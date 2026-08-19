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சென்னை பள்ளி மாணவன் கொலை வழக்கு: தலைமறைவாக இருந்த 3 சிறுவர்கள் கைது

மாணவன் கொலை தொடர்பாக திருவொற்றியூர் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 10:48 AM IST

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சென்னை: திருவொற்றியூரில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர் தனுஷ் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த மேலும் 3 சிறுவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை திருவொற்றியூரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவர் தனுஷ், கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இது குறித்து திருவொற்றியூர் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கஞ்சா தொடர்பான தகராறு காரணமாக மாணவர் தனுஷ் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்பட்டது. ஆனால் காவல் துறையினரின் தொடர் விசாரணையில் கொலைக்கான வேறு காரணம் தெரிய வந்தது.

திருவொற்றியூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவர் ஒருவரை, தனுஷ் தொடர்ந்து கேலி கிண்டல் செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் மாணவிகள் முன்னிலையில் ஏற்பட்ட முன்பகையும், இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட காரணமாக இருந்ததாக காவல் துறையின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து 11-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர் சிலர் ஒன்று சேர்ந்து மாணவர் தனுஷை தாக்கி கொலை செய்தது காவல் துறையின் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த கொலை தொடர்பாக தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் ஒரு கல்லூரி மாணவர் உள்பட 12 பேரை காவல்துறையினர் ஏற்கனவே கைது செய்து சிறையில் அடைத்திருந்தனர்.

இதனிடையே வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் சிலரை கைது செய்ய தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதிகளில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததுடன், ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையிலும் தலைமறைவாக இருந்தவர்களை தேடி வந்தனர்.

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இந்த நிலையில் திருவள்ளூர், கும்மிடிப்பூண்டி மற்றும் ஆந்திர எல்லைப் பகுதிகளில் பதுங்கியிருந்த மேலும் 3 சிறுவர்களை காவல் துறையினர் தற்போது கைது செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் திருவொற்றியூர் பள்ளி மாணவர் கொலை வழக்கில் இதுவரை 15 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இந்த கொலை சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? மேலும் யாராவது தலைமறைவாக உள்ளனரா? என்பது குறித்தும் திருவொற்றியூர் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

SCHOOL STUDENT MURDER
STUDENT MURDER CASE
JUVENILES ARRESTED
மாணவன் தனுஷ் கொலை வழக்கு
STUDENT MURDER JUVENILES ARRESTED

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