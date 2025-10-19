ETV Bharat / state

காத்து வாங்கும் மவுண்ட் ரோடு... சொந்த ஊருக்கு படையெடுத்த மக்களால் வெறிச்சோடிய சாலைகள்!

தீபாவளியையொட்டி சென்னையில் இருந்து இதுவரை சுமார் 18 லட்சம் பேர் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

டிராபிக்கின்றி காணப்படும் சென்னை
டிராபிக்கின்றி காணப்படும் சென்னை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 19, 2025 at 5:44 PM IST

சென்னை: தீபாவளிக்காக பெரும்பாலானோர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளதால் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலின்றி சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.

நாடு முழுக்க தீபாவளி பண்டிகை நாளை (அக்.20) உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வழக்கம்போல இந்த முறையும் தீபாவளி 'வைப்' குறையவில்லை. ஆண்டு தோறும் தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகையின் போது மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று கொண்டாடுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் சென்னையில் தங்கி படிப்பவர்கள், பணிபுரிபவர்கள், இடம் பெயர்ந்து வசிப்பவர்கள் என அனைவரும் தங்களது சொந்த ஊர்களில் தீபாவளியை கொண்டாட கிளம்பியுள்ளனர். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதலே சென்னையின் முக்கிய ரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதின. கிளாம்பாக்கம் நோக்கி படையெடுத்த பொதுமக்களால், தாம்பரம் - வண்டலூர் ஜிஎஸ்டி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

மேலும், தீபாவளிக்கு மறுநாளான அக்.21 அன்றும் தமிழக அரசு பொதுவிடுமுறை அளித்துள்ளதால் இந்த தீபாவளிக்கு கூடுதல் விடுமுறையும் கிடைத்துள்ளது. இந்நிலையில், தீபாவளியையொட்டி சென்னையில் இருந்து இதுவரை சுமார் 18 லட்சம் பேர் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி 9.5 லட்சம் பேர் சிறப்பு ரயில்கள் மூலமும், 6.15 லட்சம் பேர் அரசு பேருந்து மூலமும், 2 லட்சம் பேர் வரை ஆம்னி பேருந்துகள் மூலமும், 1.5 லட்சம் பேர் சொந்த வாகனங்களிலும் தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளனர்.

இதன் காரணமாக சென்னை அண்ணாசாலை, கிண்டி, நந்தனம், மெரினா சாலை உள்ளிட்ட போக்குவரத்து நெரிசல் நிறைந்த சாலைகள் இன்று வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.

இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறுகையில், '' போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த சென்னையில் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடம் செல்ல நீண்ட நேரம் ஆகும். குறிப்பாக, மவுண்ட் ரோடு, கிண்டி, மெரினா சாலைகள் தினந்தோறும் போக்குவரத்து நெரிசலாக காணப்படும். 7-8 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை செல்ல கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கும் மேலாகும். ஆனால், இன்று 15 -20 நிமிடங்களில் செல்ல முடிகிறது. ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும், பொங்கலுக்கும் இப்படித்தான் இருக்கும். சென்னையில் தங்கியுள்ள வெளியூர் நபர்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று தீபாவளியை சந்தோஷமாக கொண்டாடி வரட்டும். இதுபோன்ற நாட்களில்தான் அவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல முடிகிறது'' என்றனர்.

