துள்ளார். அவருக்கு எதிராக 21 சாட்சிகள் மற்றும் 35 ஆவணங்கள் குற்றத்த சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி உறுதி செய்திருப்பதாக தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, அமுதா மீதான குற்றச்சாட்டு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, குற்றவாளி அமுதாவுக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு கூறினார்.
மேலும், வருமானத்துக்கு அதிகமாக சேர்த்த 47 லட்சத்து 42 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை அரசுடமையாக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
அரசு ஊழியர்கள் சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்வது கட்டாயம்
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகள், 1973 ன் விதி 7(3)-ல் திருத்தம் மேற்கொண்டு, அரசு ஊழியர்கள் தங்களது சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்களை ஆண்டுதோறும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளது.
இதன்படி, அரசு ஊழியர்கள் தங்களுக்குச் சொந்தமான அசையும் மற்றும் அசையாச் சொத்துகள், கடன்கள் மற்றும் பிற பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்களை, ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் திட்டமான IFHRMS இணையதளம் வாயிலாக ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இதற்கான கால அவகாசம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிலையில், மேலும், டிசம்பர் 31 வரை நீட்டித்து சமீபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.