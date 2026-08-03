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சென்னைக்கு இரண்டாவது விமான நிலையம் கட்டாயம் தேவை: சிஐஐ கருத்தரங்கில் வலியுறுத்தல்

"சென்னையில் தொழிற்சாலைகள், கார் உற்பத்தி ஆலைகள், ஐடி நிறுவனங்கள் நிரம்பி உள்ளன. அப்படியிருக்கையில், தொழில்துறையினர் எளிதில் வந்து செல்வதற்கு விமான நிலையம் அவசியம்"

அட்வான்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் டெக்னாலஜி நிறுலன மேலாண் இயக்குநர் மோகன் ராமநாதன்
அட்வான்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் டெக்னாலஜி நிறுலன மேலாண் இயக்குநர் மோகன் ராமநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 7:23 PM IST

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சென்னை: தலைநகர் சென்னைக்கு இரண்டாவது விமான நிலையம் கட்டாயம் தேவை என்று தென்னிந்திய தொழிற்கூட்டமைப்பு (சிஐஐ) சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டின் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பான கருத்தரங்கம், தென்னிந்திய தொழில் கூட்டமைப்பினர் சார்பில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கருத்தரங்கில் சென்னை விமான நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்வது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது.

கூட்டம் முடிந்த பின்னர், இந்தக் கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற 'அட்வான்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்சன் டெக்னாலஜி' நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் மோகன் ராமநாதன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "தொழில்துறையினர், ரியல் எஸ்டேட், உட்கட்டமைப்பு துறையினர் என அனைவருமே சென்னைக்கு இரண்டாவது விமான நிலையம் தேவை என்ற கருத்தை முன்வைத்தோம். இந்த விமான நிலையம் எந்த இடத்தில் அமைய வேண்டும் என்பது குறித்து நாங்கள் எதுவும் கூறவில்லை.

பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்கப்படுமா, இல்லையா என்பது குறித்தும் நாங்கள் ஆலோசிக்கவில்லை. அதே நேரத்தில், சென்னைக்கு இரண்டாவது விமான நிலையம் எங்கு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று எங்களிடம் கேட்டால், அதுபற்றி ஆலோசனை கூறுவோம்.

சென்னையில் கடல் பகுதியில் இருந்து ஐந்து கிலோ மீட்டர் தொலைவில் விமான நிலையம் அமைக்க முடியும். சிங்கப்பூரில் கடலிலேயே விமான நிலையங்களை அமைத்துள்ளனர். சென்னையில் ஒரு பகுதியில் மட்டும்தான் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த முடியும். ஏனெனில், மற்ற பகுதிகளில் கடல் சூழ்ந்துள்ளது.

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தமிழ்நாடு வளர்ச்சி அடைவதற்கு விமான நிலையங்கள் நிறைய தேவை. அப்பொழுதுதான் தொடர்புகளை அதிகரிக்க முடியும். தற்போது சென்னையில் உள்ள விமான நிலையம் இரண்டாவது உலகப் போரின் போது கட்டப்பட்டது ஆகும்.

இந்த விமான நிலையம் கட்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் கடந்துவிட்டது. இந்த நூறு ஆண்டுகளில் எத்தனையோ வளர்ச்சியை நாம் கண்டுவிட்டோம். இதனால்தான், சென்னைக்கு இரண்டாவது விமான நிலையம் தேவை என சொல்கிறோம்.

சென்னையில் தொழிற்சாலைகள், கார் உற்பத்தி ஆலைகள், ஐடி நிறுவனங்கள் நிரம்பி உள்ளன. அப்படியிருக்கையில், தொழில்துறையினர் எளிதில் வந்து செல்வதற்கு விமான நிலையம் அவசியம். அதேபோல, சென்னை விமான நிலையத்திற்குள் வரும் போதும், வெளியே போகும் போதும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

இந்த காரணத்தாலேயே, பல நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்றுவிட்டன. பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் இருக்கும் வசதிகள், சென்னை விமான நிலையத்தில் இல்லை.

எனவே, விமான நிலையத்தில் நிறைய வசதிகள் ஏற்படுத்திக் கொடுத்தால் வெளிநாட்டிலிருந்து முதலீடுகள் அதிகளவில் வரும். இதனால் வருவாயும் அதிகரிக்கும். தற்போதைய விமான நிலையத்தில் இரண்டாவது முனையத்தை விரிவுப்படுத்தி, மேலும் ஓடுதளத்தை கட்டினால் கூட அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு பிரச்சனை இருக்காது" என மோகன் ராமநாதன் கூறினார்.

TAGGED:

சென்னை புதிய விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம்
சிஐஐ
பரந்தூர் விமான நிலையம்
CHENNAI NEW AIRPORT

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